BERLIN/ANTALYA (dpa-AFX) - Das Umweltbundesamt sieht nach dem gescheiterten Gipfel eine in Klimaschutzfragen gespaltene Welt. Deutschland und Europa müssten nun mehr denn je Allianzen schmieden gegen die Verteidiger von Öl, Kohle und Gas, erklärte Präsident Dirk Messner. "Fossiles Wirtschaften kann schnell zum Auslaufmodell werden, wenn die Mehrheit der Staaten zusammenhält." Eine engere Zusammenarbeit der Staaten für Klimaschutz könne viele konkrete Initiativen voranbringen und klimaneutrales Wirtschaften attraktiver machen.

Bei der Klimakonferenz COP31 sei deutlich geworden, dass ein großer Teil der Staaten an der klimaneutralen Transformation arbeite und Störmanöver aus Ländern wie Saudi-Arabien und Russland nicht mitmachen wolle. Eine klimaneutrale Welt könne bis Mitte des Jahrhunderts aber nicht gelingen, wenn Russland, Saudi-Arabien und die USA, die sich unter Präsident Donald Trump aus den globalen Klimaverhandlungen zurückgezogen haben, Klimaschutz verweigerten./tam/DP/he