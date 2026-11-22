Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln im Cyberkrieg

IT-Sicherheit entwickelt sich zu einem der spannendsten Wachstumsmärkte an der Wall Street. Während Teile des Technologiesektors mit Bewertungsfragen und KI-Disruption kämpfen, profitieren Cybersecurity-Unternehmen von einem ganz anderen KI-Effekt: Je leistungsfähiger die künstliche Intelligenz wird, desto größer werden auch die Gefahren durch Cyberangriffe. Entsprechend hielten sich Cybersecurity-Aktien zuletzt stärker als der übrige Tech-Sektor.

KI wird zum Brandbeschleuniger im Cyberkrieg

Ein spektakulärer Fall hat im Oktober 2026 die Verwundbarkeit der digitalen Infrastruktur vor Augen geführt: Mithilfe künstlicher Intelligenz wurden zwei schwerwiegende Sicherheitslücken im Programmierumfeld von PHP entdeckt. Die Schwachstellen mit den Bezeichnungen CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619 ermöglichten unter bestimmten Voraussetzungen die Ausführung fremden Codes auf betroffenen Servern - und das ohne vorherige Anmeldung.

Die Tragweite war enorm: PHP bildet die technische Grundlage für rund 70 Prozent der Websites, deren serverseitige Programmiersprache bekannt ist. Betroffen waren damit potenziell zahlreiche Anwendungen und Plattformen, darunter WordPress, Joomla und Drupal. Die Sicherheitslücken erhielten eine kritische Bewertung von 9,2 von 10 Punkten. Betreiber mussten ihre Systeme dringend aktualisieren; einige Websites wurden vorsorglich vorübergehend abgeschaltet.

Besonders bemerkenswert: Die Schwachstellen waren teilweise seit Jahren vorhanden. Erst der Einsatz moderner KI-Modelle half Sicherheitsforschern, die komplexen Fehler aufzuspüren und ihre praktische Ausnutzbarkeit nachzuweisen. Was früher hoch spezialisierten Experten vorbehalten war, lässt sich mit KI-Unterstützung zunehmend schneller und systematischer erledigen.

Das Problem hat allerdings zwei Seiten: Was Sicherheitsforschern bei der Suche nach Schwachstellen hilft, können auch Angreifer nutzen. KI senkt die technischen und finanziellen Einstiegshürden für Cyberkriminelle, beschleunigt die Entwicklung von Angriffsmethoden und erleichtert deren Anpassung an unterschiedliche IT-Systeme. Die Zeitspanne zwischen dem Bekanntwerden einer Sicherheitslücke und ihrer Ausnutzung könnte dadurch immer kürzer werden.

Cyberangriffe werden zum Dauerproblem für Unternehmen

Neben der KI-gestützten Suche nach Sicherheitslücken bleibt die allgemeine Bedrohungslage hoch. Ransomware, Datendiebstahl, Industriespionage und Angriffe auf kritische Infrastrukturen gehören inzwischen zum unternehmerischen Alltag. Hinzu kommen geopolitische Konflikte, bei denen staatlich unterstützte Hackergruppen und politisch motivierte Angreifer digitale Systeme gezielt ins Visier nehmen.

Für Unternehmen geht es längst nicht mehr nur um den Schutz einzelner Computer oder Netzwerke. Cloud-Infrastrukturen, digitale Lieferketten, Identitätsmanagement, mobile Arbeitsplätze und zunehmend autonome KI-Agenten müssen abgesichert werden. Jeder zusätzliche digitale Zugang kann eine potenzielle Eintrittspforte darstellen.

Damit wandelt sich Cybersecurity von einer eher technischen Kostenposition zu einer strategischen Notwendigkeit. An IT-Sicherheit zu sparen, kann im Ernstfall erheblich teurer werden als die Investition in entsprechende Schutzsysteme. Für die Anbieter von Sicherheitslösungen entsteht daraus ein struktureller Wachstumstreiber.

