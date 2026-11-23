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Ether notierte am Sonntag bei rund 1.685 Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bis auf 1.538 Dollar abgerutscht war. Seit dem Schlusskurs von 2.053 Dollar am 10. November fehlen rund 18 Prozent. Jede Ethereum Prognose kreist deshalb um die Frage, wo der Verkaufsdruck endet.

ETH hat solche Einbrüche schon mehrfach erlebt, und jedem früheren Crash folgte eine Erholung auf neue Höchststände. Bei niedrigen Preisen wollen allerdings mehr Menschen einsteigen, während die Auswahl der richtigen Coins schwieriger wird. Erfahrene Marktteilnehmer fragen deshalb weniger nach dem nächsten Tageskurs als danach, womit sich die Wartezeit überbrücken lässt.

Ethereum Prognose im Schatten eines Wals, der bei 1.651 Dollar aussteigt

Am 22. November verkaufte eine Adresse 3.700 ETH für 6,11 Millionen Dollar, wie die On-Chain-Daten von Lookonchain zeigen. Das entspricht etwa 1.651 Dollar je Coin. Vor rund zwei Wochen hatte dieselbe Adresse 9.677 ETH zu durchschnittlich 2.239 Dollar gekauft, sodass der Buchverlust zuletzt bei 5,36 Millionen Dollar lag.

Der Teilverkauf wirkt damit eher wie Schadensbegrenzung. Eine Kapitulation des Marktes belegt er nicht, zumal die Börsenbestände nach Daten von CryptoQuant auf rund 14,6 Millionen ETH gesunken sind. Im Juni 2020 lagen dort noch etwa 35,5 Millionen ETH, und weniger Coins an den Börsen bedeuten weniger unmittelbares Angebot.

Institutionelle Anleger ziehen dennoch Geld ab. Die US-Spot-ETFs auf Ether verloren vom 16. bis 20. November zusammen 221,7 Millionen Dollar, wie die Flussdaten von Farside ausweisen. Allein BlackRocks iShares Ethereum Trust gab am 19. November 124,2 Millionen Dollar ab. Selbst ein Wal mit über 20 Millionen Dollar hat also das Timing verfehlt.

Was ein roter Ethereum-Markt für frühe Käufer und wichtige Marken bedeutet

Wer ETH hält, ist dem Kurs ausgeliefert, bis die Erholung einsetzt. Erfahrene Käufer stellen deshalb eine andere Frage. Was wäre, wenn eine Position schon vor der Börsennotierung Erträge abwirft, statt nur auf den nächsten Aufschwung zu warten?

Warum der Presale wächst, während ETH an Wert verliert

Bei Pepeto ist genau das vorgesehen, denn Käufer können ihre Token schon während des Presales ins Staking geben, das mit 160 Prozent jährlich verzinst wird. Holder haben dort laut Projektangaben bereits 52,66 Billionen Token gebunden.

Während ETH in diesem Monat deutlich verlor, zog der Presale weiter Käufer an. Gemeldet sind inzwischen 11,31 Millionen Dollar von mehr als 40.000 Holdern. Frisches Geld in einem roten Markt kommt meist von Käufern, die fallende Kurse als Phase guter Einstiege kennen.

Im Kern ist Pepeto ein Meme Coin auf Ethereum, den das Team auf einen Mitgründer des ursprünglichen Pepe zurückführt. Einen Termin für die angekündigte Binance-Listung hat das Projekt bislang nicht genannt.

Je mehr Coins erscheinen, desto schwerer lässt sich ein Gewinner von einer Falle unterscheiden. Der KI-Scanner prüft deshalb jeden Coin auf 42 Arten und simuliert einen winzigen Verkauf, um den späteren Ausstieg zu belegen. Ein als Falle gebauter Token wird gestoppt, bevor Geld fließt.

Als aktuellen Stufenpreis nennt das Projekt 0,0000001909 Dollar, sodass 1.000 Dollar rund 5,24 Milliarden PEPETO ergeben. Bei 160 Prozent Staking sind das rechnerisch etwa 1.600 Dollar im Jahr. Bezahlt wird mit ETH, USDT, BNB oder per Karte.

Nach deutschem Steuerrecht kommt die Haltefrist hinzu. Gewinne aus privaten Veräußerungen bleiben nach einem Jahr steuerfrei, und das Bundesfinanzministerium hat klargestellt, dass Staking diese Frist nicht auf zehn Jahre verlängert. Die Staking-Erträge selbst gelten bei Zufluss als sonstige Einkünfte.

Die Roadmap sieht vor, dass jede weitere Stufe teurer wird und der Listungspreis darüber liegt. Wer in einer Schwächephase einsteigt, hält seine Position also bereits, wenn der Markt dreht.

Wo findet ETH von hier aus eine Untergrenze?

Die erste Unterstützung liegt beim Sonntagstief von rund 1.645 Dollar, darunter folgt der Bereich um 1.600 Dollar. Bricht auch diese Zone, rücken das Tief vom 21. November bei 1.538 Dollar und die Marke von 1.500 Dollar in den Fokus.

Nach oben stieß ETH am Samstag bei 1.712 Dollar auf Widerstand. Der Analyst Ted Pillows sieht 1.750 Dollar als Marke, die ETH zurückerobern muss, um neuen Tiefs zu entgehen.

Für eine Gegenbewegung spricht die Lage am Terminmarkt. Binnen 24 Stunden wurden ETH-Positionen über 83,53 Millionen Dollar zwangsweise geschlossen. Davon entfielen 63,14 Millionen Dollar auf Wetten gegen den Kurs, wie die Liquidationsdaten von CoinGlass zeigen. Bei einem RSI von 28,25 genügt wenig Kaufdruck, um weitere Shortseller zum Rückkauf zu zwingen.

Fazit zur Ethereum Prognose: Größe begrenzt den Hebel

Diese Ethereum Prognose läuft am Ende auf die Größe hinaus. ETH bringt rund 206 Milliarden Dollar auf die Waage, sodass selbst eine Rückkehr zum Rekord von 4.946 Dollar den Einsatz nur knapp verdreifacht. Im Crowdsale 2014 kostete ein Ether rund 0,31 Dollar, und viele ließen die Gelegenheit verstreichen.

Heute ist dieser Einstieg rund 5.400-mal mehr wert, und das häufigste Bedauern lautet, zu wenig gekauft zu haben. Der Wal vom Sonntag zeigt, wie teuer ein Einstieg zum falschen Zeitpunkt werden kann. Dass während der Angst mehr als 11,3 Millionen Dollar in Pepeto flossen, zeigt, wo frühe Käufer gerade Position beziehen.

Mehr über den Presale auf der offiziellen Pepeto-Website erfahren

Häufig gestellte Fragen zur Ethereum Prognose

Wie sieht die Ethereum Prognose nach dem Einbruch im November aus?

Kurzfristig dreht sich alles um die Zone zwischen 1.600 und 1.650 Dollar. Für eine echte Erholung müsste ETH die Marke von 1.750 Dollar zurückerobern.

Warum hat ein Wal am 22. November 3.700 ETH verkauft?

Die Adresse hatte zwei Wochen zuvor 9.677 ETH zu je 2.239 Dollar gekauft und saß auf einem Buchverlust von 5,36 Millionen Dollar. Mit dem Teilverkauf begrenzte sie diesen Verlust.

Was unterscheidet Pepeto in einer fallenden Marktphase?

Der Preis steigt von Stufe zu Stufe, und Käufer können ihre Token schon vor der Listung ins Staking geben. Die Einzelheiten zeigt die offizielle Website des Projekts.