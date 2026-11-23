An der Wall Street zeichnet sich ein bemerkenswerter Stimmungswechsel ab. Während Technologieaktien nach Jahren kräftiger Kursgewinne zunehmend unter Druck geraten, entdecken Anleger plötzlich eine lange vernachlässigte Aktiengruppe wieder: defensive Dividendenwerte. Besonders Unternehmen aus den Bereichen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen rücken in den Fokus. Der Grund liegt auf der Hand. Angesichts hoher Bewertungen und wachsender Zweifel an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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