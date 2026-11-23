WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Iran hat seine Angriffe nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump zuletzt deutlich ausgeweitet. "Iran hat in der vergangenen Woche mehr Drohnen und Raketen abgefeuert als je zuvor seit einem Jahr", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Angriffe seien allerdings alle abgewehrt worden.

Jüngst mehrten sich Attacken auf Tanker in der Straße von Hormus, hinter denen Teheran vermutet wird. Zudem war der mit den USA verbündete Golfstaat Bahrain, wo es US-Militärstützpunkte gibt, mehrfach zum Ziel iranischer Angriffe geworden.

Die für den globalen Energiehandel wichtige Meerenge von Hormus ist im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran geworden. Zuletzt wuchs in der Region wieder die Sorge vor einer neuen Eskalation in dem Krieg, den die USA zusammen mit dem Verbündeten Israel Ende Februar begonnen hatten./jcf/DP/zb