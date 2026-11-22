München (ots) -Die Kölner Haie bleiben konstant nicht konstant. Auf das 4:3 in der Champions League folgen 2 Niederlagen gegen DEL-Spitzenteam - dem unglücklichen 3:4 in München am Freitag folgt ein 2:4 in Mannheim. Die 4. Ligapleite am Stück. Marcel Noebels, mit 19 bester Kölner Scorer und als Meisterhelfer geholt, wird erneut deutlich: "Wir müssen anfangen, ehrlich zu uns selbst zu sein, dass das über weite Strecken einfach nicht gut genug ist. Wir arbeiten hart, aber wir arbeiten teilweise ziemlich unnötig und nicht füreinander, ich will nicht sagen gegeneinander. Aber nicht miteinander. Das kostet uns in letzter Zeit echt viele Punkte." Vor allem die Defensive, mit 14 Gegentoren aus den letzten 4 Spielen, nimmt Noebels in die Pflicht: "Priorität ist, dass wir hinten deutlich enger am Mann sein müssen, deutlich mehr laufen müssen, viel mehr Zweikämpfe gewinnen. Das ist dieses ABC im Eishockey." Auch Sportdirektor Matthias Baldys äußerte sich in der Drittelpause zur Kölner Saison und appelliert ebenfalls an die Basics: "Alle reden viel von System. Wir müssen vielleicht ein bisschen davon weg, weil man nicht auf einen Knopf drückt, ein System macht und dann gewinnt man. Ich habe gerade etwas von Basisarbeit gesagt. Das ist die Basis: Die Zweikämpfe, die Laufbereitschaft, die klugen Entscheidungen ohne Scheibe." In der Tabelle fallen die Kölner auf Rang 7 zurück.Mannheims Max Calce, traf zum 4:1 gegen die Haie, erlebt bei den Adlern seit Wochen einen Höhenflug. Seine Gefühlslage, als 17jähriger zu den Stammkräften zu zählen: "Das ist schon ein echt schönes Gefühl. Aber man muss sich auf jeden Fall dafür den Arsch aufreißen."Leo Pföderl führt die Eisbären Berlin zum 6:4-Sieg in Straubing: Durch seine 3 Punkte bei den Tigers rückt Pföderl in den 600er-Klub der PENNY DEL auf: er ist der 12. Spieler, der 600 Tore und Vorlagen schafft. "Wir sind hier nicht so gern gesehen und es ist immer was los in Straubing. Wir sind da cool geblieben. Es macht Spaß hier, es ist aber auch immer eklig." Dreimal in Folge scheiterte Straubing in den Playoffs an den Eisbären und so fliegen erneut die Fäuste. Marcel Brandt schaffte den 2. Hattrick seiner Karriere (er ist der 5. Verteidiger der DEL-Geschichte, dem das gelingt) und kann seine Wut auf die Teamkollegen kaum verbergen: "Einer allein reicht halt nicht. Wir haben nun 2 Spiele in Serie verloren. Es ist immer die gleiche Laier."Neben Leo Pföderl schwingt sich der Torjäger Yasin Ehliz zum Mann des Spieltags auf. Mit München siegt er in einem "wilden" Duell 8:5 in Ingolstadt. Vier Scorerpunkte gelingen ihm. Es ist sein 8. Spiel in Serie mit mindestens einem Scorerpunkt: "Die ganze Reihe funktioniert. In der Mitte habe ich den Patrick Hager mit Erfahrung. Auf der anderen Seite habe ich Veit Oswald, der einfach super schnell ist", gibt er das Lob weiter. München steht bei 6 Siegen in Serie.Nürnberg Ice Tigers bleibt nach dem 2:1 gegen Bremerhaven Dritter. Topthema ist zunächst aber noch ein anderes: Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf will nach dem Torklau am Freitagabend in Augsburg die Gewissheit haben, dass ein Spiel nie wieder durch technische Unzulänglichkeiten - insbesondere bei Videobeweis und Zeitnahme - negativ beeinflusst wird. "So was darf uns als Liga nie wieder passieren. Wir haben uns damit abgefunden. Aber als Liga muss man daraus lernen. Wenn ich den Teufel an die Wand male: Wenn das in Spiel 7 in den Playoff-Finals passiert, ist hier die Hölle los", erklärte Stefan Ustorf vor der Sonntagspartie der Nürnberger gegen Bremerhaven im Interview bei MagentaSport.