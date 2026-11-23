LOS ANGELES (dpa-AFX) - Hailee Steinfeld kehrt mit ihrer Rolle als Kate Bishop in "Avengers: Doomsday" zurück ins Marvel Cinematic Universe. Marvel und Disney teilten die Neuigkeit mit einem kurzen Video von Steinfeld auf Instagram. Darin sagt die Schauspielerin: "Hey, also ich bin hier mit meinem Film "Wie verhext", aber es sieht so aus, als hätten sie einen Stuhl von einem anderen Film geliefert."

Dann schwenkt sie die Kamera auf einen schwarzen Regiestuhl, auf dem ihr Name geschrieben steht. Dazu schreiben Marvel und Disney: "Seht euch Hailee Steinfeld in Disneys "Wie verhext" an, bevor sie in "Avengers: Doomsday" zurückkehrt." Die 29-Jährige spielte Bishop zuvor im Jahr 2021 in der Serie "Hawkeye" und in "The Marvels" im Jahr 2023.

In einem früheren Interview mit "Variety" sagte Steinfeld, es sei ein Privileg, einen Charakter zu spielen, der jeden inspirieren könnte. "Kate Bishop ist eine Figur, die ich beim Aufwachsen nur zu gerne gehabt hätte - jemand, der absolut ehrgeizig ist, zielstrebig und diszipliniert, und es auf sich nimmt, das zu tun, was er tun muss, um seine Ziele zu erreichen."

Zuletzt war Steinfeld unter anderem im mehrfach Oscar-prämierten Film "Blood & Sinners" zu sehen. "Avengers: Doomsday" erscheint im Dezember in den deutschen Kinos./lek/DP/zb