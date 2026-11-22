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Ether rutschte am Samstag zeitweise auf rund 1.545 Dollar, nachdem Bitcoin in der Nacht bis auf etwa 55.300 Dollar abgesackt war. Am Sonntagabend handelt ETH wieder bei 1.685,07 Dollar, so die Marktdaten von CoinMarketCap am 22. November gegen 18.30 Uhr MEZ.

Der Rückfall verschafft geduldigen Käufern einen niedrigeren Einstieg. Für jede Ethereum Prognose bleiben 2.000 Dollar aber außer Reichweite, solange keine neue Nachfrage kommt. Abseits des Kursbildes rücken deshalb Werkzeuge in den Blick, die Handelskosten auf Ethereum ganz streichen.

ETH fällt unter das Niveau vom Juli

Die Ethereum Prognose startet damit von einem Wochenende, an dem Hebelpositionen in großem Stil aufgelöst wurden. Binnen 24 Stunden wurden Ether-Positionen über rund 545 Millionen Dollar zwangsweise geschlossen, wie die Liquidationsdaten von CoinGlass zeigen. Im gesamten Kryptomarkt summierte sich die Welle auf etwa 2,4 Milliarden Dollar.

Dass ETH stärker fiel als Bitcoin, passt zum Bild der Woche. Nach CoinGecko-Kursen verlor Ether zwischen den Abenden des 13. und 21. November rund 13 Prozent, Bitcoin etwa 12 Prozent. Die schnelle Erholung über 1.680 Dollar zeigt, dass Käufer bei tiefen Kursen bereitstehen, den Abwärtstrend beendet sie aber nicht.

Bei 1.685,07 Dollar und rund 122,24 Millionen umlaufenden ETH liegt der Börsenwert bei 205,98 Milliarden Dollar. Zum Rekordhoch von 4.953,73 Dollar vom August 2025 fehlen rund 66 Prozent, sodass eine volle Erholung fast eine Verdreifachung verlangt. ETH hat sich von früheren Zyklustiefs mehr als verdreifacht, weshalb Trader nun auf den Wochenschluss achten.

Zwei Themen für ETH-Halter in dieser Woche

Wie sich die Kosten auf Ethereum streichen lassen

Ethereum bündelt weiterhin das meiste Kapital im Kryptomarkt. Kleine Konten zahlen dort aber bei jedem Tausch einen Anteil und bei jedem Chain-Wechsel eine Gebühr. Selbst eine Rückkehr auf 2.000 Dollar brächte vom heutigen Kurs knapp 19 Prozent, ein bescheidenes Ergebnis nach einem verlustreichen Jahr.

Auf Uniswap kostet ein Tausch im Standard-Pool 0,3 Prozent, und bei mehreren Trades im Monat summiert sich dieser Anteil spürbar. Bleibt die Frage, welche Börse diesen Anteil inzwischen vollständig streicht.

Eine Antwort gibt Pepeto, ein KI-Kryptoprojekt auf Basis eines Meme Coins. Seine Börse PepetoSwap ist laut Projektangaben bereits live und berechnet 0,00 Prozent Handelsgebühren. Käufer können den Token im Presale halten, bevor er an einer Börse notiert ist.

Das Team meldet für den Presale über 11,31 Millionen Dollar und für PepetoSwap einen Tagesumsatz von 50 Millionen Dollar.

Bei anderen Anbietern kostet ein Transfer zwischen Chains 15 bis 50 Dollar, dauert mitunter eine Stunde und bleibt gelegentlich hängen. Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto schickt Coins zwischen Ethereum und Solana in unter 60 Sekunden, und eine Brückengebühr fällt dabei nicht an. Scheitert ein Transfer, gehen die Coins automatisch an den Absender zurück. Bei vier Transfers im Monat bleiben so 60 bis 200 Dollar im Wallet.

Den aktuellen Stufenpreis gibt das Projekt mit 0,0000001909 Dollar je PEPETO an. Für 500 Dollar erhielte ein Käufer rund 2,62 Milliarden Token, für die Pepeto im Staking eine Jahresrendite von 160 Prozent ausweist. Bezahlt wird laut Website mit ETH, USDT oder BNB, alternativ per Karte über ein verbundenes Wallet wie MetaMask oder Trust Wallet.

