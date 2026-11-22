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Anthropic setzte den Ausgabepreis am 18. November auf 83 Dollar je Aktie fest und stemmte damit den größten Börsengang der Geschichte. Nachdem die Banken am Freitag auch die Mehrzuteilungsoption voll ausgeübt hatten, stieg der Bruttoerlös auf rund 93,5 Milliarden Dollar. Die Anthropic Aktie eröffnete am 19. November an der Nasdaq bei 111,50 Dollar. Zum Handelsschluss standen 97,17 Dollar auf der Tafel.

Am Freitag gab das Papier 8,5 Prozent auf 88,91 Dollar nach und fiel im Tief bis auf 83,05 Dollar, nur fünf Cent über dem Ausgabepreis. Die eigentliche Pointe lag außerhalb der Börse. Auf Hyperliquid erreichte ein Kontrakt auf die Aktie am 20. November ein Handelsvolumen von 1,727 Milliarden Dollar in 24 Stunden.

Ein Börsengang dieser Größe stärkt die Kryptoplattformen, die ihn abbilden, weil er Aktienhändler auf ihre Oberflächen zieht. Zugleich schickt er wachstumsorientierte Anleger auf die Suche nach kleineren Werten.

Was der Börsengang für Hyperliquid und den HYPE-Token verändert

Der Kontrakt war Teil einer breiteren Bewegung. Am 20. November rückte der ANT-Perpetual zum zweitgrößten Markt auf Hyperliquid auf, hinter Bitcoin und noch vor Ether. Kraken bietet Kunden außerhalb der USA parallel tokenisierte Anteile an, die den Kurs der Anthropic Aktie abbilden.

Eine Wette auf den Kurs läuft damit rund um die Uhr und mit Krypto-Sicherheiten. Früher brauchte sie ein Brokerkonto und die Eröffnungsglocke in New York.

Wer den Kontrakt hält, besitzt keine Anteile an Anthropic, und vom Emissionserlös fließt nichts an Hyperliquid. Die Hongkonger Wertpapieraufsicht SFC setzte Hyperliquid am 18. November auf ihre Liste verdächtiger Handelsplattformen, weil der Betreiber dort keine Lizenz besitzt.

HYPE notiert am Sonntagabend bei 62,90 Dollar und damit 5,8 Prozent höher als vor 24 Stunden. Mit 252,23 Millionen umlaufenden Token ergibt sich ein Wert von 15,87 Milliarden Dollar, so CoinMarketCap mit Stand 22. November, 18 Uhr MEZ. Halter schauen auf das Rekordhoch bei 97,98 Dollar. Danach zählen die Zinsentscheidung der Fed am 9. Dezember und der 15. Dezember, an dem rund 300 Millionen Anthropic-Aktien frei handelbar werden.

Ein Blick zurück hilft bei der Einordnung. Circle wurde im Juni 2025 zu 31 Dollar platziert und schloss den ersten Handelstag bei 83,23 Dollar, als Bitcoin um 102.000 Dollar stand. Am 6. Oktober desselben Jahres markierte Bitcoin dann sein Rekordhoch oberhalb von 126.000 Dollar.

Warum ein Coin mit 15 Milliarden Dollar Börsenwert den Blick auf frühe Projekte lenkt

Fonds, die zum Ausgabepreis von 83 Dollar zugeteilt bekamen, lagen am Freitag noch gut sieben Prozent im Plus. Wer dagegen zum Eröffnungskurs von 111,50 Dollar kaufte, stand mit rund 20 Prozent im Minus, wie der Schlusskurs an der Nasdaq belegt. Der Gewinn ging also an jene, die vor der Notierung investiert waren.

HYPE bleibt ein solider Wert, doch bei 15,87 Milliarden Dollar Bewertung bräuchte der Token weitere 15,87 Milliarden, nur um sich zu verdoppeln. Ein Projekt vor seiner Notierung auf Ethereum, wo das meiste Kapital im Kryptomarkt liegt, käme mit einem Bruchteil davon aus. Bleibt die Beobachtung, dass ANT-Trader auf anderen Plattformen für jeden einzelnen Tausch bezahlen.

