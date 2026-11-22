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Der Bitcoin Kurs ist in der Nacht auf Samstag bis auf 55.130 Dollar gerutscht, den tiefsten Wert seit gut zwei Jahren. Wenige Stunden später stand er wieder über 60.000 Dollar, was nach Entwarnung aussieht. Wer die Zahlen genauer liest, erkennt allerdings eine andere Geschichte, denn die Erholung kam von abgewickelten Hebelpositionen, während große Fonds weiter verkaufen. Anleger mit Erfahrung aus früheren Zyklen nutzen solche Tage trotzdem für den Aufbau von Positionen und richten den Blick dabei auch auf neue Infrastruktur.

Bitcoin Kurs: Eine Hebel-Kaskade drückt den Markt auf ein Zwei-Jahres-Tief

Nach Daten von CoinGlass wurden binnen 24 Stunden Positionen über 2,67 Milliarden Dollar zwangsweise geschlossen, der größte Teil davon Wetten auf steigende Preise. Jede Liquidation verkaufte automatisch Bitcoin in einen ohnehin dünnen Markt, sodass sich der Druck selbst verstärkte. Vor zehn Tagen hatte der Coin noch über 71.000 Dollar gekostet.

Hinter dem Hebel steht ein zweiter Verkäufer, der langsamer, aber stetiger handelt. In den Flusstabellen von Farside stehen für die US-Spot-ETFs auf Bitcoin in der Woche bis Freitag Nettoabflüsse von 1,25 Milliarden Dollar. Eingerechnet sind die bis Samstag veröffentlichten Werte. Solange dieser Großkäufer der vergangenen Jahre fehlt, hängt jede Erholung an kurzfristigen Tradern.

Mit gut 1,2 Billionen Dollar Börsenwert braucht Bitcoin enorme Summen, um den Rekord wieder zu erreichen. Diese Summen sind nach jedem früheren Ausverkauf zurückgekehrt, unklar ist nur der Zeitpunkt, an dem institutionelle Käufer wieder aufstocken.

Ein Vorverkauf gegen den Trend und die Marken des Bitcoin Kurses

Für Anleger hierzulande hat dieser Ausverkauf eine zweite Ebene. Die einjährige Haltefrist nach § 23 EStG gilt weiterhin, Gewinne aus Kryptowerten bleiben nach zwölf Monaten Haltedauer steuerfrei. Ein Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums sieht jedoch vor, diese Regel für Anschaffungen nach dem 31. Dezember 2026 zu streichen. Beschlossen ist nichts, doch der Stichtag lenkt den Blick vom Preis auf den Zeitpunkt der Anschaffung.

Wer in diesen Wochen umschichtet, stellt sich deshalb eine schlichte Frage, die im Lärm der Liquidationen untergeht. Was kostet eigentlich jeder einzelne Handel, wenn man eine Position Schritt für Schritt aufbaut?

Eine Börse ohne Handelsgebühr wächst, während Bitcoin fällt

Bei Pepeto lautet die Antwort 0,00 Prozent, denn die projekteigene Börse PepetoSwap ist laut Projektangaben bereits live und erhebt keine eigene Handelsgebühr. Uniswap verlangt 0,30 Prozent pro Tausch, ein Trader zahlt bei 10.000 Dollar also jedes Mal 30 Dollar. Auf PepetoSwap bleiben diese 30 Dollar im Wallet des Traders, und eine gebührenfreie Börse hat einen Grund, täglich genutzt zu werden.

Das Projekt verbindet einen Meme-Coin mit einem KI-Scanner und lässt sich vor einer Börsennotierung im Presale erwerben. Gegründet wurde es von einem der Köpfe hinter dem ersten Pepe, die Börse baut ein früherer Binance-Spezialist. Am Sonntag um 17 Uhr UTC zeigte die Website einen Stufenpreis von 0,0000001909 Dollar und eingesammelte 11.311.369 Dollar. Der Zähler stieg weiter, obwohl der Markt den ganzen November über nachgab.

