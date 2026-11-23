AMINA Bank AG ("AMINA"), eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) regulierte Kryptobank mit globaler Reichweite, ist die erste europäische Bank, die institutionellen Zugang zu Open USD (OUSD) anbietet, dem an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin, der von Bridge ausgegeben wird. Verwahrungs- und On-/Off-Ramp-Dienstleistungen für OUSD stehen ab sofort für professionelle und institutionelle Kunden zur Verfügung.

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"Stablecoins haben das Potenzial, den mühsamen Prozess des grenz- und länderübergreifenden Geldtransfers zu vereinfachen. Unsere Aufgabe bei AMINA ist es, Vertrauen zu schaffen und dafür zu sorgen, dass Instrumente wie Stablecoins innerhalb der Rahmenbedingungen funktionieren, auf die sich Institutionen verlassen", sagte Mike Foy, Finanzvorstand bei AMINA. "Für Unternehmensfinanzvorstände, die zum ersten Mal einen Stablecoin einführen, stellt sich nicht die Frage, welchen Token sie wählen sollen. Es geht vielmehr darum, wie Verwahrung, Berichterstattung und Compliance gehandhabt werden. Hier verfügen spezialisierte Krypto-Banken wie AMINA über jahrelange Expertise und können Institutionen bei der Einführung unterstützen."

OUSD wurde am 30. September 2026 eingeführt und hat innerhalb des ersten Monats eine Marktkapitalisierung von rund 837 Millionen US-Dollar erreicht. Der Stablecoin wird von einem Konsortium aus mehr als 140 Mitgliedern gestützt, darunter Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock und Coinbase. Bridge, ein Unternehmen von Stripe, fungiert gemäß dem US-amerikanischen GENIUS Act als Emittent der ersten Stunde, wobei die Governance an Open Standard übergehen soll, eine unabhängige Einrichtung, die als dauerhafter Emittent gegründet wird. Die Reserven werden bei Institutionen wie BlackRock und BNY gehalten. OUSD ist auf Ethereum, Solana, Base und Tempo verfügbar, wobei die Ausgabe und Einlösung gebührenfrei sind.

Dank des stablecoin-unabhängigen Ansatzes von AMINA reiht sich OUSD in eine Liste von Stablecoins ein, zu der bereits USDC, USDG und RLUSD gehören. Diese Ergänzung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem eine neue Generation von konsortialgestützten Stablecoins neben etablierten Emittenten auf den Markt drängt und institutionelle Kunden sowie kommerzielle Unternehmen zunehmend einen regulierten Bankzugang zu diesen Instrumenten suchen.

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Über AMINA Crypto. Banking. Simplified.

Die AMINA Bank AG wurde im April 2018 gegründet und hat ihren Sitz in Zug (Schweiz). Sie ist ein Pionier in der Krypto-Banking-Branche. Im August 2019 erhielt die AMINA Bank AG die Schweizer Bank- und Wertpapierhändlerlizenz von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA"). Im Februar 2022 erhielt die AMINA Bank AG, Abu Dhabi Global Markets ("ADGM") Branch, die Finanzdienstleistungsgenehmigung von der Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde ("FSRA") der ADGM. Im November 2023 erhielt AMINA (Hong Kong) Limited von der Securities and Futures Commission ("SFC") die Lizenzen Typ 1 (Handel mit Wertpapieren), Typ 4 (Beratung zu Wertpapieren) und Typ 9 (Vermögensverwaltung). Im Oktober 2025 wurde die Typ-1-Lizenz des Unternehmens weiter genehmigt, um digitale Vermögensverwaltungsdienstleistungen für professionelle Anleger im Rahmen des digitalen Vermögensregulierungsrahmens von Hongkong einzubeziehen. Im Oktober 2025 erhielt die AMINA (Austria) AG ("AMINA EU") ihre CASP-Lizenz von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") im Rahmen des Markets in Crypto-Assets (MiCAR)-Rahmens.

Der CVVC Global Report und CB Insights nannten AMINA als eines der Top-50-Unternehmen im Blockchain-Ökosystem. Im Jahr 2025 gewann AMINA bei den Hedgeweek Global Digital Assets Awards 2025 die Auszeichnung "Institutional Digital Asset Innovation of the Year". Zuletzt wurde AMINA bei den PWM Wealth Tech Awards von FT Live als "Best Digital Challenger Private Banks" ausgezeichnet.

Mehr über AMINA erfahren Sie unter www.aminagroup.com

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