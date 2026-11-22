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Saudische Luftabwehr fing am 19. November vier ballistische Raketen und einen Marschflugkörper ab, die Houthi-Milizen auf Riad und den Süden des Königreichs gefeuert hatten. In derselben Woche beschädigten Trümmer eines früheren Angriffs ein Aramco-Gebäude in der Hauptstadt. Wer Bitcoin News am Wochenende verfolgt, bemerkt die Auswirkung sofort, da der Kryptomarkt als einziger großer Handelsplatz auch am Samstag geöffnet ist.

Hongkongs Finanzminister Paul Chan bekräftigte am 16. November, dass die Regierung noch vor Jahresende einen Gesetzentwurf vorlegen wird. Die neue Lizenzpflicht soll Krypto-Händler, Berater, Vermögensverwalter und Verwahrer erfassen und dem Wertpapieraufseher unterstellen.

Diese Gleichzeitigkeit von strafferer Regulierung und fallenden Kursen lenkt den Blick auf Projekte, die einen früheren Einstieg und eigene Handelswerkzeuge bieten.

Wie die Golfkrise und der Tech-Ausverkauf den Kurs unter 56.000 Dollar drückten

Bitcoin sank in der Nacht zum Samstag auf rund 55.150 Dollar, den tiefsten Stand seit September 2024, wie Daten von CoinGecko zeigen. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs steuern im November auf Nettoabflüsse von über drei Milliarden Dollar zu, womit der Monat der schwächste seit Februar wäre.

Der Druck kam überwiegend von der Wall Street. Nachdem Jensen Huang Mitte November als Nvidia-Chef zurücktrat, breitete sich ein Ausverkauf im gesamten Halbleitersektor aus, und AMD verlor allein am folgenden Freitag 8,8 Prozent. Am Golf lieferten die Houthi-Angriffe einen weiteren Grund, Risikopositionen zu kürzen.

Der Rohölpreis blieb trotz der Spannungen am Persischen Golf unter Druck, da Lieferungen durch die Straße von Hormuz ungestört weiterliefen. Das hält den Schock vorerst von der Inflation fern. Geopolitische Erschütterungen vergehen, während ein Lizenzgesetz dauerhaft gilt.

Schwankungen dieser Größenordnung treffen Kleinanleger am härtesten. Großanleger und Handelsbots bewegen Kapital günstig und prüfen einen Smart Contract vor dem Kauf. Ein privater Käufer zahlt im Dip höhere Gebühren, wartet auf langsame Bridges und fällt zuweilen auf eine Fälschung eines echten Tokens herein.

Was Pepeto Kleinanlegern bietet, das Großanleger längst haben

Der Presale von Pepeto ist von Beginn an öffentlich, ohne eine private Runde für Fonds und ohne eine bevorzugte Stufe für Großanleger. Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer des ursprünglichen Pepe, und ein ehemaliger Binance-Spezialist baut die Börsenanbindung auf. Wer 100 Dollar einsetzt, zahlt denselben Preis und erhält dieselbe Staking-Rate wie das größte Wallet.

Das Werkzeug für den Dip-Käufer ist der KI-Risikoprüfer. Manche Token lassen Käufer hinein, doch nie wieder hinaus, oder erhöhen die Steuer nach dem Kauf. Der Scanner unterzieht einen Token 42 einzelnen Prüfungen und bewertet ihn auf einer Skala von 0 bis 100 mit einem klaren Urteil. Anschließend simuliert er Kauf und Verkauf vorab in einer isolierten Testumgebung, um zu beweisen, dass der Token gehandelt werden kann.

Eine Falle wird erkannt, solange das eigene Kapital noch im Wallet liegt. Das ist der Schutz, den große Handelsdesks schon immer bezahlt haben, nun zugänglich für ein kleines Wallet. Der Code hat ein SolidProof-Audit bestanden, und dieselbe Firma hat die Identität der Teammitglieder bestätigt.

Nachahmer-Token mit dem Pepeto-Namen und Angriffe auf die Web-Domain sind wiederholt aufgetaucht, und niemand kopiert ein Projekt, das niemanden interessiert. Mehr als 40.000 Halter sind durch diese Phase geblieben, staken weiter und verbreiten das Projekt in der Community.

Presale-Zahlen, Staking-Rendite und der Vergleich mit Pepe

Die Presale-Summe steht bei über 11,3 Millionen Dollar. Bei einem Stufenpreis von 0,0000001909 Dollar erhält ein Anleger für 1.000 Dollar rund 5,24 Milliarden PEPETO. Die ausgewiesene Staking-Rate von 160 Prozent jährlich bringt nach Angaben des Teams auf diesen Betrag etwa 1.600 Dollar im Jahr. Die Ausschüttung beginnt ab dem Tag des Kaufs.

Bei diesem Preis kommt das gesamte Angebot von 420 Billionen Token auf eine Bewertung von rund 80 Millionen Dollar. Pepe, der Coin, den dieser Mitgründer mitgestartet hat, erreichte im Dezember 2024 etwa 11,4 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Die Hälfte dieses Höchststands würde 1.000 Dollar auf rund 71.000 Dollar heben, und ein vollständiges Erreichen ergäbe etwa 142.000 Dollar.

Jede gefüllte Stufe hebt den Preis, und die Notierung an einer Börse wird oberhalb der Presale-Bewertung erwartet. Käufer, die in einer Marktschwäche einsteigen, sichern sich damit eine niedrigere Basis, bevor die Stimmung dreht. Nach deutschem Steuerrecht bleiben Kursgewinne steuerfrei, wenn die Haltefrist von einem Jahr überschritten wird, was Presale-Käufern einen weiteren Vorteil verschafft.

Mehr über den Presale auf der offiziellen Pepeto-Website erfahren

Häufig gestellte Fragen

Was sind die Bitcoin News an diesem Wochenende?

Die Bitcoin News dieses Wochenendes drehen sich um Houthi-Raketenangriffe auf Saudi-Arabien, während der Kurs auf rund 55.150 Dollar fiel. Parallel bekräftigte Hongkong die Einführung einer Lizenzpflicht für Krypto-Händler, Berater, Vermögensverwalter und Verwahrer vor Jahresende.

Wann wird Hongkongs Krypto-Lizenzgesetz dem Parlament vorgelegt?

Finanzminister Paul Chan bekräftigte am 16. November 2026, dass der Gesetzentwurf noch vor Ende des Jahres dem Legislative Council vorgelegt wird. Das Gesetz würde die bestehende Lizenzpflicht für Handelsplattformen auf vier weitere Bereiche ausweiten.

Wie hilft Pepeto Privatanlegern in einer volatilen Woche?

Pepeto bietet allen Teilnehmern denselben Presale-Preis, einen KI-Risikoprüfer mit 42 Einzelprüfungen und eine jährliche Staking-Rate von 160 Prozent. Alle Funktionen sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.