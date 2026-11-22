(Aktualisierung: Aussagen Carsten Cramer hinzugefügt)

MÖNCHENGLADBACH (dpa-AFX) - Pünktlich zur Mitgliederversammlung grüßt Borussia Dortmund von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Doch kann der BVB die Schwächephase des schwer von Verletzungen geplagten Titelfavoriten Bayern München auch auf Dauer nutzen? Eine erste Antwort auf diese Frage wird es bis Weihnachten geben.

Die Marschroute für die kommenden Wochen gab Geschäftsführer Carsten Cramer auf der Mitgliederversammlung aus. Ziel sei es "das, was wir uns jetzt gemeinsam erarbeitet haben, so zu verteidigen, dass wir Weihnachten in einer ähnlichen Ausgangslage sind". Der 57-Jährige richtete seine Worte direkt an die in den Westfalenhallen anwesenden BVB-Spieler: "Borussia Dortmund ist auf einem richtig guten Weg und das ist euer Verdienst, liebe Mannschaft."

Das Momentum in der Bundesliga spricht für die Dortmunder: Nach dem 1:0 bei Borussia Mönchengladbach und dem vorausgegangenen Patzer des Rekordmeisters gegen den 1. FC Köln (1:1) haben die Schwarzgelben nach zehn Spieltagen zwei Punkte Vorsprung vor den Münchnern. Die gehen durch den monatelangen Ausfall von Top-Star Harry Kane und weiteren Verletzungssorgen um Michael Olise, Manuel Neuer und Alphonso Davies geschwächt in die Spiele vor der Winterpause.

Wegen der von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß angestoßenen Debatte um einen möglichen Gehaltsverzicht von Jamal Musiala herrschen an der Säbener Straße zudem Misstöne neben dem Platz.

Book: "Nicht nur auf das Duell mit Bayern konzentrieren"

In Dortmund nimmt man all das zwar zur Kenntnis, hält sich mit einer öffentlichen Bewertung aber bewusst zurück. Beim BVB gilt weiter das Credo, nicht auf die Konkurrenz zu schauen. "Wir sind gut beraten, uns nicht nur auf das Duell mit den Bayern zu konzentrieren. Wir wollen einfach unsere Spiele gewinnen", sagte der Dortmunder Sportdirektor Ole Book.

Man werde sich auch nach dem Sieg in Gladbach nur auf die Dinge fokussieren, die man selbst in der Hand habe. "Was am Ende rauskommt, das können wir ja nur über unsere Ergebnisse beeinflussen", sagte Book.

Sich angesichts des erfolgreichen Saisonstarts nur auf die Probleme des FC Bayern zu konzentrieren, würde den Dortmunder Qualitäten auch nicht gerecht werden. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac ließ im ersten Saisondrittel in einer beeindruckenden Konstanz ihre Klasse aufblitzen und zeigte dabei einige Erfolgsmuster.

BVB mit langem Atem



Ein Faktor für den aktuellen Erfolg findet sich in den späten Siegtreffern und dem langen Durchhaltevermögen des BVB. Die Schwarzgelben trafen etwa im Spitzenspiel beim FC Bayern kurz vor Spielende zum Ausgleich, beim Heimsieg gegen die SV Elversberg zeigten sie sich lange geduldig und auch beim Auswärtssieg in Mönchengladbach reichte ein spätes Tor von Felix Nmecha (80.) für drei Punkte.

Kovac wünschte sich nach dem nächsten späten Erfolgserlebnis für die Zukunft frühere Treffer von seiner Mannschaft. "Wir verschenken im Grunde genommen immer die erste Halbzeit. Wir schaffen es erst in der zweiten Halbzeit, die Tore zu erzielen und dann das Spiel in die richtige Richtung zu lenken", sagte der 55-Jährige nach dem Abpfiff am DAZN-Mikrofon. "Ich würde mir wünschen von meinen Jungs, dass wir das in der ersten Halbzeit auch hinbekommen."

Grundstein für erfolgreiche Saison ist gelegt



In der nächsten wichtigen Saisonphase bis zur Winterpause gilt es für die Dortmunder konstant zu punkten, um die ersatzgeschwächten Bayern weiter unter Druck zu setzen und das Polster vielleicht sogar auszubauen. Die nächsten Aufgaben für die Schwarzgelben in der Liga haben es jedoch in sich: Erst kommt Bayer Leverkusen, dann steht das von vielen Fans ersehnte Revierderby beim FC Schalke 04 an./dha/DP/he