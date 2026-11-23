Lustenau/Wien (ots) -Während sich Onlinehändler zur Black Week mit Rabatten überbieten, setzt das österreichische Unternehmen move2pay auf ein anderes Modell: Wer sich bewegt, gewinnt Kaufkraft. Schritte, Spaziergänge und sportliche Aktivitäten werden in Einkaufsguthaben umgewandelt.221 Partnershops sind nach Unternehmensangaben bereits dabei, darunter SNOCKS, waterdrop und die Unternehmen zweier Fußball-Weltmeister: André Schürrles Elektrolytmarke DRYLL und die Hautpflegemarke newkee, die Manuel Neuer gemeinsam mit Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber gegründet hat. Seit dem Fernsehauftritt am 19. Oktober wurden über die Plattform Bestellungen im Wert von 3,16 Millionen Euro abgewickelt.Hinter move2pay stehen der Unternehmer Karim Allouche und seine 19-jährige Tochter Mia. Ihr Geschäftsmodell nennen sie Movement Commerce. Die Idee: Händler gewinnen Kunden, indem sie deren körperliche Aktivität belohnen. Statt ausschließlich auf Werbung, Klicks oder klassische Rabattaktionen zu setzen, können Marken über move2pay Kunden erreichen, die sich durch körperliche Aktivität Einkaufsvorteile erarbeitet haben.Der Anstoß kam von Mia. Sie war 14 Jahre alt, als sie gemeinsam mit ihrem Bruder Noah eine Frage stellte: Warum wird Einkaufen belohnt, Bewegung aber nicht? Fünf Jahre später ist daraus ein Unternehmen geworden, das Hunderttausende Menschen erreicht.Bewegung statt RabattcodeWer move2pay nutzt, verbindet die Shopping-App mit Apple Health oder Health Connect. Schritte und qualifizierte Trainingsminuten werden erfasst und in Bewegungsguthaben umgerechnet. Damit lässt sich bei teilnehmenden Marken ein Teil des Kaufpreises bezahlen - je nach Angebot bis zu 50 Prozent.Das Guthaben kann nicht ausgezahlt werden. Den Bewegungsanteil finanziert move2pay aus der Marge, die es mit den Partnershops verhandelt und in Form von Bewegungsguthaben an die Kunden weitergibt, den verbleibenden Kaufpreis zahlen die Kunden selbst. Bei der kostenlosen Standardnutzung fällt zusätzlich eine Servicegebühr von höchstens 6,90 Euro pro Bestellung an. Der Versand ist für die Kunden kostenlos. Für Händler entsteht damit ein zusätzlicher Vertriebskanal. Sie legen selbst fest, welche Produkte teilnehmen und welchen Anteil des Kaufpreises Kunden mit Bewegungsguthaben begleichen können. Versand und Retouren bleiben bei den Händlern."Händler gewinnen Zugang zu einer Community, die sich durch Bewegung aktiv Einkaufsguthaben erarbeitet", sagt Karim Allouche.Der Unterschied zu klassischen Bonusprogrammen liegt im Zeitpunkt der Belohnung: Dort erhalten Kunden meist Vorteile, weil sie etwas gekauft haben. Bei move2pay entsteht der Vorteil schon vorher - durch Bewegung.3,16 Millionen Euro Bestellvolumen seit dem TV-AuftrittDie jüngsten Zahlen zeigen, wie schnell move2pay gewachsen ist. Zwischen dem 19. Oktober und dem 22. November 2026 wurden nach Unternehmensangaben 35.291 Bestellungen mit einem Gesamtwert von rund 3,16 Millionen Euro abgewickelt.Rund 1,35 Millionen Euro davon entfielen auf den mit Bewegungsguthaben beglichenen Anteil. move2pay selbst erzielte im selben Zeitraum Bruttoerlöse von etwa 148.800 Euro aus Servicegebühren. Das vermittelte Bestellvolumen ist somit nicht mit dem Umsatz des Unternehmens gleichzusetzen.Am stärksten Verkaufstag, dem 21. Oktober, wurden nach Unternehmensangaben 3.636 