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom 18. Spieltag der Penny DEL. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. In der kommenden Woche geht es bereits am Dienstag und Mittwoch mit dem 19.Spieltag weiter. Toppartie am Dienstag: Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers (live ab 19 Uhr bei MagentaSport). Die kommende Woche ist bei MagentaSport voll mit Penny-DEL-Eishockey: Der 20. Spieltag folgt prompt ab Donnerstag.Iserlohn Roosters - Löwen Frankfurt 5:3 | Frankfurt jetzt amtlich Letzter: "Zu viele Aussetzer"Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=MEtsQzQ4MTQxelBjQVNHS1hkMGhnODlWc0FWbU4wS3Y5UkxaWEhvZyt0ND0=Julian Napravnik, Iserlohner Torschütze zum 3:2: "Dieser Sieg war enorm wichtig. Wir waren punktgleich am letzten Platz. Die 3 Punkte waren sehr wichtig."...warum es die Iserlohner, nach 2:0- und 4:2-Führung jeweils nochmal spannend gemacht haben: "Das ist eine gute Frage. Wir machen es oft unnötig sehr spannend. Das Powerplay-Tor ist richtig unglücklich. Wenn wir da ein Tor geschossen hätten, wäre das früher vorbei gewesen. Jetzt haben wir es doch noch über die Zeit gebracht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VHl3VlRHQjYvSTAzZFV4SmJuS3E3LzduOWw1Q2FJMzhTMUpGc0NMMzFOOD0=Konrad Abeltshauser, Frankfurter Kapitän: "Wir kämpfen, wir spielen mit Herz. Aber wir haben ab und zu einfach so Aussetzer. Da geben wir oft in Druckphasen von uns einfache Gegentore ab. Die kosten uns dann. Dann sind wir wieder hinten, kämpfen uns wieder super ran, überstehen 5 Minuten Unterzahl. Das ist schwer, da Worte zu finden. Das ist echt ein Schlag ins Gesicht. Das waren jetzt zwei Gegner, die wir schlagen wollten. Jetzt stehen wir mit 0 Punkten da. Aber aufgeben ist bei uns nicht. Die ganze Mannschaft, Trainer, alle, wir stehen geschlossen beieinander. Wir kämpfen und kämpfen uns aus der Phase wieder raus. Wir kriegen super Unterstützung, Heim wie Auswärts. Alle zusammen kommen wir da wieder raus." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OTdyVmRvM0lKYUI1RUlNYXMzdVAySkJmblVBbEFFdFJkMElDVGJpZ0RRWT0=Tom Pokel, Trainer Frankfurt: "Iserlohn war sehr stark im 1. Drittel. Wir sind stark zurückgekommen und haben ein sehr starkes 2. Drittel gespielt. Die individuellen Fehler kosten uns mit einem Turnover, einem Gegentor und einer 5+-Strafe, die uns am Ende zu viel Energie und Kraft gekostet hat, um das Spiel zu drehen. Wir haben im Spiel einen Shorthander geschossen. Wir haben das Spiel mit Strafminuten verloren. Wir mussten die Bank kürzen. Am Ende ist es ein Turnover, wir haben das 2:2, wir haben das Momentum in unsere Richtung. Dann gab es ein Turnover, eine Strafe. Das hat uns entsprechend Kraft gekostet." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=c054a2VGUEYzUmVWbm5QanFKU2QyeE93V0xJdjBBOE4xZXBCYkZZVlErUT0=Krefeld Pinguine - Grizzlys Wolfsburg 4:0 | Starkes 2. Drittel: Krefeld kontert sich zum Kantersieg: "Wir brauchen jeden Punkt. Heute 3 sind überragend"Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=N0ZkL0ZpajlGd3VDclg1Zk5lUG9hVjNyMjJxb1VTWlloSjdVek5pTnpMUT0=Schöner Moment! Krefelds Torhüter Felix Bick jubelt mit dem Sohn auf dem Eis! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=OC9UT2FjYzhjZ3lISkR2bmQrVklud3BYdWZ4SE43OHZYMWJpdlJMdXcvST0=Felix Bick, Torhüter Krefeld, über seinen Jubel mit dem Nachwuchs: "Das ist ein superschöner Anlass. Zum ersten Mal war er mit auf dem Eis. Ich bin froh, dass meine Frau heute mit ihm da ist. Das ist ein super Abend."...