Der Preis bewegt sich nur stufenweise nach oben, und keine Stufe bleibt lange offen. Während ein Bitcoin-Halter seit dem Rekordhoch mehr als die Hälfte seines Kapitals verloren hat, blieb der Einstiegspreis eines Presale-Käufers unverändert. Bezahlt wird mit ETH, USDT, BNB oder per Karte.

Für 1.000 Dollar erhält ein Käufer zum aktuellen Preis rund 5,24 Milliarden Token. Die Staking-Rendite gibt das Team mit 160 Prozent pro Jahr an, das Staking beginnt direkt mit dem Erwerb. Nach den Daten des Projekts sind bereits rund 52,66 Billionen Token gestakt, die beim Handelsstart zunächst nicht auf den Markt drängen.

Zum Presale-Preis kommt das gesamte Projekt auf etwa 80 Millionen Dollar. Zum Vergleich erreichte Pepe zu seinem Höchststand rund 11,4 Milliarden Dollar, schon die Hälfte davon entspräche dem 71-Fachen der heutigen Pepeto-Bewertung. Einen Termin für eine Börsennotierung hat das Projekt bislang nicht bekanntgegeben, die Halter rechnen mit einer Listung bei Binance.

Die Bitcoin-Marken für die kommenden Tage

Die wichtigste Linie liegt bei 60.000 Dollar. Seit dem Rutsch am Freitag ist aus dieser Unterstützung ein Widerstand geworden. Am Sonntagabend notierte der Coin laut CoinMarketCap mit 60.837 Dollar nur knapp darüber. Bei 20,11 Millionen umlaufenden Coins entspricht das einem Börsenwert von 1,22 Billionen Dollar.

Darüber liegt die Zone um 62.000 Dollar, wo Bitcoin bis Donnerstag gehandelt wurde. Danach folgt die Region um 65.000 Dollar, die der Kurs Anfang der Woche verloren hatte. Nach unten ist das Samstagstief bei 55.130 Dollar die entscheidende Marke.

Das Juli-Tief bei 57.700 Dollar wurde am Samstag unterschritten und gleich zurückerobert, es ist damit die erste Haltelinie über dem Tief. Den nächsten Impuls erwarten viele Marktteilnehmer von der Sitzung der US-Notenbank am 8. und 9. Dezember, weil die Zinserwartung derzeit jede Risikoanlage bewegt.

Fazit: Der Bitcoin Kurs zeigt die Grenze der Größe

Die Woche hat vorgeführt, wie groß Bitcoin geworden ist, denn selbst eine Rückkehr zum Rekord bei 126.198 Dollar würde den Wert nur gut verdoppeln. Bitcoin hat sich bisher von jedem tiefen Einbruch erholt, weshalb viele Halter ihre Position durch diese Phase tragen. Manche ergänzen sie um eine kleine frühe Beteiligung.

Bei Pepeto treffen ein Pepe-Mitgründer, eine Börse ohne eigene Handelsgebühr und ein Stufenpreis von 0,0000001909 Dollar aufeinander. Kryptowerte, die bis zum 31. Dezember angeschafft werden, blieben nach dem aktuellen Entwurf in der alten Regel mit Jahresfrist. Diese Konstellation erklärt, warum die Halter weiter staken, während sie auf die erste Börsennotierung warten.

Mehr über Pepeto und den Presale auf der offiziellen Website erfahren

Häufig gestellte Fragen

Wo steht der Bitcoin Kurs aktuell?

Am Sonntagabend lag Bitcoin bei 60.837 Dollar, nachdem der Kurs am Samstag zeitweise auf 55.130 Dollar gefallen war.

Warum ist Bitcoin unter 60.000 Dollar gefallen?

Zwangsliquidationen von 2,67 Milliarden Dollar und anhaltende Abflüsse aus den Spot-ETFs trafen auf einen Markt, der ohnehin unter dem Ausverkauf bei Technologiewerten litt.

Warum beobachten Anleger Pepeto während des Ausverkaufs?

Der Presale-Preis steigt nur von Stufe zu Stufe und folgt nicht den täglichen Schwankungen am Markt, was sich auf der Presale-Seite selbst nachvollziehen lässt.