Fazit: Cybersecurity wird zur unverzichtbaren Zukunftsbranche

Der Cybersecurity-Sektor profitiert von einer ungewöhnlichen Konstellation: Künstliche Intelligenz ist gleichzeitig Bedrohung und Wachstumsmotor. Sie ermöglicht Angreifern ausgefeiltere Attacken, eröffnet Sicherheitsforschern aber auch neue Möglichkeiten, Schwachstellen aufzuspüren und zu schließen. Der Wettlauf zwischen Angreifern und Verteidigern dürfte sich damit weiter beschleunigen.

Für die Anbieter von Sicherheitslösungen entsteht ein langfristiger Wachstumstreiber. Denn während Unternehmen Investitionen in andere IT-Bereiche durchaus verschieben können, lässt sich der Schutz ihrer digitalen Infrastruktur kaum aufschieben. Cybersecurity wird damit immer mehr zu einer unverzichtbaren Grundausstattung der Wirtschaft.

Die starke Börsenentwicklung ist daher nicht allein ein kurzfristiger Reflex auf spektakuläre Hackerangriffe. Sie spiegelt auch die Erwartung wider, dass die Nachfrage nach Sicherheitslösungen dauerhaft steigen wird. Wenn der Tech-Sektor wieder Schwung aufnimmt, dürften Cybersecurity-Aktien an der Spitze liegen.

Vier US-Cybersecurity-Unternehmen im Porträt

Die folgenden Unternehmensporträts verbinden die historische Entwicklung und internationale Aufstellung mit den technologischen Wachstumstreibern und den jüngsten verfügbaren Geschäftszahlen. Finanzdaten beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen im November 2026, soweit verfügbar.

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) - ISIN US6974351057

Palo Alto Networks wurde 2005 von Nir Zuk gegründet, einem ehemaligen Sicherheitsingenieur von Check Point und Mitentwickler moderner Firewall-Technologien, und entwickelte sich zu einem der weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheitslösungen. Der Hauptsitz befindet sich in Santa Clara im Silicon Valley; weitere wichtige Entwicklungs- und Geschäftsstandorte liegen unter anderem in Israel und Indien, während das Unternehmen seine Cloud-Dienste über Rechenzentren in Nordamerika, Europa und Asien bereitstellt. Technologisch setzt Palo Alto auf die Integration seiner Sicherheitsplattformen Strata, Cortex und Prisma sowie auf KI-gestützte Bedrohungserkennung, automatisierte Abwehr und den Schutz von Cloud-Infrastrukturen und KI-Agenten; durch die Übernahme von CyberArk im Februar 2026 wurde zudem die Identitätssicherheit erheblich erweitert. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31. Oktober 2026) stieg der Umsatz um 39 Prozent auf 3445 Milliarden USD, der wiederkehrende Jahresumsatz im Bereich Next-Generation Security sogar um 66 Prozent auf 9.73 Milliarden USD; der Nettogewinn betrug 482 Millionen USD, der operative Cashflow 1.9 Milliarden USD. Der Kursgewinn des vergangenen Halbjahres beträgt rund 33 Prozent. Die letzte Woche lief gut, auch wenn das Wertpapier zum Schluss deutliche Schwächesignale sendete. Für Long-Einstiege sollten Trader auf frische Impulse warten.

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) - ISIN US22788C1053

CrowdStrike wurde 2011 von George Kurtz, Dmitri Alperovitch und Gregg Marston gegründet und machte sich insbesondere durch seine cloudbasierte Technologie zur Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen einen Namen; der Börsengang erfolgte 2019. Der Hauptsitz befindet sich inzwischen in Austin, Texas, daneben unterhält das Unternehmen internationale Niederlassungen und Entwicklungsstandorte, unter anderem in Deutschland, Großbritannien, Israel, Indien, Japan und Australien. Das technologische Herzstück ist die Falcon-Plattform, die Endgeräte, Cloud-Anwendungen, Identitäten und Unternehmensdaten zentral überwacht; mit Charlotte AI und weiteren KI-Funktionen treibt CrowdStrike die automatisierte Bedrohungsanalyse und den Einsatz autonomer Sicherheitsagenten voran, während das Abonnementmodell Falcon Flex Kunden den flexiblen Bezug verschiedener Sicherheitsmodule ermöglicht. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31. Juli 2026) wuchs der Umsatz um 51 Prozent auf 1.47 Milliarden USD; der operative Cashflow lag bei 530 Millionen USD und der freie Cashflow bei 377 Millionen USD, während die bereinigte operative Marge 25 Prozent erreichte. Der Kurszuwachs des vergangenen Halbjahres beträgt etwa 42 Prozent. Auch hier gab es am Ende der starken Börsenwoche Kursverluste, die uns vorerst vor Long Trades abschrecken.