über das Spiel: "Wenn man im richtigen Moment die Tore schießt... Die Unterzahl war wieder sehr gut. Auch wenn wir in Zukunft hinten raus ein bisschen weniger Strafen nehmen müssen. Wir brauchen jeden Punkt. Heute 3 sind überragend." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QS92ODdabWxYK1JwSDBpQUZoU1pHejY4Q05KajJoRnN3K2FqWDcrQ2RzWT0=Luis Schinko, Spieler Wolfsburg: "Ich glaube, dass wir im 1. Drittel gar nicht so schlecht gestartet sind. Wir haben da auch nicht zu 100 Prozent unser Spiel gespielt. Aber das war trotzdem kein schlechtes Auswärtsspiel. Im 2. Drittel haben wir die Krefelder genau da eingeladen, wo sie gut sind: in ihre Konter. Wir haben ein paar Turnovers gemacht. Dann haben sie ihre Chancen eiskalt ausgenutzt. Das darf uns gegen Krefeld nicht passieren. Das ist auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Das haben sie genutzt. Im 3. Drittel haben wir einigermaßen gut gespielt, ein paar Chancen kreiert, aber leider nichts reingebracht. Dann hat Krefeld den einzigen Konter, den wir haben, ausgenutzt. Das war das Spiel." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dGlOSWdhVUFqbUs1LzU4UkEzUzRrTkpkejI2Q1J0cWUxaHJEOThIZHJMWT0=Adler Mannheim - Kölner Haie 4:2 | Noebels sauer über Kölner Mängel: "Wir müssen anfangen, auch an die Defensive zu denken"Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=M1QxOWkzajVjWVkxaTM1M1U0MXhPU2dTNjlJNmcrUW9YdWtpakZ0QnpzQT0=Er trifft schon wieder! Auch im Topspiel gegen Köln überzeugt Nationalspieler und Toptalent Max Calce mit dem Tor zum 4:1. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=aXloaXZnckx2OWV3UmdzSEtEa0tGbm1QaEpKS09zek03UUFWSUFxeEFYST0=Max Calce, Spieler Mannheim: "Das war auf jeden Fall ein intensives Spiel. Wir haben unsere Chancen genutzt und dadurch das Spiel gewonnen."...ob er sich manchmal kneifen muss, dass er in einer Topmannschaft wie Mannheim den Unterschied macht und jetzt auch Nationalspieler ist: "Das ist schon ein echt schönes Gefühl. Aber man muss sich auf jeden Fall dafür den Arsch aufreißen. Das ist schon echt schön."...wie zufrieden er mit der Defensivleistung ist: "Das war auch ziemlich gut. Wir haben nicht so viele Chancen zugelassen und das Spiel gewonnen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=akxQTjFtVElUVXNybFQ1YVB3LzF1ZHlaL2FsMk9ESUhxWEVVeDFHUVIxRT0=Tobias Fohrler, Spieler Mannheim: "Köln hat es uns heute wirklich nicht einfach gemacht, auch im 1. Drittel, auch wenn es 3:1 stand, haben sie heute wirklich nicht schlecht gespielt. Dann fragt man sich, woran das am Ende gelegen hat, warum man das Spiel verliert. Dann kommt man oft dazu, dass man sagt, wir müssen die Kleinigkeiten wieder richtig machen."...über das Spiel und die Mannheimer Defensive: "Das war deutlich besser. Das hat man gesehen. Wir haben vor dem Spiel drüber gesprochen. Uns haben vor allem diese Turnover an der blauen Linie wehgetan. Da haben wir in den letzten Spielen oft die Scheibe verloren. Das haben wir heute deutlich besser gemacht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MGR5MjhZaVc5UVBQd0FKMUhLYUFaNlRXaFlBdGZZK0hyK3J6N1ltdkR5Zz0=Noebels Standpauke: "Ehrlich zu uns selbst zu sein, dass das über weite Strecken einfach nicht gut genug istMarcel Noebels, Spieler Köln: "Im 1. Drittel haben wir eigentlich ganz gut angefangen. Wir haben ziemlich viel Druck gehabt und es ein bisschen verpasst, das Tor zu machen. Mit zwei Schüssen kriegen wir zwei Tore, laufen dem Spiel ein bisschen hinterher. Aber wir müssen anfangen, ehrlich zu uns selbst zu sein, dass das über weite Strecken einfach nicht gut genug ist. Wir arbeiten hart, aber wir arbeiten teilweise ziemlich unnötig und nicht füreinander, ich will nicht sagen gegeneinander. Aber nicht miteinander. Das kostet uns in letzter Zeit echt viele Punkte. Wir müssen einen Weg finden, ganz schnell in die Spur zu kommen, egal ob mit Doppelbelastung oder nicht. Es kann nicht sein, dass wir ein Drittel gut spielen und das andere wieder schlecht. Wir müssen schauen, dass wir da den Kopf hinten rauskriegen und anfangen zu gewinnen."