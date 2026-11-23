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Der Bitcoin Kurs hat den Samstag nach einem Absturz auf 55.130 Dollar wieder oberhalb von 60.000 Dollar beendet. Die Tageskerze bei CoinGlass schloss bei 60.215,8 Dollar, nachdem der Freitag noch mit einem Minus von 4,9 Prozent geendet hatte.

Am Sonntagabend notierte BTC bei 60.787,77 Dollar. Bei 20,12 Millionen umlaufenden Coins ergibt das 1,22 Billionen Dollar Börsenwert, wie die Marktdaten von CoinGecko zeigen. Die Stimmung bleibt angespannt, doch gerade in solchen Phasen wird sichtbar, wohin großes Kapital tatsächlich fließt.

Ein Teil der Aufmerksamkeit wandert in diesen Tagen zu kleineren Projekten, die bereits laufende Handelswerkzeuge vorweisen können.

Bitcoin Kurs: Ein Großanleger zieht 17.597 BTC von den Börsen ab

Die Erholung hatte einen sichtbaren Käufer. On-Chain-Daten, die die Analyseplattform Lookonchain der Londoner Vermögensverwaltung Abraxas Capital zuordnet, zeigen Abhebungen von 17.597 BTC aus Binance und Kraken. Bei einem Durchschnittspreis von 59.206 Dollar entspricht das rund 1,04 Milliarden Dollar.

Coins, die Börsen verlassen, stehen kurzfristig nicht mehr zum Verkauf, weshalb solche Abflüsse den Angebotsdruck dämpfen. Ein Boden ist damit nicht bewiesen, denn der Einstand dieses Käufers liegt nur rund 1,3 Prozent unter der Schwelle von 60.000 Dollar. Ob die Zone hält, zeigt sich zuerst am Wochenschluss in der Nacht auf Montag.

Wo ein Presale neben einem Bitcoin mit 1,22 Billionen Dollar Platz findet

Dieselben Zahlen zeigen die Grenze des Marktführers. Um seinen Wert zu verdoppeln, bräuchte Bitcoin mehr als eine Billion Dollar an frischem Kapital. Selbst eine Milliarde wie die von Abraxas bewegt den Kurs deshalb nur um wenige Prozent.

Dogecoin hat einst vorgeführt, wie anders kleine Bewertungen reagieren. Der Coin machte frühe Käufer reich, ganz ohne Produkt, getragen von einem Witz und einer Gemeinschaft, die immer weiter kaufte. Erfahrene Anleger behalten ihre Bitcoin deshalb und fragen sich, welcher frühe Coin dieses Muster mit echtem Nutzen verbindet.

Ein Vergleich liegt nahe. Wer auf Uniswap tauscht, zahlt bei jedem Trade 0,30 Prozent Gebühr, bei 10.000 Dollar also 30 Dollar pro Vorgang. Eine Meme-Börse, die auf diesen Abschlag verzichtet, fehlte dem Markt bisher.

Das Dogecoin-Muster, diesmal mit eigener Börse

Pepeto schließt diese Lücke mit PepetoSwap, einer eigenen Börse, die nach Darstellung der Projektseite bereits live ist und 0,00 Prozent Handelsgebühren berechnet. Außer den Netzwerkkosten fällt bei keiner Ordergröße ein Abschlag an. Jeder gesparte Dollar wird so zum Grund, auf der Plattform zu handeln und den Token zu halten.

Der Token basiert auf Ethereum und befindet sich noch im Presale, also vor jedem Börsenlisting. Hinter dem Projekt steht nach Angaben des Teams ein Mitgründer des ursprünglichen Pepe. Ein KI-Scanner ergänzt die Börse, und die Cross-Chain-Bridge verschiebt Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana in unter 60 Sekunden ohne Brückengebühr.

Am 22. November zeigte die Presale-Seite 11,31 Millionen Dollar eingesammeltes Kapital bei einem Stufenpreis von 0,0000001909 Dollar. Für 1.000 Dollar ergeben sich damit rund 5,24 Milliarden Token. Der gesamte Tokenbestand ist zu diesem Preis knapp 80 Millionen Dollar wert.