Wer mit ETH oder USDT kauft, beansprucht seine Token nach dem Ende des Presales auf Ethereum. Weil jede Stufe teurer ist als die vorige, liegt der Listungspreis über dem heutigen Stufenpreis. Für Käufer hierzulande zählt zudem der Kalender, denn wer länger als zwölf Monate hält, verkauft nach heutiger Rechtslage steuerfrei.

Zum aktuellen Stufenpreis ist Pepeto mit rund 80 Millionen Dollar bewertet, Ethereum mit 205,98 Milliarden Dollar gut 2.500-mal so hoch. Pepe kam auf seinem Höhepunkt auf etwa 11,4 Milliarden Dollar Börsenwert, mehr als das 140-Fache der heutigen Pepeto-Bewertung.

ETH-Unterstützung bei 1.545 Dollar, Widerstand bei 1.750 Dollar

Im ETH-Chart bei TradingView bildet das Samstagstief um 1.545 Dollar die wichtigste Unterstützung. Darunter rückt die Zone um 1.500 Dollar in den Blick, die viele Trader als nächstes Ziel der Verkäufer nennen.

Nach oben liegt die erste Hürde beim 24-Stunden-Hoch um 1.712 Dollar. Darüber folgen der Sieben-Tage-Durchschnitt bei 1.735,65 Dollar und die viel beachtete Marke von 1.750 Dollar.

Der 20-Tage-Durchschnitt bei 1.974,62 Dollar und der 50-Tage-Durchschnitt bei 2.247,32 Dollar liegen deutlich über dem Kurs und fallen weiter, sodass die Verkäufer den Trend bestimmen.

Auf der Angebotsseite liegen rund 14,6 Millionen ETH auf Handelsplätzen. Ein Großanleger, der vor zwei Wochen kräftig gekauft hatte, gab am Sonntag 3.700 ETH für rund 6,11 Millionen Dollar ab, wie On-Chain-Daten von Lookonchain zeigen.

Der Relative-Stärke-Index notiert bei rund 25 und damit tief im überverkauften Bereich. Ein Wochenschluss über 1.735 Dollar würde einen Teil der Verluste zurückholen. Ein Schluss unter dem 24-Stunden-Tief von 1.632 Dollar würde den Druck dagegen erhöhen.

Fazit zur Ethereum Prognose

Die Ethereum Prognose läuft auf ein starkes Netzwerk hinaus, das große neue Zuflüsse braucht, um 2.000 Dollar wieder zu überwinden. Diesen Anstieg hat ETH schon mehrfach geschafft. Ein Coin dieser Größe bringt große Dollargewinne aber vor allem jenen, die bereits große Bestände halten.

Ein Presale-Einstieg funktioniert anders, weil schon ein kleiner Betrag an einer frühen Bewertung ansetzt. Die vorige Pepeto-Stufe war nach Darstellung des Teams vor dem Zeitplan ausverkauft, und die laufende füllt sich. Jeder Verkauf rückt damit den nächsten, höheren Stufenpreis näher.

Mehr über den Presale auf der offiziellen Pepeto-Website erfahren

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose für den Wochenschluss?

Die Ethereum Prognose für den Wochenschluss hängt an 1.735 Dollar. Ein Schluss darüber holt einen Teil der Verluste zurück, ein Schluss unter 1.632 Dollar verstärkt den Druck.

Warum fiel ETH am Wochenende so stark?

ETH fiel, weil Bitcoin bis auf etwa 55.300 Dollar abrutschte und binnen 24 Stunden Ether-Positionen über rund 545 Millionen Dollar liquidiert wurden.

Wie hilft Pepeto Ethereum-Tradern?

Pepeto streicht mit PepetoSwap die Handelsgebühr und verschiebt Coins in unter 60 Sekunden zwischen Chains. Die Details erklärt die offizielle Website des Projekts.