...darüber, dass die Kölner nicht genug miteinander arbeiten: "Gerade die Scheiben aus der eigenen Zone. Wir sind dann schon aus der Zone raus. Der Puck ist noch bei uns in der Zone. Dann spielen wir 2-auf-1, 3-gegen-2. Wir müssen anfangen, auch an die Defensive zu denken. Wir haben die Qualität, Tore zu schießen. Aber Priorität ist, dass wir hinten deutlich enger am Mann sein müssen, deutlich mehr laufen müssen, viel mehr Zweikämpfe gewinnen. Das ist dieses ABC im Eishockey. Wenn es nicht so gut läuft, dass du mit den Kleinigkeiten anfängst, auch die Arbeit stur wieder mitnehmen. Ich bin ein Mann der Ehrlichkeit. Ich bin der Meinung, wir spielen nicht gut genug. Auch wenn Sie sagen, wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Aber am Ende werden wir alle an Ergebnissen gemessen. Und das Ergebnis war heute, dass wir nicht 3 Punkte mitgenommen haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UGFhUERCRFE4WnkvcWMwQnpJQS9reEpra2dOd1B2NE9WbU1PbGJDMkRpYz0=Maximilian Kammerer, Spieler Köln, vor dem Spiel über das neue Kölner System: "Letztes Jahr hatten wir das zweite Jahr denselben Trainer. Dieses Jahr ein komplett neues System. Das braucht ein bisschen. Das war vor zwei Jahren genau das Gleiche. Mit einem neuen Trainer kommt ein neues System. Auch ein paar neue Spieler. Das ist immer eine kleine Umstellung. Wir haben die letzten Spiele, in der Champions League, auch jetzt in München, gezeigt, dass wir ein bisschen besser gespielt haben. Jetzt sind wir extrem inkonstant. Wir haben es leider nicht geschafft, die Leistung, die wir uns vorstellen, über mehrere Spiele abzurufen."...ob die Defensive auch im Training im Fokus ist: "Auf jeden Fall! Man muss auch dazu sagen, dass wir in den letzten Wochen nicht mehr so viel Training haben, bei wirklich vielen Spielen. Da geht es mehr um die Regeneration. Aber wir schauen uns sehr viele Videos an, analysieren die Spiele. Wir wissen auch, dass wir im Moment zu viele Tore kassieren. Dann wird es schwer, Spiele zu gewinnen. Deswegen ist der Fokus erstmal auf der Defensive, dass wir von der Strafbank wegbleiben. Wenn wir hinten gut stehen, haben wir vorne die Qualität, solche Spiele zu entscheiden."...dazu, dass Moritz Müller gesagt hat, die Kölner wollen zu schnell zu viel: "Er meint, dass wir oft nicht so geduldig sind. Wir wollen gefühlt das Spiel in den ersten 20 Minuten entscheiden. Das ist oft schwer. Man muss einfach ein bisschen geduldiger sein und einfach auch mal ein paar Wechsel in der eigenen Zone haben. Dass wir nicht die Geduld verlieren, sondern unseren Job hinten machen. Gegen solche Mannschaften kann es passieren, dass du 5 Minuten einfach verteidigen musst. Das dann ohne Gegentor überstehen. Dann bekommt man auch wieder die Chancen. Deswegen glaube ich, dass wir wirklich geduldig spielen müssen, die einfachen Dinge richtig machen, die Scheiben vorne rein bringen und nicht so kompliziert spielen. Einfach halten, hart arbeiten. Und dann wird man meistens auch belohnt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Ui9qVnRWWDI1SXhqNFpDU2JVVGw1R3RzWi9UOVRmTTdGNzl3VzVlWWdTMD0=Haie-Sportdirektor Baldys über die Kölner Inkonstanz: "Unser Problem sind gewisse Dinge, die im System passieren"Matthias Baldys, Sportdirektor Köln, in der Drittelpause dazu, dass sein Team mit München (3:4 (OT)) und Mannheim zwei große Gegner am Stück hatte: "In der Liga gibt es kein leichtes Spiel. Das ist nicht nur ein Spruch. Die Ergebnisse zeigen es. Jedes Spiel hat seine eigenen Herausforderungen. Heute ist es ein etwas offeneres Spiel. Beide Mannschaften wollen etwas fürs Spiel machen. Das ist auch mal anders, Teams warten ab. Jedes Spiel hat seine Herausforderungen. Es gibt kein leichtes Spiel."