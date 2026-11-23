DJ MÄRKTE ASIEN/Aktien weiter auf Talfahrt - vorsichtige Stabilisierungstendenzen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Sog der Baisse an der Wall Street geht es am Montag an den ostasiatischen Börsen abwärts. Allerdings zeigen sich auch erste Stabilisierungstendenzen, denn durchweg haben die Indizes ihre Tagestiefs deutlicher hinter sich gelassen. In Tokio wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Hauptbelastungsthema sind weiter die inzwischen verbreiteten Zweifel an der Rentabilität der gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz. Weder die starken Nvidia-Zahlen noch der Börsengang von Anthropic hätten diese Skepsis zerstreuen können. Zusätzlich belastet die hartnäckig hohe Inflation, die global Zinserhöhungserwartungen schürt. In der Folge verkaufen Anleger Aktien - nicht nur im Technologiesektor - und wechseln vielfach in den vermeintlich sichereren Anleihehafen.

Am stärksten trifft es die technologielastige Börse in Seoul, wo der Kospi um 2,7 Prozent fällt auf den niedrigsten Stand seit zehn Monaten. Er liegt seit Jahresbeginn noch knapp 13 Prozent im Plus. Im Jahresverlauf waren es auch schon über 100 Prozent gewesen.

Mit Abschlägen von je 0,4 Prozent kommen die Börsen in Hongkong und Shanghai etwas glimpflicher davon, in Sydney beträgt das Minus nur 0,3 Prozent. Dass die Verluste nicht noch größer ausfallen nach dem Kursdebakel am Freitag in den USA, wo die technologielastigen Nasdaq-Indizes um über 5 Prozent eingebrochen waren, dürfte daran liegen, dass die Futures auf die US-Aktienindizes aktuell eine deutliche Erholung anzeigen. In Taiwan erholt sich der Index sogar kräftig um 2,5 Prozent, nachdem er in der Vorwoche allerdings 17 Prozent verloren hatte.

Mehrere Regierungen und Aufsichtsbehörden versuchen inzwischen, den Kursverfall einzudämmen. Taiwan verschärfte die Regeln für Leerverkäufe und kaufte zudem selbst Aktien. Südkorea bereitet die Aktivierung eines Stabilisierungsfonds vor, der zuletzt 2008 eingesetzt worden war und bei Bedarf kurzfristig zum Einsatz kommen soll. Außerdem werden die täglichen Grenzen für Aktienrückkäufe börsennotierter Unternehmen ab dem 24. November für drei Monate gelockert und die Kontrollen gegen illegale Leerverkäufe verstärkt.

In China senken die Börsen bis zum 30. November die Mindestanforderungen für den Einsatz geliehener Mittel beim Aktienkauf. Die erforderliche Sicherheitsleistung wird von 100 auf 80 Prozent reduziert.

Die Neubewertung der KI-Investitionen belastet insbesondere die Kurse der großen südkoreanischen Chiphersteller, die an den vergangene Handelstagen bereits kräftig Federn ließen. SK Hynix verlieren weitere 3,3 und Samsung Electronics 2,7 Prozent sowie LG Innotek 4,3 Prozent. In Taiwan büßen Largan Precision 0,8 Prozent ein, während TSMC sich um 1,8 Prozent erholen.

In Hongkong verlieren SMIC 2,2 und Hua Hong Grace 3,8 Prozent. Bei den Kursen der großen Internetkonzerne geben Tencent 1,8, Alibaba 1,0 und Meituan 2,0 Prozent ab.

