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YeePay präsentiert sein zentrales Zahlungsnetzwerk und erweitert strategische Partnerschaften auf dem Singapore FinTech Festival 2026



23.11.2026 / 07:20 CET/CEST

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SINGAPUR, 23. November 2026 /PRNewswire/ -- YeePay, ein führender Anbieter von grenzüberschreitenden Zahlungs- und Transaktionsdienstleistungen, präsentierte seine umfassenden Zahlungsfunktionen und erweiterte sein internationales Partnernetzwerk auf dem Singapore FinTech Festival (SFF) 2026, das vom 18. bis 20. November in der Singapore EXPO stattfand. Das Unternehmen unterzeichnete strategische Absichtserklärungen mit Banking Circle, KBank und GLN und kündigte gleichzeitig neue Partnerschaften mit ClearBank und Finmo an. Dies ist ein weiterer Schritt in seinen Bemühungen, die globale Zahlungskonnektivität zu stärken und Unternehmen bei ihrer grenzüberschreitenden Expansion zu unterstützen. Die diesjährige SFF brachte mehr als 70.000 Teilnehmer aus 142 Ländern und Regionen unter dem Motto "Die bevorstehende Neuausrichtung des Finanzsystems" zusammen: Neue Risiken. Neue Regeln. Neues Wachstum. Vor dem Hintergrund rasanter Fortschritte bei KI, Zahlungsinnovationen und grenzüberschreitender Zahlungsabwicklung demonstrierte YeePay, wie seine integrierte Zahlungsinfrastruktur Unternehmen dabei hilft, sich in zunehmend komplexen internationalen Märkten zurechtzufinden. An seinem Messestand präsentierte YeePay sein Global Enterprise Account, die Pay to China-Lösung, intelligente Devisenmanagementfunktionen sowie Dienstleistungen zur Währungseinziehung und -auszahlung in Schwellenländern. Diese Lösungen wurden entwickelt, um den grenzüberschreitenden Handel in beide Richtungen zu erleichtern und unterstützen Unternehmen in verschiedenen Branchen, darunter Fluggesellschaften und Reiseveranstalter, B2B-E-Commerce, Logistik und digitale Finanzdienstleistungen. Neben den Ankündigungen seiner Produkte und Partnerschaften trug YeePay durch eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Gemeinsam weiterentwickeln" zum Branchendialog bei: Wie KI den globalen Zahlungsverkehr verändert. Chen Yu, Präsident und Mitbegründer von YeePay, schloss sich hochrangigen Führungskräften von J.P. an. Morgan Stanley, Standard Chartered, OCBC und Visa werden untersuchen, wie KI den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr in der Asien-Pazifik-Region verändert. "Technologie allein definiert nicht die Wettbewerbsfähigkeit im Zahlungsverkehr." "Ein tiefes Verständnis der Branchenbedürfnisse und der realen Herausforderungen der Händler ist gleichermaßen unerlässlich", sagte Chen Yu. "Aufbauend auf jahrelanger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit globalen Unternehmen entwickelt YeePay eine Zahlungsinfrastruktur, die eine bidirektionale internationale Expansion ermöglicht - und hilft chinesischen Unternehmen, globale Märkte zu erreichen, während gleichzeitig China und die gesamte Asien-Pazifik-Region für ausländische Unternehmen zugänglicher werden." Terry Hua, CEO von YeePay Global, hob die anhaltenden Herausforderungen hervor, mit denen Unternehmen bei ihren Aktivitäten in Schwellenländern konfrontiert sind, darunter fragmentierte Zahlungskanäle, hohe Devisenkosten und lange Abwicklungszyklen. "Schwellenländer bieten bedeutende Chancen für globale Unternehmen, doch die Komplexität des Zahlungsverkehrs bleibt ein großes Hindernis für die Expansion", sagte Terry. "YeePay investiert weiterhin in lokale Währungsfunktionen und kombiniert Echtzeit-Devisenumrechnung mit intelligentem Zahlungsrouting, um Transaktionen mit mehreren Währungen für globale Händler zu vereinfachen." Unser Ansatz ist darauf ausgelegt, Unternehmen bei der Einhaltung der geltenden lokalen Anforderungen im Zuge ihrer Expansion in neue Märkte zu unterstützen." Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im B2B-Zahlungsverkehr operiert YeePay über entsprechende lizenzierte oder regulierte Unternehmen in der Sonderverwaltungszone Hongkong, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Großbritannien und den Niederlanden. Die globale Plattform unterstützt Zahlungsdienste in mehr als 200 Ländern und Regionen und bietet Echtzeit-Devisenhandel für über 100 Währungen. Singapur dient YeePay als strategisches Drehkreuz im asiatisch-pazifischen Raum und bietet eine Plattform für eine engere Zusammenarbeit mit regionalen Regulierungsbehörden, Bankinstituten und Fintech-Partnern. Aufbauend auf seiner Präsenz auf der SFF 2026 wird YeePay sein globales Partnernetzwerk weiter ausbauen und in eine Zahlungsinfrastruktur investieren, die den sich wandelnden Bedürfnissen internationaler Unternehmen gerecht wird. YeePay setzt sich weiterhin für den Aufbau eines offenen, sicheren und vernetzten grenzüberschreitenden Zahlungsökosystems ein, das die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum und weltweit verbindet und Unternehmen durch eine nahtlose, kollaborative Finanzinfrastruktur in die Lage versetzt, internationales Wachstum zu erzielen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/yeepay-prasentiert-sein-zentrales-zahlungsnetzwerk-und-erweitert-strategische-partnerschaften-auf-dem-singapore-fintech-festival-2026-302947973.html



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