...zu wieviel Prozent die Mannschaft das System von Neu-Trainer Thomas Berglund schon verinnerlicht hat: "Das ist eine gute Frage. Ich bin kein Mathematiker. Wir zeigen immer wieder, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich glaube, dass es mehr ist als 50:50. Auch wenn die Ergebnisse 50:50 sind. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir sprechen viel miteinander. Wir machen täglich unsere Arbeit. Der Trainer ist in der Liga angekommen. Er kennt mittlerweile die Tücken, die Schwierigkeiten. Was noch fehlt, sind die konstanten Ergebnisse. Sie sind immer wieder da. Uns ist das bewusst. Wir schauen nach vorne. Wir müssen unsere Arbeit gut machen."...ob der Austausch zwischen Trainer und Mannschaft funktioniert: "Ich weiß, alle reden viel von System. Wir müssen vielleicht ein bisschen davon weg, weil man nicht auf einen Knopf drückt, ein System macht und dann gewinnt man. Ich habe gerade etwas von Basisarbeit gesagt. Das ist die Basis: Die Zweikämpfe, die Laufbereitschaft, die klugen Entscheidungen ohne Scheibe. Und irgendwann mal greift dann auch ein System. Da sind wir, an der Stelle. Das System an sich, das ist nicht unser Problem. Unser Problem sind gewisse Dinge, die im System passieren. Die müssen wir besser machen, die müssen wir konstanter machen. Das ist ein Weg, definitiv."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z3dmOG93ZHExbTJwTkNycitqaGd3d3NSVmZjbE90TXhwOWZZTndleWNLdz0=ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München 5:8 - Leichte Beute für Münchens Torjäger Ehliz: Dem Stürmer gelingen 4 Punkte, Pietta angefressenAlle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=SklUVDhMRkgycWRmbDQycEpXakorSWVYbUpqSXhnOWJXenlENWpKU1N5ND0=Blitzstart von München: Veit Oswald trifft nach 10 Sekunden:Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=ZVNYWGwzWDBIWmJWVzNpUUdZdWdDQ0pua0VmblZkaVBscUh0YlQreWFCND0=4 Scorer-Punkte gelingen Yasin Ehliz beim Sieg in Ingolstadt::Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=OTZrQmYxN2Q5Y3p4cUcrYmQrVVBhK2JXUzMwbVNKRHpnT2ZZWGMwMDIyVT0=MagentaSport-Moderator Patrick Ehelechner wird vor der Partie zum Hasen - er trifft ganz besondere Eishockey-Fans in Ingolstadt:Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=dW1Ed0ZEZ1dhaE5Hcm9pdkJjZzkxNjhjTTBlc1liZTRKOWhFRVA1eFUyND0=Yasin Ehliz, EHC Red Bull München, punktet das 8. Spiel in Serie. Gegen Ingolstadt gelingen ihm 4 Punkte: "Die ganze Reihe funktioniert. In der Mitte habe ich den Patrick Hager mit Erfahrung. Auf der anderen Seite habe ich Veit Oswald, der einfach super schnell ist. Das Spiel war sehr wild. Defensiv und strukturell war das nicht unser bestes Spiel. Das Gute: wir haben unsere Chancen genutzt"Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=WlVjamhzazYxem1rdm1KVnBUM2d2TXE1ZnYxTTFCUHorT0wwZTZxaWhPaz0=Daniel Pietta, ERC Ingolstadt: "Wir machen zu viele individuelle Fehler. Das war viel zu einfach für München. Ein Spiel mit 5 Toren zu Hause solltest du gewinnen. Es ist nun einfach das auf einen Mannschaftsteil zu schieben. Wir müssen aber einfach in unserer Struktur bleiben."