Neue Fähigkeiten entstehen bei großen Sprachmodellen oft überraschend, ohne dass Entwickler:innen sie gezielt einprogrammieren. Wie weit die eigenen Systeme dabei wirklich sind, behandeln KI-Unternehmen im Wettbewerb meist als strenges Geheimnis. Das KI-Unternehmen OpenAI aus San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien legt solche internen Messwerte nun erstmals offen. Chefwissenschaftler Jakub Pachocki verknüpft die Daten in einem Fachbeitrag mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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