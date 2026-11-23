Köln (ots) -Recherche von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung: Russland soll Atomwaffe im Weltraum vorbereitenWestliche Geheimdienste gehen nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung (SZ) davon aus, dass Russland noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf in den Weltraum bringen will. Die Bundeswehr soll bereits die Bundesregierung darüber unterrichtet haben. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung wurden kürzlich einige NATO-Länder über eine entsprechende Warnmeldung unterrichtet.Der Recherche zufolge gehen westliche Geheimdienste und Militärs, darunter die Bundeswehr und Bundesnachrichtendienst (BND) davon aus, dass ein atomar-bewaffneter Satellit jederzeit in den kommenden Wochen von Russland in den Weltraum gebracht werden könne. Dort wäre er den Informationen zufolge innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit.Der Satellit, der "Sputnik-S" heißt, soll fertig konstruiert, seit längerer Zeit, im Großraum Moskau gelagert worden sein. Bereits im Oktober hatte der US-Militärgeheimdienst DIA eine Lageeinschätzung veröffentlicht: "Russland entwickelt einen Satelliten, der dazu bestimmt ist, eine Nuklearwaffe zu transportieren." Weiter heißt es, Moskau würde damit gegen den Weltraumvertrag von 1967 verstoßen. Dieser untersage, "Objekte, die Nuklearwaffen oder andere Arten von Massenvernichtungswaffen tragen, in eine Erdumlaufbahn zu bringen." In den vergangenen Wochen sollen Bundeswehrexperten deutsche Regierungsvertreter über "Sputnik-S" informiert haben, darunter Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).Die Stationierung einer Atomwaffe im All bedeutet vor allem militärisch eine immense Bedrohung des Westens: Sobald sich ein solcher bewaffneter Satellit in der Erdumlaufbahn befinde, gebe es kaum wirksame Gegenmaßnahmen. Der Einsatz einer solchen Waffe könnte wohl nicht verhindert werden. Die Folgen einer atomaren Explosion im Weltraum wären nach Einschätzung von Experten schwerwiegend. Der Leiter des US-Space-Commands, Stephen Whiting, sagte vor kurzem, dass "wahrscheinlich sofort innerhalb der ersten Stunden bis Tage etwa ein Drittel aller Satelliten im niedrigen Erdorbit ausfallen würde. ... Und in den nächsten Monaten werden dann die restlichen Satelliten nach und nach ausfallen."Eine weitere Herausforderung würde der sehr starke elektromagnetische Impuls einer Atomexplosion im All darstellen, der wohl auch auf der Erde zum großflächigen Ausfall von technischen Systemen führen könnte.Generalmajor Armin Fleischmann vom Kommando Cyber- und Informationsraum (CIR) sagt, bei einer Zündung wären "die Folgen auch für das Leben in Deutschland immens: Stromausfälle, starke Einschränkungen für die Kommunikation oder die Navigation." Wollte man die eigenen Systeme ausreichend "härten" - also etwa mit besonderem Material schützen - würde dies sehr viel Kosten. Fleischmann bringt eine Alternative ins Spiel: Deutschland könne "Counterspacekapazitäten" aufbauen, also Abwehrfähigkeiten - und damit auf "gegnerische Satelliten, auch nuklearbewaffnete wirken und sie im Idealfall neutralisieren zu können".Das Bundesverteidigungsministerium antwortete nicht auf konkrete Fragen zu den möglichen Moskauer Plänen und verwies auf die allgemeine Vertraulichkeit und Geheimhaltungspflicht interner Beratungen.Die russische Botschaft erklärte auf Anfrage, ihr lägen keine Informationen zu den beschriebenen Vorgängen vor. Man weise "sämtliche unbegründete Unterstellungen hinsichtlich der Weltraumaktivitäten der Russischen Föderation entschieden zurück". Sie seien "Teil einer Propagandakampagne." Die russischen "Maßnahmen zur Erforschung und Nutzung des Weltraums" würden "im Einklang mit internationalen Verpflichtungen erfolgen" und "ausschließlich friedlichen Zwecken" dienen.Die Recherchekooperation von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hat über mehrere Monate zur Gefahr einer Nuklearwaffe im All recherchiert: Satelliten sind für den Alltag in modernen Gesellschaften essenziell. Von einem umfassenden Satellitenausfall wären GPS-Systeme zur Navigation, Bankgeschäfte, Strom- oder Mobilfunknetze betroffen. Beim Militär wären manche Waffensysteme kaum noch einsatzfähig und die Aufklärung sowie die Kommunikation würde stark beeinträchtigt sein. "Wir würden natürlich dann erstmal nicht so präzise und schnell agieren können", sagt Michael Traut, Kommandeur des Weltraumkommandos der Bundeswehr. "Wir würden größere Schwierigkeiten haben, unsere Ziele zu finden."Die Recherche zeigt, dass die Leistungsfähigkeit des westlichen Militärs weitaus abhängiger ist von Satelliten als die des russischen Militärs. Im Kriegsfall könnte das Zünden einer Atomwaffe im Weltraum Russland deshalb zumindest kurzfristig militärisch Vorteile verschaffen, heißt es aus westlichen Sicherheitskreisen. Die ARD Story "Krieg im Weltraum - Wie verwundbar ist Deutschland?" ist ab heute, 23.11.2026, 6 Uhr in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/tv-programm/6acdf36264015f5017e0c20c) und nach den Tagesthemen um 22.50 Uhr im Ersten zu sehen.Pressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221-220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6395580