Anlagestrategin Anna Wu von Floodline Research sieht in der aktuellen Krise die US-Notenbank als möglichen Schlüssel zur Wiederherstellung des Anlegervertrauens. In den vergangenen fünf Jahren sei eine Erholung des Technologiesektors häufig durch positive Impulse von außerhalb der Chipbranche ausgelöst worden, sagt sie. Derweil ist am Zinsterminmarkt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung in den USA im Dezember leicht gesunken auf 93 Prozent. Dabei wird mittlerweile ein großer Zinsschritt nicht mehr erwartet.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.570,60 -0,3 -1,6 06:00 Topix 500 (Tokio) 2.871,00 -3,9 +7,9 07:30 Kospi (Seoul) 4.737,12 -2,7 +12,4 07:30 Hang-Seng (Hongkong) 22.316,97 -0,4 -12,9 09:00 Shanghai-Composite 3.521,28 -0,4 -11,4 08:00 Straits-Times (Singapur) 4.920,03 -1,1 +5,9 10:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.228,24 +1,6 -39,5 10:00 KLCI (Malaysia) 1.551,72 -0,3 -7,7 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:11 % YTD EUR/USD 1,0988 +0,2 1,0967 1,0974 -6,5 EUR/JPY 174,63 +0,4 173,86 174,68 -5,1 EUR/GBP 0,8375 -0,1 0,8383 0,8371 -3,9 USD/JPY 158,93 +0,3 158,53 159,15 +1,5 USD/KRW 1.347,04 +0,1 1.346,06 1.335,27 -6,5 USD/CNY 6,6707 -0,1 6,6770 6,6749 -4,6 USD/CNH 6,6727 -0,0 6,6737 6,6775 -4,3 USD/HKD 7,8380 -0,0 7,8384 7,8400 +0,7 AUD/USD 0,6640 +0,4 0,6615 0,6668 -0,5 NZD/USD 0,5469 +0,0 0,5468 0,5498 -5,0 BTC/USD 61.448,74 +1,0 60.870,02 61.918,42 -29,9 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 83,76 +0,4 0,35 83,41 Brent/ICE 92,79 +0,2 0,22 92,57 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.622,53 +2,6 90,24 3.532,29 Silber 42,60 +3,4 1,42 41,18 Platin 1.314,06 +1,1 14,91 1.299,15 (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 23, 2026 00:47 ET (05:47 GMT)

DJ MÄRKTE ASIEN/Aktien weiter auf Talfahrt - vorsichtige Stabilisierungstendenzen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Sog der Baisse an der Wall Street geht es am Montag an den ostasiatischen Börsen abwärts. Allerdings zeigen sich auch erste Stabilisierungstendenzen, denn durchweg haben die Indizes ihre Tagestiefs deutlicher hinter sich gelassen. In Tokio wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Hauptbelastungsthema sind weiter die inzwischen verbreiteten Zweifel an der Rentabilität der gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz. Weder die starken Nvidia-Zahlen noch der Börsengang von Anthropic hätten diese Skepsis zerstreuen können. Zusätzlich belastet die hartnäckig hohe Inflation, die global Zinserhöhungserwartungen schürt. In der Folge verkaufen Anleger Aktien - nicht nur im Technologiesektor - und wechseln vielfach in den vermeintlich sichereren Anleihehafen.

Am stärksten trifft es die technologielastige Börse in Seoul, wo der Kospi um 2,7 Prozent fällt auf den niedrigsten Stand seit zehn Monaten. Er liegt seit Jahresbeginn noch knapp 13 Prozent im Plus. Im Jahresverlauf waren es auch schon über 100 Prozent gewesen.

Mit Abschlägen von je 0,4 Prozent kommen die Börsen in Hongkong und Shanghai etwas glimpflicher davon, in Sydney beträgt das Minus nur 0,3 Prozent. Dass die Verluste nicht noch größer ausfallen nach dem Kursdebakel am Freitag in den USA, wo die technologielastigen Nasdaq-Indizes um über 5 Prozent eingebrochen waren, dürfte daran liegen, dass die Futures auf die US-Aktienindizes aktuell eine deutliche Erholung anzeigen. In Taiwan erholt sich der Index sogar kräftig um 2,5 Prozent, nachdem er in der Vorwoche allerdings 17 Prozent verloren hatte.

Mehrere Regierungen und Aufsichtsbehörden versuchen inzwischen, den Kursverfall einzudämmen. Taiwan verschärfte die Regeln für Leerverkäufe und kaufte zudem selbst Aktien. Südkorea bereitet die Aktivierung eines Stabilisierungsfonds vor, der zuletzt 2008 eingesetzt worden war und bei Bedarf kurzfristig zum Einsatz kommen soll. Außerdem werden die täglichen Grenzen für Aktienrückkäufe börsennotierter Unternehmen ab dem 24. November für drei Monate gelockert und die Kontrollen gegen illegale Leerverkäufe verstärkt.

In China senken die Börsen bis zum 30. November die Mindestanforderungen für den Einsatz geliehener Mittel beim Aktienkauf. Die erforderliche Sicherheitsleistung wird von 100 auf 80 Prozent reduziert.