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=c2g2clJ0NkZNQTM2QjVZT3QzcnNrT0I5WThrUWp5WTNlMWx6ODY4WDhYZz0=Straubing Tigers - Eisbären Berlin 4:6 - 600 Punkte in der DEL: Leo Pföderl schafft mit 2 Toren und 1 Assist beim Sieg in Straubing als 12. Spieler diese Marke.Alle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=dGdKSzVpYkk2ajdQT2ZWQ3FoQ1VMTGxnSDZwL1h0MitiNEg1SmJscFl3TT0=3 Punkte Leo Pföderl in einem Spiel: er steht nun bei 600. Karrierepunkten in der DEL.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=MUxBVTQyWUFlajVwWkh6UXVTZXF5ejZaTWVwRG1GSkF2bjZCb0NIMkZOTT0=Marcel Brandt trifft dreifach für Straubing gegen die Eisbären Berlin - schon im Februar hatte er doppelt gegen die Berliner getroffen. Für den Verteidiger ist es der 2. Hattrick seiner DEL-Karriere (zuvor 14.1.2024 gegen Wolfsburg):Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=Nm1EQ1ZKdjNIODEwZlppbUdTMlJ0eUtRbWd3cUFKLzd0eU85ZHlVcCtWRT0=Ärger in Straubing: Gegen Berlin fliegen die Fäuste.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=S2xvSlJrOVB4aFA5ckcxSHhMWTAyb1BlQzFKTzZjZ0huMmcxNWtwSWtXZz0=Leo Pföderl, Eisbären Berlin: "Wir sind hier nicht so gern gesehen und es ist immer was los in Straubing. Wir sind da cool geblieben. Es macht Spaß hier, es ist aber auch immer eklig. Wir haben zu unserem Spiel zurückgefunden. Das war eine sehr gute Woche von uns."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=dTY5WmNWaERIend3VG01Y0RuenlueWRNVmEwbXU0KzhtTW9CY2RWVklPMD0=Marcel Brandt, Straubing Tigers, ist der 5. Verteidiger der DEL-Geschichte mit 3 Hattricks: "Einer allein reicht halt nicht. Wir haben nun 2 Spiele in Serie verloren. Es ist immer die gleiche Laier. Wir haben im 2. Drittel die Scheiben zu leicht hergeschenkt. Dann hat man es auch nicht verdient zu gewinnen. So funktioniert das nicht."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=d2lKeU10T2lrbU5mRzkrS212ZE5kTkdHNG9oMFRnT1VjcGlPSEtaNzRLWT0=Schwenninger Wild Wings - Augsburger Panther 4:5 | Nach 1:4 im 2. Drittel: Schwenninger Aufholjagd wird nicht belohntLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=U1JicXR3VGhRRXZTK1NZUGlwRkUzYlMvTlkzbzRSbDZVQ01wOEVpL3NGST0=Dominik Bittner, Spieler Schwenningen: "Im Großen und Ganzen können wir heute nicht ganz zufrieden sein. Die Kurve zeigt die letzten Tage und Wochen nach oben. Heute sind wir phasenweise von unserem Spiel weggekommen, hatten in Teilen des Spiels zu leichte Turnover. Dadurch haben wir Augsburg immer wieder Möglichkeiten gegeben, in den Angriff zu kommen."...zum 2. Drittel, das 3:0 an Augsburg ging: "Das ist eine gute Frage. Ich geb' dir die nächste Frage! (lacht)" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VWw1Ukc3aytoTG9BQXBqNEdmNm1IK1FlTnBJQTJoUC9adzgxMFd4dVhWVT0=Luke Toporowski, Augsburger Doppeltorschütze: "Wir sind rausgekommen und haben im 1. Drittel ein richtig gutes Spiel gespielt. Zu Beginn des 2. Drittels auch. Wir sind dann zu lässig geworden und haben Plays gemacht, die wir nicht hätten machen sollen. Dadurch haben wir ihnen die Chance gegeben, zurückzukommen. Sie sind ein gutes Team. Sie sind zurückgekommen. Wir haben es am Ende nachhause gebracht, was 3 wichtige Punkte für uns sind." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TEs1WVNxcFhMVkV0T2htQTh6cHJ6QzdDdzlqRXBVK3BidjdLcVJha1ArUT0=Nürnberg Ice Tigers - Fischtown Pinguins 2:1 - Schnell "abgehakt": Nürnberg erholt sich vorm Torklau in Augsburg mit einem SiegAlle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=QW9KOGtxdzF4ZUdpS3RBK2VHRnIxT0ZHbnhrWXhYaGlvbEkzYkFDRC9TUT0=Wie immer eine Bank: Kristers Gudlevskis wirft im Tor der Fischtown Pinguins alles rein.