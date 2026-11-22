Eine unabhängige Bewertung des Android-SDK von Persona bestätigt, dass die Schutzmaßnahmen gegen Deepfakes und andere eingeschleuste Medien den höchsten Anforderungen des ersten Standards entsprechen.

Persona, die weltweit führende Identitätsplattform, gab heute bekannt, dass ihr Android-SDK die CEN/TS 18099-Zertifizierung der Stufe "High" für die Erkennung von Injektionsangriffen (IAD) erhalten hat. Dieser Grad ist die höchste Stufe der europäischen Norm. Die Bewertung wurde von CLR CERT, der Zertifizierungsstelle von Cabinet Louis Reynaud (CLR) Labs, durchgeführt. CLR Labs ist nach ISO/IEC 17025, der internationalen Norm für Prüflabore, akkreditiert und ist Herausgeber der Norm CEN/TS 18099. Diese zertifizierte Erkennung von Injektionsangriffen steht allen Persona-Kunden zur Verfügung und kann in Zusammenarbeit mit dem Persona-Team aktiviert werden.

Bei Injektionsangriffen wird die Kamera komplett umgangen. Anstatt ein Foto oder eine Maske vor das Objektiv zu halten, nutzen Betrüger virtuelle Kameras, Emulatoren und manipulierte Geräte, um gestohlene, manipulierte oder KI-generierte Medien direkt in den Verifizierungsprozess einzuspeisen. Für das System sieht das Ergebnis wie eine echte Live-Aufnahme aus, und herkömmliche Lebendigkeitsprüfungen sind nicht darauf ausgelegt, dies zu erkennen.

"Unsere Kunden sehen sich mit immer ausgefeilteren Deepfakes, Vertauschung von Gesichtern und Replay-Angriffen konfrontiert, während die Anzahl ihrer Identitätsprüfungen rasant zunimmt", sagte Irfan Faizullabhoy, Produktmanager bei Persona. "Die Zertifizierung nach CEN/TS 18099 High ist eine Möglichkeit, wie wir ihnen helfen, beiden Herausforderungen einen Schritt voraus zu sein mit unabhängig getesteten Schutzmaßnahmen, die auch in großem Maßstab funktionieren."

Eine schwierige, unabhängige Bewertung

Das Europäische Komitee für Normung (CEN) veröffentlichte im Jahr 2024 die Norm CEN/TS 18099 als erste Norm zur Prüfung der Erkennung von Injektionsangriffen. Sie stuft Systeme in drei Stufen ein: "Basic", "Substantial" und "High". Um die Stufe "High" zu testen, verbrachten die Prüfer mindestens 30 Personentage damit, das Android-SDK von Persona anzugreifen. Sie verwendeten mindestens drei Injektionsmethoden, darunter gerootete Geräte, manipulierte Kameradienste und benutzerdefinierte Betriebssystem-Builds. Außerdem setzten sie mindestens 15 Arten von Angriffsmedien ein, darunter Deepfake-Videos, KI-generierte Gesichter und zusammengeschnittene Videoclips. Die Prüfer stellten sicher, dass echte Nutzer weiterhin eine Verifizierung vornehmen konnten, sodass ein System nicht allein dadurch bestehen konnte, dass es einfach alle Nutzer blockierte.

"CLR CERT gratuliert Persona zur Erreichung der Konformitätsstufe 'High-level' im Rahmen des CLR CERT IAD-Zertifizierungsprogramms für CEN/TS 18099", sagte Kévin Carta, Director von CLR Labs. "Als Herausgeber der europäischen Norm zu biometrischen Injektionsangriffen haben wir diese Bewertung entwickelt, um Abwehrmaßnahmen gegen eingeschleuste Videos, manipulierte Apps und modifizierte Betriebssysteme zu testen. In einer sich ständig verändernden digitalen Welt ist die Einhaltung von Standards wichtiger denn je. Wir fühlen uns geehrt, dass sich Persona für CLR CERT entschieden hat."

Entwickelt für Teams zur Betrugsbekämpfung, für echte Nutzer unsichtbar

Die Abwehrmaßnahmen von Persona gegen Injektionsangriffe laufen automatisch und in Echtzeit ab. Die Nutzer nehmen ein kurzes, angeleitetes Selfie auf, während Persona im Hintergrund Video-, Geräte- und Kamerasignale analysiert, um zu bestätigen, dass sich eine echte Person vor einer echten Kamera befindet. Betrugs- und Risikoteams erhalten eindeutige Begründungscodes wie beispielsweise "virtuelle Kamera erkannt", sodass sie jede Entscheidung bei Audits und Einsprüchen begründen können.

"Die Anzahl und Raffinesse der Deepfake-Beiträge nimmt stetig zu, doch die agentische KI ist ein noch alarmierenderer Trend", sagte Daniel Lee, Product Lead bei Persona. "Wir beobachten immer mehr Phishing-Angriffe in Echtzeit, bei denen Angreifer Verifizierungsabläufe nachahmen, Menschen dazu verleiten, ihre amtlichen Ausweise und Selfies zu übermitteln, und dann versuchen, diese echten Medien in legitime Sitzungen einzuschleusen. Daher ist es wichtiger denn je, solche Injektionsangriffe zu erkennen und zu stoppen."

Die steigenden Anforderungen der EU an die Identitätsprüfung aus der Ferne erfüllen

Die Zertifizierung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die EU ihre Vorschriften für die Identitätsprüfung aus der Ferne verschärft. Die EU-Geldwäschebekämpfungsverordnung, die auch die Identitätsprüfung von Kunden aus der Ferne regelt, tritt am 10. Juli 2027 in Kraft. Europäische Standards für die Identitätsprüfung, darunter ETSI TS 119 461 für Vertrauensdienstleister, verweisen bereits auf die Prüfung gemäß CEN/TS 18099.

Die Zertifizierung von Persona ist in der Liste der CLR CERT-zertifizierten Produkte unter clr-cert.eu/produits_certifies aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://withpersona.com/blog/persona-achieves-cen-ts-18099-high-certification

Kunden können die zertifizierte Erkennung von Injektionsangriffen aktivieren, indem sie sich an ihr Persona-Kundenteam wenden.

Über Persona

Persona ist eine Identitätsplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, das Internet für echte Menschen und Unternehmen sicherer und zugänglicher zu machen. Unternehmen nutzen Persona, um die Identitäten von Einzelpersonen, Unternehmen und Agenten sicher zu erfassen, zu überprüfen, zu verwalten und entsprechende Entscheidungen zu treffen mithilfe einer KI-gestützten Koordination, die den Prozess durchgängig automatisiert und optimiert. Gestützt auf Personas eigene Forschung zu neuen Bedrohungen haben die Funktionen zur Betrugsprävention und zum Schutz vor Identitätsdiebstahl bereits mehr als 300 Millionen Betrugsversuche verhindert, darunter synthetische Identitäten, Kontoübernahmen und Deepfakes.

Persona wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in San Francisco und hat bisher rund 1 Milliarde Identitäten verifiziert. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern und Gebieten sowie in 20 Sprachen verfügbar. Persona unterstützt kundenorientierte Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen, darunter LinkedIn, OpenAI, Twilio, Square, Udemy, Travelex und Gusto. Weitere Informationen finden Sie unter: withpersona.com.

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