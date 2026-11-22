ATLANTA (dpa-AFX) - Passagiere der US-Fluggesellschaft Delta müssen sich wegen einer technischen Störung auf Verspätungen einstellen. Die Airline arbeite an der Lösung eines Problems mit der automatisierten Berechnung des Gewichts und der Lastenverteilung der Flugzeuge, teilte die Luftfahrtbehörde FAA mit. Medienberichten zufolge betrifft die Störung alle Delta-Flüge von und nach Atlanta, dem passagierreichsten Flughafen des Landes. Unklar blieb zunächst, wie viele Flüge von der Störung betroffen sind.

Bis auf Weiteres greife Delta auf manuelle Ausweichlösungen zurück, um ein sicheres Abfliegen zu gewährleisten, teilte die Airline der Deutschen Presse-Agentur mit. "Wir danken unseren Kunden für ihre Geduld und unseren Mitarbeitern für ihre Professionalität."

Vor gut einer Woche hatte eine technische Störung bei der Luftfahrtbehörde zu einem landesweiten Startverbot geführt. In der Folge wurden Tausende Flüge gestrichen. Wie die FAA nun mitteilte, besteht kein Zusammenhang zwischen dem Ausfall bei Delta und dem System der Luftfahrtbehörde./jcf/DP/he