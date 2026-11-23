Hamburg (ots) -Sperrfrist 23.11. 05:00 UhrSendehinweis: "Die 100 - Löst die Regierung unsere Probleme?", 23. November um 21 Uhr in Das ErsteDer Wirtschaftsweise Martin Werding hat die Bundesregierung für den Umgang mit den Vorschlägen der Rentenkommission scharf kritisiert. In einem Interview für die ARD-Debattensendung "Die 100" sagte Werding, die Kommission habe hart um ein einstimmiges Reformkonzept gerungen. "Und dass das dann in der Sommerpause zerlegt wird, ist richtig bitter."Besonders deutlich kritisierte Werding, der selbst der Rentenkommission angehörte, den Widerstand gegen die von der Kommission vorgeschlagene Abschaffung der sogenannten "Rente mit 63". Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren sei ursprünglich als Härtefallregelung für Menschen verkauft worden, die nicht mehr arbeiten könnten. "Das ist sie nicht", sagte Werding. Jährlich gingen bis zu 260.000 Menschen auf diesem Weg in Rente, darunter überproportional viele Männer. Die Bezieher seien überdurchschnittlich gesund und erhielten sehr gute Renten - zudem ohne Abschläge. Werding fragte: "Wenn man die nicht belasten kann? Wen kann man denn dann belasten? Wen kann man überhaupt belasten, um das Reformkonzept zu finanzieren?"Der Wirtschaftswissenschaftler warnte zugleich vor zusätzlichen Belastungen für jüngere Generationen. Die Rentenkommission habe versucht, die Lasten des demografischen Wandels möglichst breit zu verteilen. "Jede Reform muss also die Jungen entlasten. Das war auch unser Plan." Was von den Vorschlägen nicht umgesetzt werde, bleibe als zusätzliche Last bei den künftigen Beitragszahlern.Die Rentenkommission hatte der Bundesregierung im Sommer ein Konzept für eine umfassende Reform des Rentensystems vorgelegt. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte die Vorschläge als "Gesamtkonzept" bezeichnet, das als solches umgesetzt werden müsse. Auch die damalige Bundessozialministerin Bärbel Bas sagte: "Wenn wir diese Reform machen, so, wie sie jetzt auch vorliegt, dann wird es für alle besser." Es sei erstmalig gelungen, ein Gesamtkonzept für alle Generationen auf den Tisch zu legen. In den vergangenen Monaten hatten Politiker der Union und SPD allerdings die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren wieder in Frage gestellt.Die von Ingo Zamperoni moderierte ARD-Debattensendung "Die 100" wird am 23. November um 21 Uhr ausgestrahlt. In dem Format diskutieren 100 Bürgerinnen und Bürger diesmal über die Frage "Löst die Regierung unsere Probleme?". Dabei geht es auch um die geplante Rentenreform, zu der die Redaktion Martin Werding interviewt hat."Die 100" wird gemeinsam vom NDR und WDR für die ARD produziert.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6395353