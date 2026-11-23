Die SanDisk-Aktie ist am Freitag um -16,05% eingebrochen und bei 79,24 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Seit dem Allzeithoch bei 294,82 US-Dollar summiert sich der Kursverlust damit auf rund -73%. Nach dem Bruch mehrerer Unterstützungen stellt sich die Frage: Kann die bullische RSI-Divergenz eine Gegenbewegung auslösen oder fällt die Aktie noch deutlich tiefer? Chartanalyse zur SanDisk-Aktie Die SanDisk-Aktie befindet sich seit dem Rekordhoch in ...

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