Die Neubewertung der KI-Investitionen belastet insbesondere die Kurse der großen südkoreanischen Chiphersteller, die an den vergangene Handelstagen bereits kräftig Federn ließen. SK Hynix verlieren weitere 3,3 und Samsung Electronics 2,7 Prozent sowie LG Innotek 4,3 Prozent. In Taiwan büßen Largan Precision 0,8 Prozent ein, während TSMC sich um 1,8 Prozent erholen.

In Hongkong verlieren SMIC 2,2 und Hua Hong Grace 3,8 Prozent. Bei den Kursen der großen Internetkonzerne geben Tencent 1,8, Alibaba 1,0 und Meituan 2,0 Prozent ab.

Anlagestrategin Anna Wu von Floodline Research sieht in der aktuellen Krise die US-Notenbank als möglichen Schlüssel zur Wiederherstellung des Anlegervertrauens. In den vergangenen fünf Jahren sei eine Erholung des Technologiesektors häufig durch positive Impulse von außerhalb der Chipbranche ausgelöst worden, sagt sie. Derweil ist am Zinsterminmarkt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung in den USA im Dezember leicht gesunken auf 93 Prozent. Dabei wird mittlerweile ein großer Zinsschritt nicht mehr erwartet.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.570,60 -0,3 -1,6 06:00 Topix 500 (Tokio) 2.871,00 -3,9 +7,9 07:30 Kospi (Seoul) 4.737,12 -2,7 +12,4 07:30 Hang-Seng (Hongkong) 22.316,97 -0,4 -12,9 09:00 Shanghai-Composite 3.521,28 -0,4 -11,4 08:00 Straits-Times (Singapur) 4.920,03 -1,1 +5,9 10:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.228,24 +1,6 -39,5 10:00 KLCI (Malaysia) 1.551,72 -0,3 -7,7 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:11 % YTD EUR/USD 1,0988 +0,2 1,0967 1,0974 -6,5 EUR/JPY 174,63 +0,4 173,86 174,68 -5,1 EUR/GBP 0,8375 -0,1 0,8383 0,8371 -3,9 USD/JPY 158,93 +0,3 158,53 159,15 +1,5 USD/KRW 1.347,04 +0,1 1.346,06 1.335,27 -6,5 USD/CNY 6,6707 -0,1 6,6770 6,6749 -4,6 USD/CNH 6,6727 -0,0 6,6737 6,6775 -4,3 USD/HKD 7,8380 -0,0 7,8384 7,8400 +0,7 AUD/USD 0,6640 +0,4 0,6615 0,6668 -0,5 NZD/USD 0,5469 +0,0 0,5468 0,5498 -5,0 BTC/USD 61.448,74 +1,0 60.870,02 61.918,42 -29,9 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 83,76 +0,4 0,35 83,41 Brent/ICE 92,79 +0,2 0,22 92,57 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.622,53 +2,6 90,24 3.532,29 Silber 42,60 +3,4 1,42 41,18 Platin 1.314,06 +1,1 14,91 1.299,15 (Angaben ohne Gewähr)

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November 23, 2026 00:57 ET (05:57 GMT)

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DOW JONES--Im Sog der Baisse an der Wall Street geht es am Montag an den ostasiatischen Börsen abwärts. Allerdings zeigen sich auch erste Stabilisierungstendenzen, denn durchweg haben die Indizes ihre Tagestiefs deutlicher hinter sich gelassen. In Tokio wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Hauptbelastungsthema sind weiter die inzwischen verbreiteten Zweifel an der Rentabilität der gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz. Weder die starken Nvidia-Zahlen noch der Börsengang von Anthropic hätten diese Skepsis zerstreuen können. Zusätzlich belastet die hartnäckig hohe Inflation, die global Zinserhöhungserwartungen schürt. In der Folge verkaufen Anleger Aktien - nicht nur im Technologiesektor - und wechseln vielfach in den vermeintlich sichereren Anleihehafen.

Am stärksten trifft es die technologielastige Börse in Seoul, wo der Kospi um 2,7 Prozent fällt auf den niedrigsten Stand seit zehn Monaten. Er liegt seit Jahresbeginn noch knapp 13 Prozent im Plus. Im Jahresverlauf waren es auch schon über 100 Prozent gewesen.

