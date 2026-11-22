BENGASI (dpa-AFX) - An einer Marinebasis im östlichen Libyen hat sich auf einem russischen Kriegsschiff eine schwere Explosion ereignet. Die Regierung im Osten des faktisch gespaltenen Landes teilte mit, vermutlich sei das Schiff mit Drohnen angegriffen worden. Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr aus Kreisen der Militärbasis in Bengasi, sechs ukrainische Drohnenboote hätten das Schiff angegriffen. Ein libyscher Fernsehsender berichtete, vier dieser sechs Drohnenboote seien daraufhin untauglich gemacht worden.

Marine-Experten zufolge handelt es sich bei dem Schiff um die Korvette "Merkury" der russischen Marine, die durch die Explosion höchstwahrscheinlich zerstört worden sei. Die Ukraine wurde schon für mehrere Angriffe auf russische Schiffe im Mittelmeer verantwortlich gemacht. Darunter war auch der Angriff auf den Flüssiggastanker "Arctic Metagaz", der im März an Libyens Küste zerstört worden war. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich um einen ukrainischen Angriff handelte, blieb zunächst aus.

Feuerball in der Nacht



Die Explosion in Bengasi ereignete sich örtlichen Medien zufolge in der Nacht zum Sonntag. Anwohner hörten demnach mehrere schwere Explosionen. Auf Videos in sozialen Medien, die den Vorfall zeigen sollen, ist ein großer Feuerball in der Nacht zu sehen. In einigen Berichten hieß es auch, ein Waffenlager auf der Basis sei angegriffen worden.

Nach Angaben der Ost-Regierung war das Schiff auf dem Weg nach Russland und machte in Bengasi Halt, um Treibstoff und Vorräte aufzunehmen. Der Hafen, die Marinebasis und dortige Lager seien aber sicher und der Brand sei nach der Explosion unter Kontrolle. Der Betrieb laufe wieder normal, hieß es.

Die Ost-Regierung erklärte, Libyen sei keine Partei im Krieg zwischen Russland und der Ukraine und erlaube auch keine Angriffe auf libyschem Gebiet, Gewässern oder Häfen, um "Rechnungen zu begleichen". Die Regierung mit Sitz in Tripolis im Westen, die mit der Ost-Regierung verfeindet ist, zeigte sich besorgt. Wenn "illegale ausländische Kräfte" in Libyen Zugang zu staatlichen Einrichtungen hätten, könnten "externe Konflikte" ins Land getragen werden./jot/DP/he