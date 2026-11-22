Kanada wird das 25. Bündnisland, das den NATO-Innovationsfonds unterstützt, und erhält so Zugang zu 1,1 Milliarden Euro an missionsbezogenem Kapital sowie zu einem Netzwerk von Co-Investoren aus dem gesamten Bündnis

Kanada gab heute seinen Beitritt zum NATO Innovation Fund bekannt und wird damit zum 25. NATO-Mitgliedstaat, der sich zur Förderung von Deep-Tech-Innovationen verpflichtet, um den Bedürfnissen der NATO-Staaten gerecht zu werden. Die kanadische Regierung beteiligt sich mit 64.590.000 Euro (etwa 100 Millionen CAD) an dem Fonds, verwalten und halten wird die Business Development Bank of Canada (BDC) die kanadische Investition im Fonds. Damit belaufen sich die Gesamtzusagen für den NATO-Innovationsfonds auf mehr als 1,1 Milliarden Euro.

Dank der kanadischen Mitgliedschaft erhalten einheimische Innovatoren Zugang zu geduldigem Kapital, Möglichkeiten, die Einführung ihrer Technologie durch Regierungen und Unternehmen in der gesamten Allianz zu beschleunigen, ein großes Netzwerk von Co-Investoren und Erkenntnisse aus der bisherigen Arbeit des NIF in den 24 teilnehmenden Ländern.

"Kanada verfügt über die Talente, die Innovationskraft und den Ehrgeiz, eine weltweit führende Rolle im Bereich Verteidigung und Sicherheit einzunehmen. Der NATO Innovation Fund hilft dabei, dieses Potenzial in konkrete Fähigkeiten umzusetzen, indem er kanadische Innovatoren mit den Investitionen und Partnerschaften zusammenbringt, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Es geht dabei darum, unsere Verteidigungsindustriebasis zu stärken, die nächste Generation kanadischer Unternehmen zu fördern und sicherzustellen, dass unsere Verbündeten Zugang zu den Technologien haben, die sie benötigen, um die Sicherheitsherausforderungen von morgen zu meistern." Der ehrenwerte David J. McGuinty, Verteidigungsminister

"Als Kanadas Entwicklungsbank spielt die BDC eine wichtige Rolle bei der Unterstützung kanadischer Unternehmer beim Aufbau der Unternehmen und Kompetenzen, die unser Land für die Zukunft braucht. Unsere Defence Platform bringt Kapital, Finanzierung, Expertise, Partnerschaften und Marktkontakte zusammen, um Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung und Dual-Use dabei zu helfen, den Weg von der Innovation zur Kommerzialisierung und Skalierung zu beschreiten. Kanadas Beteiligung am NATO Innovation Fund erweitert diese Reichweite auf das gesamte Bündnis und bietet kanadischen Unternehmern mehr Möglichkeiten, Zugang zu Kapital, Kunden und globalen Lieferketten zu erhalten. Gleichzeitig wird dadurch Kanadas verteidigungsindustrielle Kapazität gestärkt." Isabelle Hudon, President und CEO, BDC

"Kanadas Entscheidung, dem NATO Innovation Fund beizutreten, markiert einen Meilenstein nicht nur für den Fonds, sondern auch für den kollektiven Innovationsansatz des Bündnisses. Kanadische Innovatoren werden nun Zugang zum Netzwerk des Fonds erhalten, das sich aus führenden Persönlichkeiten aus Politik, Finanzwelt und Wirtschaft zusammensetzt, und gleichzeitig das geduldige, auf ihre Ziele abgestimmte Kapital erhalten, das sie für ihr Wachstum benötigen. Außerdem profitieren alle unsere teilnehmenden Länder von etwas ebenso Wertvollem: einem Einblick in eines der dynamischsten Deep-Tech-Ökosysteme der Welt. Diese wechselseitige Beziehung Kapital und Erkenntnisse, die in beide Richtungen fließen zeigt, wie die Bündnispartner zusammenarbeiten können, um unsere gemeinsame Zukunft zu sichern." Fiona Murray, Chair of the Board, NATO Innovation Fund

Kanadas Beitritt folgt auf die beeindruckende operative und wirtschaftliche Erfolgsbilanz der über 30 Portfoliounternehmen des NIF.

Die heutige Ankündigung baut auf den guten Beziehungen zwischen dem NIF und Kanada auf und ist ein Beweis dafür, wie die transatlantische Zusammenarbeit und Investitionen in Verteidigungsinnovationen greifbare wirtschaftliche und sicherheitspolitische Vorteile schaffen. Im vergangenen Jahr haben NIF-Portfoliounternehmen ihre Aktivitäten auf Kanada ausgeweitet, darunter Isar Aerospace, das für die Entwicklung einer Startrampe und die Bereitstellung von Startdiensten für kanadische Satelliten ausgewählt wurde, sowie das auf autonome Luftschiffe spezialisierte Unternehmen Kelluu, das kürzlich in den kanadischen Markt eingetreten ist. Diese Beispiele machen deutlich, wie Investitionen in Verteidigungsinnovationen neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen, Investitionen anziehen und das Wirtschaftswachstum auf beiden Seiten des Atlantiks vorantreiben können.

"Es bietet sich eine große Chance für Kanada, bahnbrechende Innovationen in praktische Fähigkeiten umzusetzen, die die Verteidigung, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit des Landes stärken. Ambitionierte Start-ups aus allen Ländern des Bündnisses entwickeln Technologien, die Regierungen dringend benötigen. Der nächste Schritt besteht darin, deren Einführung zu beschleunigen und damit kanadischen Start-ups den Weg zu Aufträgen und geschäftlichen Möglichkeiten zu ebnen, während Kanada gleichzeitig schneller Zugang zu den benötigten Fähigkeiten erhält. Auf diese Weise verwandeln wir Investitionen in Innovation in greifbare wirtschaftliche und sicherheitspolitische Vorteile." - Ari Jónsson, President, NATO Innovation Fund

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