Fortinet, Inc. (FTNT) - ISIN US34959E1091

Fortinet wurde im Jahr 2000 von den Brüdern Ken und Michael Xie gegründet und entwickelte sich insbesondere mit seinen FortiGate-Firewalls zu einem der weltweit bedeutendsten Anbieter für Netzwerksicherheit; seit 2009 ist das Unternehmen börsennotiert. Der Hauptsitz liegt in Sunnyvale im Silicon Valley, hinzu kommen Entwicklungs-, Vertriebs- und Servicezentren in zahlreichen Ländern, darunter Standorte in Europa und Asien. Technologisch setzt Fortinet auf die Verbindung von Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur, eigene spezialisierte Sicherheitsprozessoren (ASICs) und das Betriebssystem FortiOS; mit FortiGuard Inline AI Security erweitert das Unternehmen sein Angebot um KI-spezifische Überwachung, die den Einsatz von KI-Anwendungen absichern und Datenabflüsse sowie KI-basierte Angriffe verhindern soll. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 20 Prozent auf 2.08 Milliarden USD, die fakturierten Aufträge (Billings) legten um 29 Prozent auf 2.34 Milliarden USD zu; besonders überzeugend waren die operative GAAP-Marge von 34 Prozent, ein Gewinn je Aktie von 0.86 USD sowie ein freier Cashflow von 865 Millionen USD. Bei einem Kursverlust von fast 7 Prozent, gibt es zumindest zarte Anzeichen einer Bodenbildung. Long Setups sind aber derzeit nicht in Sicht.

Cloudflare, Inc. (NET) - ISIN US18915M1071

Cloudflare wurde 2009 von Matthew Prince, Lee Holloway und Michelle Zatlyn gegründet und ging 2019 an die Börse; ursprünglich konzentrierte sich das Unternehmen auf den Schutz und die Beschleunigung von Internetseiten, entwickelte sich aber zu einem umfassenden Anbieter für Cloud- und Netzwerksicherheit. Der Hauptsitz befindet sich in San Francisco, Kalifornien, während das Unternehmen mit einem global verteilten Netzwerk aus Rechenzentren und Netzwerk-Knotenpunkten in zahlreichen Ländern präsent ist und seine Dienste weltweit bereitstellt. Technologisch besonders interessant ist die Verbindung von Cybersecurity und KI-Infrastruktur: Neben dem Schutz vor DDoS-Angriffen und anderen Cyberattacken bietet Cloudflare mit Workers AI eine Plattform zur Ausführung von KI-Modellen am Netzwerkrand (Edge Computing), ergänzt durch AI Gateway zur Steuerung und Überwachung von KI-Anwendungen sowie Cloudflare One für Zero-Trust-Sicherheit. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 39 Prozent auf 782.5 Millionen USD, die jährlich hochgerechnete Umsatzrate überschritt damit die Marke von 3 Milliarden USD; das operative Ergebnis lag nach GAAP allerdings bei minus 67,9 Millionen USD, während auf bereinigter Basis ein operativer Gewinn von 137.1 Millionen USD beziehungsweise eine Marge von 18 Prozent erzielt wurde. Bei einem Kursgewinn von 27 Prozent innerhalb der letzten sechs Monate, verlief auch die letzte Woche recht positiv. Die Kerzen von Donnerstag und Freitag laden nach deutlichen Verlusten, aber auch nicht zu Long Trades ein.

Tagescharts vom 06.11.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 22.11.2026

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