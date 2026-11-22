ISTANBUL (dpa-AFX) - Nach der Schließung mehrerer oppositionsnaher Medien in der Türkei sind in der Millionenmetropole Istanbul zahlreiche Menschen für Presse- und Meinungsfreiheit auf die Straße gegangen. Nach Angaben der oppositionellen Tageszeitung "Cumhuriyet" nahmen Tausende an dem Protestmarsch teil, der mehrere Kilometer durch die Stadt führte. Behörden machen in der Regel keine Angaben zu Teilnehmerzahlen.

Demonstranten hielten Plakate mit der Aufschrift: "Die Presse lässt sich nicht zum Schweigen bringen", wie auf Bildern zu sehen war. Die größte Oppositionspartei Yeni hatte zu der Demonstration aufgerufen.

Medien stehen in der Türkei stark unter Druck. Immer wieder werden Journalisten festgenommen. In der vergangenen Woche war mit Sözcü TV einer der letzten oppositionsnahen Fernsehsender in der Türkei unter Zwangsverwaltung gestellt worden. Zuvor war auch der Sender Halk TV geschlossen sowie die Internetseite des unabhängigen Nachrichtenportals T24 gesperrt worden.

Der Journalist Timur Soykan, der selbst zwischenzeitlich wegen Kritik an der Regierung festgenommen wurde, sagte, die Regierung versuche alles, um Journalisten zum Schweigen zu bringen, was ihr aber nicht gelinge. Er bat die Öffentlichkeit um Unterstützung für die Journalisten von Halk TV, die auf YouTube mit einem neuen Kanal weitermachen wollen.

Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen belegt die Türkei in diesem Jahr Platz 163 von 180./jam/DP/he