Bestellungen abgewickelt. Nach Angaben vom 22. November zählt move2pay 418.433 Nutzerinnen und Nutzer. Für die weitere Entwicklung ist entscheidend, ob die Menschen regelmäßig zurückkehren. Seit dem 19. Oktober haben rund 20 Prozent der Käufer mehrfach bestellt.Warum zwei Fußball-Weltmeister, eine Wimbledon-Siegerin und SNOCKS mitmachenDass Bewegung auch Verkäufe auslösen kann, zeigen erste Markenaktionen. Beim Bekleidungsunternehmen SNOCKS gingen nach Angaben von move2pay an einem Aktionswochenende 4.419 Bestellungen ein. Eine Kampagne mit dem Schmuckanbieter Purelei brachte demnach 561 Bestellungen innerhalb von 24 Stunden.Auch zwei Fußball-Weltmeister sind mit ihren Unternehmen auf der Plattform vertreten: André Schürrle mit seiner Elektrolytmarke DRYLL und Manuel Neuer mit der Hautpflegemarke newkee, die er gemeinsam mit der Wimbledon-Siegerin und ehemaligen Weltranglistenersten Angelique Kerber gegründet hat.Wie sich Sport und Handel miteinander verbinden lassen, zeigte im November eine Aktion mit Schürrles Marke DRYLL. Die move2pay-Community sollte innerhalb von 48 Stunden insgesamt 40.000 Kilometer zurücklegen. Das Ziel wurde nach Unternehmensangaben bereits nach rund 26 Stunden erreicht. 4.274 Menschen beteiligten sich, gemeinsam kamen rund 68.000 Kilometer zusammen. Für Marken wie SNOCKS, DRYLL und newkee liegt der Reiz nicht allein in einzelnen Bestellungen. Über die Shopping-App können sie Verbraucher erreichen, die sie mit klassischer Werbung möglicherweise nicht angesprochen hätten.Ob diese Kunden dauerhaft bleiben und die Kosten der Aktionen durch zusätzliche Verkäufe aufgewogen werden, muss sich noch zeigen. Genau darin liegt die wirtschaftliche Bewährungsprobe des Modells.Vom Eishockeyspieler zum SerienunternehmerKarim Allouche kennt unternehmerische Höhen und Tiefen. Er wurde 1977 im tunesischen Sfax geboren und kam mit zehn Jahren nach Österreich. Deutsch sprach er damals kaum. Über den Eishockeysport fand er Anschluss und schaffte es bis in die österreichische U20-Nationalmannschaft.Später gründete er eine Werbeagentur und baute weitere Unternehmen auf. Dann kam die Finanzkrise 2008. Eine seiner Firmen ging insolvent, zwölf Mitarbeiter waren betroffen. Allouche musste neu anfangen. Er entwickelte Softwarelösungen für Banken und verkaufte 2013 ein Technologieunternehmen. Nach eigenen Angaben hatte er im Laufe seiner Unternehmerkarriere Firmen mit mehr als 250 Beschäftigten und rund 40 Millionen Euro Umsatz aufgebaut. move2pay finanzierte er aus eigenen Mitteln. Dass Bewegung heute im Mittelpunkt seines Unternehmens steht, hat auch mit seiner eigenen Geschichte zu tun. Sport half ihm als Kind, in einem fremden Land Fuß zu fassen. Jahrzehnte später wurde er zur Grundlage einer neuen Geschäftsidee.Mia Allouche: Mit 19 Jahren MitgründerinDie Idee dazu kam allerdings von seiner Tochter. Mia Allouche war gerade einmal 14 Jahre alt, als sie gemeinsam mit ihrem Bruder Noah darüber nachdachte, wie sich Menschen zu mehr Bewegung motivieren lassen könnten.Heute ist sie 19 und Mitgründerin. Sie bringt vor allem ihre Perspektive auf soziale Medien, die junge Zielgruppe und die Zusammenarbeit mit Marken ein. Seit November arbeitet sie fest im Wiener Büro und verantwortet die Zusammenarbeit mit den Shop-Partnern. Karim kennt die Welt der Unternehmen und Investoren. Mia weiß, wie ihre Generation kommuniziert und welche Angebote sie interessieren."Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung - aber genau das ist ein Vorteil", sagt sie über die Zusammenarbeit mit ihrem Vater. Die beiden führen das Unternehmen aus unterschiedlichen Perspektiven. Karim bringt Erfahrung und Kontakte mit, Mia stellt Fragen, die ein langjähriger Unternehmer möglicherweise nicht mehr stellen würde. Dass eine solche Frage zum Ausgangspunkt eines Geschäftsmodells werden konnte, ist Teil der Geschichte von move2pay.Der Frank-Thelen-Deal platzte - die Nutzerzahlen explodiertenDer große Wachstumsschub kam am 19. Oktober 2026. Karim und Mia präsentierten move2pay in der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen". Mit dabei war Fußballtrainer Steffen Baumgart, der das Unternehmen als Markenbotschafter unterstützt.Die Gründer wollten 350.000 Euro für zehn Prozent ihrer Firmenanteile. In der Sendung kam eine Einigung mit Investor Frank Thelen über 350.000 Euro für 20 Prozent zustande. Nach der Aufzeichnung wurde die Beteiligung jedoch nicht umgesetzt. Der Fernsehauftritt zahlte sich trotzdem aus. Innerhalb einer Woche stieg die Zahl der registrierten Nutzer nach Unternehmensangaben von rund 70.000 auf 330.000. Die App erreichte sieben Tage lang Platz eins der kostenlosen Anwendungen im deutschen und österreichischen App Store - zeitweise vor ChatGPT und Claude. Innerhalb von 24 Stunden meldeten sich laut Unternehmen zudem rund 300 interessierte Marken.Kann Bewegung zur neuen Handelswährung werden?Movement Commerce könnte für den Onlinehandel eine neue Form der Kundengewinnung eröffnen. Während Händler bislang vor allem für Aufmerksamkeit, Reichweite und Kaufentscheidungen bezahlen, setzt move2pay früher an: bei der körperlichen Aktivität der Verbraucher. Das Modell richtet sich nicht nur an ambitionierte Sportler. Auch alltägliches Gehen kann zu Einkaufsguthaben führen. Ob finanzielle Anreize langfristig tatsächlich für mehr Bewegung und bessere Gesundheit sorgen, ist bislang allerdings nicht nachgewiesen.Allouche will das Konzept weiterentwickeln. Künftig sollen neben Bewegung auch andere gesundheitsbezogene Aktivitäten berücksichtigt werden. Langfristig denkt er über zusätzliche Bezahlmöglichkeiten nach."Meine Vision ist, dass move2pay in drei Jahren für Millionen Menschen ganz selbstverständlich zum Einkaufen dazugehört", sagt der Unternehmer.Black Week: Bewegung statt RabattschlachtMit der Black Week vom 23. bis 30. November steht move2pay vor dem nächsten wichtigen Verkaufszeitraum. Mehrere Partnermarken haben Aktionen angekündigt, bei denen Kunden einen besonders hohen Anteil ihres Einkaufs mit Bewegungsguthaben bezahlen können.Für das Unternehmen geht es dabei um mehr als kurzfristig steigende Bestellzahlen. Es muss zeigen, dass Nutzer auch nach großen Aktionen zurückkehren und Händler mit dem Modell dauerhaft Geld verdienen können. Ob Movement Commerce tatsächlich zu einer eigenständigen Kategorie im Onlinehandel wird, ist noch offen. Die ersten Zahlen zeigen zumindest, dass sich mit dem Konzept bereits ein Geschäft aufbauen lässt.Für Karim und Mia Allouche hat sich eine Frage aus dem Familienalltag damit zu einem Unternehmen entwickelt, das Hunderttausende Nutzer und namhafte Marken erreicht.Nicht erst der Einkauf soll einen Wert haben. Sondern bereits der Weg dorthin.Pressekontakt:SVAX GmbHMillennium Park 206890 Lustenauhttps://move2pay.de/Email: karim.allouche@move2pay.deOriginal-Content von: SVAX GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183973/6395586