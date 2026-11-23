FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts der aktuell angeschlagenen Börsenstimmung haben sich die Aussichten für eine Jahresendrally im Dax erheblich eingetrübt. Trotz guter Geschäftszahlen des KI-Chip-Giganten Nvidia sowie des geglückten Mega-Börsengangs des KI-Unternehmens Anthropic scheinen die Anleger weiter Vorsicht walten zu lassen. In der neuen Börsenwoche dürften die Impulse aus New York überschaubar bleiben - wegen des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag und eines verkürzten Aktien- und Anleihehandels am folgenden Black Friday, an dem viele Amerikaner freinehmen.

Nach dem Erreichen des Rekordhochs bei knapp über 27.000 Punkten vor Wochenfrist ist der Dax unter die Marke von 25.000 Zählern abgerutscht. Das zwischenzeitlich deutliche Jahresplus ist binnen weniger Tage erheblich zusammengeschmolzen. Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg halten die Stimmung für "stark angeknackst".

"Nach dem Konfettiregen rund um den Anthropic-IPO ist die Realität und damit der Alltag an den Börsen zurückgekehrt. Anleger bekommen derzeit vor Augen geführt, dass ein Rekordbörsengang keine strukturellen Marktprobleme lösen kann", konstatierte Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader. Er sprach mit Blick auf die vergangenen Tage von einer "Handelswoche des Grauens" für die Anleger.

Statt auf eine Jahresendrally setzten Investoren derzeit wieder mehr auf Sicherheit, beobachtete Helaba-Aktienstratege Markus Reinwand. Die Frage sei, ob die Gewinnmitnahmen und Umschichtungen von Technologiewerten in defensive oder zuvor vernachlässigte Branchen nur eine Korrektur oder das Ende des KI-Hypes seien.

Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets verwies auf die Geldpolitik, die den Verkaufsdruck derzeit noch verschärfe. "Nach den zuletzt überraschend hohen Inflationsdaten sind die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen deutlich gestiegen. Höhere Finanzierungskosten treffen insbesondere jene Technologieunternehmen, deren Geschäftsmodelle auf langfristigem Wachstum und hohen Investitionen beruhen."

Insofern sei aus einer zunächst auf den Technologiesektor begrenzten Korrektur eine deutlich breitere Verkaufsbewegung geworden, erklärte Lipkow. "Solange die Anleger nicht wieder Vertrauen in die geldpolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fassen, dürfte es dem Dax schwerfallen, eine nachhaltige Stabilisierung einzuleiten."

Von den in der kommenden Woche anstehenden Konjunkturdaten dürften am Montag die Stimmungsindikatoren für die Eurozone im Fokus stehen. Ein besonderes Augenmerk dürfte dabei auf den französischen Einkaufsmanagerindizes liegen. Sollten diese nicht einen beträchtlichen Teil des Einbruchs im Oktober wettgemacht haben, würde das Risiko einer Rezession steigen, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Staatsfinanzen, glaubt Commerzbank-Analyst Martin Roth.

Am Dienstag wird für Deutschland das Ifo-Geschäftsklima veröffentlicht, das nach Ansicht Roths keine neuerliche Konjunkturwende signalisieren sollte. Am Mittwoch steht in den USA der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Preisindex an. "Die Inflationsrate wird im Oktober vermutlich auf 3,8 Prozent steigen, und selbst ohne Nahrungs- und Energiepreise ist die Inflationsrate mit voraussichtlich 3,2 Prozent zu hoch", betonte er.

Aus Unternehmenssicht stehen nach der auslaufenden Quartalsberichtssaison in der neuen Woche keine wichtigen Termine an./edh/gl/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