Der Börsenwert von Dogecoin lag auf dem Höhepunkt im Frühjahr 2021 bei etwa 88,8 Milliarden Dollar, gut das 1.100-Fache dieser Summe. Bitcoin bewegt sich mit 1,22 Billionen Dollar in einer nochmals anderen Größenordnung.

Bis zum Listing weist die Staking-Seite eine Rendite von 160 Prozent pro Jahr aus. Auf 1.000 Dollar gerechnet sind das Token im Gegenwert von etwa 1.600 Dollar zum heutigen Preis. Im Staking liegen dort bereits 52,69 Billionen Token. Weil jede Stufe mehr kostet als die vorige und der Listungspreis über allen Presale-Preisen liegt, handeln frühe Käufer in der aktuellen Stufe.

Für deutsche Anleger kommt die Steuerfrage hinzu. Nach § 23 EStG bleiben Gewinne aus privat gehaltenen Kryptowerten nach mehr als einem Jahr Haltedauer steuerfrei. Der Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums sieht vor, diese Regel ab 2027 nur für Bestände zu erhalten, die bis zum 31. Dezember 2026 angeschafft wurden. Weil die Union Widerstand angemeldet hat, ist das Gesetz bislang nicht beschlossen.

Bitcoin-Marken: 55.130 Dollar unten, 62.640 Dollar oben

Stand Sonntagabend ist die Schwelle von 60.000 Dollar die erste, die BTC verteidigen muss. Ein Tagesschluss darunter würde den Blick auf das Freitagstief bei 57.778 Dollar lenken. Unterhalb des Samstagstiefs bei 55.130 Dollar fehlt eine klare Unterstützung.

Nach oben gilt das Sonntagshoch bei 61.670 Dollar als erster Test. Darüber wartet das Freitagshoch bei 62.640 Dollar, von dem aus der Absturz begann. Den größeren Rahmen setzt danach die Sitzung der US-Notenbank am 8. und 9. Dezember.

Fazit: Was der Bitcoin Kurs über die nächste Phase verrät

Die Erholung des Bitcoin Kurses zeigt, dass der Marktführer weiterhin zurückschlagen kann. Bei 1,22 Billionen Dollar Börsenwert verlangt jeder weitere Schritt aber enorme Summen, und darin liegt seine Grenze. Die größten frühen Gewinne kamen aus kleinen Coins, wie Dogecoin bewies, das ganz ohne Produkt kleine Halter reich machte.

Pepeto bringt echte Handelswerkzeuge in dieselbe Meme-Gemeinschaft. Ein Coin mit mehr Substanz hat einen nachvollziehbaren Grund, weiter zu laufen als einer ohne. Deshalb halten erfahrene Käufer ihre Bitcoin an Tagen wie diesem Samstag und ergänzen eine kleine frühe Position, solange der Presale läuft.

Mehr über PepetoSwap und den Presale auf der offiziellen Pepeto-Website erfahren

Häufig gestellte Fragen zum Bitcoin Kurs

Wie hoch ist der Bitcoin Kurs heute?

Am Sonntagabend, dem 22. November, lag BTC bei 60.787,77 Dollar, nachdem der Kurs am Samstag bis auf 55.130 Dollar gefallen war.

Wer hat beim Rücksetzer unter 60.000 Dollar gekauft?

On-Chain-Daten ordnen Abraxas Capital Abhebungen von 17.597 BTC aus Binance und Kraken zu. Der Wert liegt bei rund 1,04 Milliarden Dollar, der Durchschnittspreis bei 59.206 Dollar.

Wie passt Pepeto neben eine Bitcoin-Position?

Pepeto verbindet einen Meme-Coin mit eigener Börse ohne Handelsgebühren und befindet sich noch im Presale. Die Staking-Konditionen beschreibt die offizielle Projektseite.