Uniswap behält bei vielen Pools 0,30 Prozent jedes Handels ein, bei einer Order über 10.000 Dollar also 30 Dollar. Eine Antwort auf diese Kosten liefert Pepeto. Das Team beschreibt PepetoSwap als Börse mit 0,00 Prozent Handelsgebühren auf Ethereum, BNB Chain und Solana.

Der Wegfall der Gebühr gilt dabei unabhängig von der Ordergröße. Im jüngsten technischen Update des Teams ist von 50 Millionen Dollar die Rede, die an einem einzigen Tag ohne Störung abgewickelt wurden. Den Token-Vertrag hat SolidProof geprüft, im Prüfbericht aus dem Oktober 2024 findet sich kein kritischer oder hoher Befund.

Die Gebühr bleibt so bei jedem Trade beim Nutzer, und eine Börse, die Kosten erspart, zieht erfahrungsgemäß Volumen zu ihrem Token.

Getragen wird das Vorhaben von einem Presale, der bislang 11,311 Millionen Dollar von mehr als 40.000 Haltern eingeworben hat. Zum Stufenpreis von 0,0000001909 Dollar entsprechen 1.000 Dollar knapp 5,24 Milliarden PEPETO. Der ausgeschriebene Staking-Satz von 160 Prozent brächte darauf jährlich ungefähr 1.600 Dollar.

Bewertet man alle 420 Billionen Token zu diesem Preis, landet man bei ungefähr 80 Millionen Dollar. Dogecoin kam im Mai 2021 auf einen Spitzenwert von etwa 88,8 Milliarden Dollar, gut das 1.100-Fache davon. Jede neue Presale-Stufe schließt zu einem höheren Preis als die vorherige.

Liquider Marktführer neben einer frühen Presale-Position

Das Debüt der Anthropic Aktie bestätigt Hyperliquid als die Kryptoplattform für gefragte Börsenwerte. HYPE lässt sich in großen Beträgen handeln, doch seine Größe begrenzt das Tempo weiterer Kurssprünge.

Pepeto steht für die frühere Phase derselben Entwicklung, solange die Presale-Stufen laufen. Ein Datum für die Notierung an einer großen Börse steht bislang nicht fest.

Für Anleger hierzulande spricht das Steuerrecht für Geduld. Nach Paragraf 23 EStG bleiben Gewinne aus Kryptowerten steuerfrei, wenn zwischen Kauf und Verkauf mehr als ein Jahr liegt. Das Finanzministerium belässt diese Frist auch für gestakte Coins bei einem Jahr, die Staking-Erträge selbst gelten beim Zufluss allerdings als sonstige Einkünfte.

Der bisherige Entwurf zur Abschaffung der Haltefrist zielt nur auf Käufe ab Januar 2027, einen Kabinettsbeschluss gibt es nicht. Für Käufe im laufenden Jahr gilt die Ein-Jahres-Regel unverändert. Ein großer Coin plus eine kleine Position vor der Notierung beschäftigt nach dem Anthropic-Debüt deshalb viele Marktbeobachter.

Mehr über den Presale auf der offiziellen Pepeto-Website erfahren

Häufig gestellte Fragen

Wie hat sich die Anthropic Aktie nach dem Börsengang entwickelt?

Ausgegeben zu 83 Dollar, eröffnete das Papier bei 111,50 Dollar und schloss am ersten Tag bei 97,17 Dollar. Am Freitag verlor es 8,5 Prozent auf 88,91 Dollar, während Hyperliquid 1,727 Milliarden Dollar Tagesvolumen im ANT-Kontrakt verbuchte.

Was bedeutet das Debüt für Hyperliquid und HYPE?

Hyperliquid hat mit dem ANT-Perpetual einen neuen Spitzenmarkt gewonnen. HYPE steht bei 62,90 Dollar, Halter achten auf das Rekordhoch von 97,98 Dollar sowie auf die Fed-Entscheidung am 9. Dezember.

Warum schauen Anleger nach dem Anthropic-Börsengang auf Pepeto?

Die gesamte Pepeto-Menge ist zum Presale-Preis mit etwa 80 Millionen Dollar bewertet, eine kleine Ausgangsbasis neben etablierten Coins. Auf der offiziellen Website nennt das Projekt eine jährliche Staking-Rendite von 160 Prozent.