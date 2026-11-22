Um zu verhindern, dass KI-Assistenten wie Siri AI und Gemini private Nachrichten in Chats durchforsten können, blockiert Signal die Screenshot-Funktion für iPhones und Android-Geräte. Einen 100-prozentigen Schutz vor KI-Zugriffen bedeutet das aber nicht. Schon länger warnt Signal-Chefin Meredith Whittaker vor möglichen Gefahren für die Datensicherheit durch KI. Der verschlüsselte Messenger verzichtet daher auf die Integration von Chatbots oder KI-Funktionen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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