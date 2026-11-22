Straubing (ots) -Wenn sich die Welt nicht einigermaßen im Gleichschritt in Sachen Klimaschutz bewegt, dann laufen diejenigen Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten, die eine zu radikale Abkehr von den auf vielen Gebieten noch immer unverzichtbaren fossilen Energieträgern betreiben. (...) So kann die Erkenntnis aus dem verunglückten Klimagipfel eigentlich nur lauten: Lasst uns weiter daran arbeiten, das Schlimmste auf diesem Planeten zu verhindern. Niemandem aber ist damit gedient, wenn Arbeitsplätze hierzulande verloren gehen, weil sie auch aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr wettbewerbsfähig sind, aber dann dorthin wandern, wo es niemanden kümmert, wenn fossile Energien den Schaden vergrößern.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6395526