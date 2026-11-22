Straubing (ots) -Immerhin: Bayern ist bereit, die Kosten mitzutragen. Doch wo will Markus Söder dafür sparen, welches Versprechen würde er verschieben? Damit richtet sich der Blick auf die Mütterrente: Warum soll das Prestigeprojekt der CSU unantastbar sein, wenn für den Schutz der Arbeitseinkommen vor schleichenden Steuererhöhungen das Geld fehlt? Die Anerkennung von Kindererziehung ist ein berechtigtes Anliegen. Einen automatischen Vorrang vor der Entlastung der Steuerzahler begründet das nicht. Wer Entlastung fordert, muss auch an die eigenen Lieblingsprojekte heran.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6395530