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=NnJyL0VnNUhwamJ5VFdjeWRJRUcyb3hwVTgzN3JvRHhmcWJJcWtvNnp3az0=Nino Kinder, Fischtown Pinguins: "Es war ein gutes Spiel beider Mannschaften. Wir waren nicht nah genug am Mann in 1 Situation. Das war ein solides Spiel von uns. Die Länderspielpause hat uns gut getan. Unsere Verletzten kommen langsam zurück."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=bGFZRGJ1RU1ObXZ6dHZXNkVqVmE5V3ErTTFvMi9FVUphdG0xaEZyUW5vcz0=Luis Janett feiert die Heimpremiere im Tor der Nürnberg Ice Tigers: "Es ist richtig geil hier zu spielen. Im letzten Drittel hauen wir immer noch einen raus als Team. Es macht Spaß ein Ice Tiger zu sein. Fehlentscheidung gehören dazu. Das muss man abhaken."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=QjA0MDcxT2ZlOHVZZGpRWlBsS09YQVBHejY2NmRrM2JRVkFhMXZ3cFYvZz0=Vor der Partie ist bei Nürnbergs Geschäftsführer Stefan Ustorf der Torklau von Augsburg am Freitag das Thema:Das war am Freitag beim Sieg der Augsburger Panther gegen die Nürnberg Ice Tigers passiert: Nürnberg schien bereits als Sieger festzustehen. In der Verlängerung erzielte Owen Headrick den vermeintlichen entscheidenden Treffer zum 5:4. Doch nach Überprüfung durch den Videobeweis wurde das Tor wegen angeblich abgelaufener Spielzeit aberkannt. Im MagentaSport-Live-Kommentar kamen hier bereits Zweifel auf. Die Uhr der TV-Übertragung dokumentierte noch Spielzeit. Im anschließenden Penaltyschießen setzte sich Augsburg mit 5:4 durch.Am Samstag folgte die Aufklärung: Die offizielle Spieluhr und die Aufzeichnung für den Videobeweis waren nicht korrekt synchronisiert. Tatsächlich hatte Headrick den Puck noch vor Ablauf der Verlängerung über die Torlinie gebracht. Seitens DEL wurde der technische Fehler eingeräumt. An der Spielwertung ändere sich allerdings nichts, ein Protest ist laut Liga nicht möglich. Gegen die Augsburger Panther wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet - soweit die DEL-Pressemitteilung.Die Szene in einem Clip: Owen Headrick trifft für Nürnberg am Freitag kurz vor Schluss der Overtime in Augsburg. Nach dem Videobeweis zählt der Treffer nicht. Bei MagentaSport war die Spielzeit nicht abgelaufen, die offizielle Zeitnahme im Stadion produzierte den Fehler.Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QkV4V0p6T2FIY3FmRWJEV2tjTUxuNnRaejRGbVk3ZVJNeXBSN3ZhTGc4Zz0=Stefan Ustorf, Sportdirektor Nürnberg Ice Tigers: "Sowas darf uns als Liga nie wieder passieren. Man muss differenzieren zwischen dieser Situation und einer Schiedsrichterentscheidung. Hier sind die Fakten klar: Das ist ein Fehler in der Technik, der zu unserer Niederlage führte. Wir haben uns damit abgefunden. Aber als Liga muss man daraus lernen. Wenn ich den Teufel an die Wand male: Wenn das in Spiel 7 in den Playoff-Finals passiert, ist hier die Hölle los. Wir müssen vor den Spielen die technischen Abläufe besser durchgehen."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=L052TWpZRThRUlg2TzlFVEpyRkl6TnY3TGxGdjFoME5RNCszNUdrQytVOD0=Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAktueller Programm-Überblick: www.magentasport.dePENNY DEL | 19. SpieltagDienstag, 24.11.2026ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Eisbären Berlin - Löwen Frankfurt, Augsburger Panther - Krefeld Pinguine, ERC Ingolstadt - Pinguins Bremerhaven, Straubing Tigers - Adler Mannheim, Kölner Haie - Nürnberg Ice TigersMittwoch, 25.11.2026ab 19.15 Uhr: EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg, Schwenninger Wild Wings - Iserlohn RoostersPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6395563