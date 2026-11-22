Der Markthochlauf von E-Lkw verzögert sich nach Einschätzung der europäischen Hersteller um fünf Jahre. Das zeigen die Cleanroom-Gespräche des Bundesverkehrsministeriums. Zugleich zeichnet das International Council on Clean Transportation (ICCT) ein deutlich zuversichtlicheres Bild. Ein Widerspruch? Nicht unbedingt. Denn die beiden Perspektiven zeigen vor allem, wie stark die Entwicklung des E-Lkw-Marktes von Regulierung, Wirtschaftlichkeit und Infrastruktur abhängt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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