Mit Abschlägen von je 0,4 Prozent kommen die Börsen in Hongkong und Shanghai etwas glimpflicher davon, in Sydney beträgt das Minus nur 0,3 Prozent. Dass die Verluste nicht noch größer ausfallen nach dem Kursdebakel am Freitag in den USA, wo die technologielastigen Nasdaq-Indizes um über 5 Prozent eingebrochen waren, dürfte daran liegen, dass die Futures auf die US-Aktienindizes aktuell eine deutliche Erholung anzeigen. In Taiwan erholt sich der Index sogar kräftig um 2,5 Prozent, nachdem er in der Vorwoche allerdings 17 Prozent verloren hatte.

Mehrere Regierungen und Aufsichtsbehörden versuchen inzwischen, den Kursverfall einzudämmen. Taiwan verschärfte die Regeln für Leerverkäufe und kaufte zudem selbst Aktien. Südkorea bereitet die Aktivierung eines Stabilisierungsfonds vor, der zuletzt 2008 eingesetzt worden war und bei Bedarf kurzfristig zum Einsatz kommen soll. Außerdem werden die täglichen Grenzen für Aktienrückkäufe börsennotierter Unternehmen ab dem 24. November für drei Monate gelockert und die Kontrollen gegen illegale Leerverkäufe verstärkt.

In China senken die Börsen bis zum 30. November die Mindestanforderungen für den Einsatz geliehener Mittel beim Aktienkauf. Die erforderliche Sicherheitsleistung wird von 100 auf 80 Prozent reduziert.

Die Neubewertung der KI-Investitionen belastet insbesondere die Kurse der großen südkoreanischen Chiphersteller, die an den vergangene Handelstagen bereits kräftig Federn ließen. SK Hynix verlieren weitere 3,3 und Samsung Electronics 2,7 Prozent sowie LG Innotek 4,3 Prozent. In Taiwan büßen Largan Precision 0,8 Prozent ein, während TSMC sich um 1,8 Prozent erholen.

In Hongkong verlieren SMIC 2,2 und Hua Hong Grace 3,8 Prozent. Bei den Kursen der großen Internetkonzerne geben Tencent 1,8, Alibaba 1,0 und Meituan 2,0 Prozent ab.

Anlagestrategin Anna Wu von Floodline Research sieht in der aktuellen Krise die US-Notenbank als möglichen Schlüssel zur Wiederherstellung des Anlegervertrauens. In den vergangenen fünf Jahren sei eine Erholung des Technologiesektors häufig durch positive Impulse von außerhalb der Chipbranche ausgelöst worden, sagt sie. Derweil ist am Zinsterminmarkt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung in den USA im Dezember leicht gesunken auf 93 Prozent. Dabei wird mittlerweile ein großer Zinsschritt nicht mehr erwartet.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.570,60 -0,3 -1,6 06:00 Topix 500 (Tokio) 2.871,00 -3,9 +7,9 07:30 Kospi (Seoul) 4.737,12 -2,7 +12,4 07:30 Hang-Seng (Hongkong) 22.316,97 -0,4 -12,9 09:00 Shanghai-Composite 3.521,28 -0,4 -11,4 08:00 Straits-Times (Singapur) 4.920,03 -1,1 +5,9 10:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.228,24 +1,6 -39,5 10:00 KLCI (Malaysia) 1.551,72 -0,3 -7,7 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:11 % YTD EUR/USD 1,0988 +0,2 1,0967 1,0974 -6,5 EUR/JPY 174,63 +0,4 173,86 174,68 -5,1 EUR/GBP 0,8375 -0,1 0,8383 0,8371 -3,9 USD/JPY 158,93 +0,3 158,53 159,15 +1,5 USD/KRW 1.347,04 +0,1 1.346,06 1.335,27 -6,5 USD/CNY 6,6707 -0,1 6,6770 6,6749 -4,6 USD/CNH 6,6727 -0,0 6,6737 6,6775 -4,3 USD/HKD 7,8380 -0,0 7,8384 7,8400 +0,7 AUD/USD 0,6640 +0,4 0,6615 0,6668 -0,5 NZD/USD 0,5469 +0,0 0,5468 0,5498 -5,0 BTC/USD 61.448,74 +1,0 60.870,02 61.918,42 -29,9 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 83,76 +0,4 0,35 83,41 Brent/ICE 92,79 +0,2 0,22 92,57 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.622,53 +2,6 90,24 3.532,29 Silber 42,60 +3,4 1,42 41,18 Platin 1.314,06 +1,1 14,91 1.299,15 (Angaben ohne Gewähr)

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