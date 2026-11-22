Köln (ots) -Nach Recherchen von WDR und NDR arbeiten mehrere Afghanen für die Taliban, obwohl sie einst vor ihnen Schutz gesucht haben. Das Auswärtige Amt weiß offenbar nichts von den neuen Mitarbeitern des Konsulats - zumindest offiziell.Vor gut einem Jahr haben die radikalislamistischen Taliban das afghanische Generalkonsulat in Bonn übernommen - und standen zunächst vor einem Problem. Sie brauchten neue lokale Mitarbeiter für die alltägliche Büroarbeit, um Antragssteller zu empfangen, Passanträge entgegenzunehmen und Dokumente auszustellen.Bei ihrer Suche wurden die Radikalislamisten nach Recherchen von WDR und NDR relativ schnell fündig: Ausgerechnet in der Gruppe der Exilafghanen, also derjenigen, die vor allem vor Terror und Taliban nach Deutschland geflohen waren. Doch für diese Menschen könnte das nun zum Problem werden. Denn wer für die arbeitet, vor denen er geflohen sein will, kann seinen Schutzstatus verlieren. Hinzu kommt: Das Auswärtige Amt weiß von diesen neuen Mitarbeitern offiziell nichts.Den vollständigen Artikel finden Sie hier: https://www1.wdr.de/politik/politik-in-nrw/afghanisches-konsulat-bonn-taliban-100.htmlPressekontakt:Rückfragen gerne an an den WDR Newsroom unter 0221 / 220 8787Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6395537