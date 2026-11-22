Um zu verhindern, dass KI-Assistenten wie Siri AI und Gemini private Nachrichten in Chats durchforsten können, blockiert Signal die Screenshot-Funktion für iPhones und Android-Geräte. Einen 100-prozentigen Schutz vor KI-Zugriffen bedeutet das aber nicht. Schon länger warnt Signal-Chefin Meredith Whittaker vor möglichen Gefahren für die Datensicherheit durch KI. Der verschlüsselte Messenger verzichtet daher auf die Integration von Chatbots oder KI-Funktionen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.