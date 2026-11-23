BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - Vertreter der 32 Nato-Staaten wollen am Montag in Brüssel über die jüngsten Verletzungen des polnischen Luftraums durch Russland beraten. Wie ein Vertreter des Verteidigungsbündnisses mitteilte, wurde allerdings keine Sondersitzung einberufen. Die Gespräche sollen demnach im Rahmen der regulären Konsultationen erfolgen.

Parallel dazu wird in Berlin die 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato fortgesetzt. Bei der Plenarsitzung (ab 8.45 Uhr) sprechen unter anderem Nato-Generalsekretär Mark Rutte, Bundesaußenminister Johann Wadephul und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der per Video zugeschaltet wird. Am Nachmittag (15.30 Uhr) empfängt Bundeskanzler Friedrich Merz Rutte im Kanzleramt.

Nach Angaben der Regierung in Warschau waren am Freitag während russischer Luftangriffe gegen die Ukraine insgesamt drei russische Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und im Südosten des EU- und Nato-Landes abgestürzt. Rutte sagte am Samstag bei einem Besuch in Polen, der Nato-Oberbefehlshaber in Europa werde alles tun, um herauszufinden, wo Gefahren für das westliche Abschreckungs- und Verteidigungssystem liegen und welche Änderungen nötig seien./aha/DP/he