DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAG +

MONTAG: In Japan wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

TAGESTHEMA

Bayer ist auf dem Weg zur Lösung seiner Glyphosat-Prozessrisiken einen wichtigen Schritt vorangekommen. Ein Gericht in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri hat am Freitag den von Bayer mit großen Anwaltskanzleien ausgehandelten Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar final gebilligt. Mit dem Vergleich sollen zigtausende Schadensersatzverfahren beigelegt werden, in denen die Kläger ihre Krebserkrankungen (Non-Hodgkin-Lymphom) auf die Nutzung des Unkrautvernichters Roundup zurückführen. Bayer-Vorstandschef Bill Anderson sprach von einem entscheidenden Meilenstein in der Strategie des Unternehmens, sowohl anhängige als auch mögliche künftige Glyphosat-Klagen einzudämmen. Gegen die finale Genehmigung des Gerichts können allerdings noch Rechtsmittel eingelegt werden. Bayer machte keine Angaben dazu, wie viele der Kläger sich dem Vergleich letztlich angeschlossen haben. Man gehe aber davon aus, dass die Zahl der Kläger, die sich dagegen entschieden hätten, handhabbar sei, heißt es in einer Mitteilung. Nur ein Teil dieser Kläger dürften nach Einschätzung des Konzerns auch tatsächlich Klage einreichen. Hintergrund dafür ist eine Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA vom Sommer zugunsten von Bayer, die Klagen wegen fehlender Warnhinweise weitgehend der Boden entzogen. Dieser Klagegrund war in vielen der anhängigen Verfahren zentral. Bayer kündigte an, sich in den weiteren Prozessen entschieden verteidigen zu wollen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Eni 0,27 EUR Intesa Sanpaolo 0,22 EUR Unicredit 3,0034 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 47,7 zuvor: 46,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,6 zuvor: 46,6 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 49,8 zuvor: 49,5 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 52,3 zuvor: 52,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 zuvor: 53,4 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 51,4 zuvor: 51,4 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 52,6 zuvor: 52,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,7 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: k.A. zuvor: 52,8 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: k.A. zuvor: 52,8 - US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: k.A. zuvor: 56,1 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: k.A. zuvor: 54,9

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: zuletzt +/- % DAX Futures 24.911,00 +0,1 E-Mini-Future S&P-500 7.076,25 +2,0 E-Mini-Future Nasdaq-100 25.846,50 +2,9 Topix (Tokio) 3.674,22 -3,9 Hang-Seng (Hongk.) 22.398,01 -0,1 Shanghai-Comp. 3.526,22 -0,2 Freitag: INDEX Schluss +/- % DAX 24.802,78 -2,6 DAX-Future 24.784,00 -3,0 MDAX 28.740,31 -2,6 TecDAX 3.810,97 -3,0 SDAX 16.758,56 -2,8 Euro-Stoxx-50 5.941,95 -2,8 Stoxx-50 5.186,16 -1,9 XDAX 24.607,58 -0,9 Dow-Jones 48.147,33 -1,9 S&P-500 6.910,39 -3,7 Nasdaq Composite 22.617,73 -5,3

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Abverkauf am Freitag zeichnet sich für den Start am Montag an Europas Börsen ein erster vorsichtiger Stabilisierungsversuch ab. Unterstützung kommt von den Futures auf die US-Aktienindizes, die deutlich bis zu 3 Prozent im Plus liegen. In Asien geht es mit den Indizes zwar nach unten, sie liegen aber deutlich über den Tagestiefs. Ob die Stabilisierung gelingt, dürfte vor allem von der Entwicklung im Technologiesektor abhängen, der u.a. mit Bedenken über zu viel KI-Euphorie und hohe Bewertungen Auslöser der jüngsten Korrektur war. Am Vormittag könnten Einkaufsmanagerindizes für November aus Europa Akzente setzen, am Nachmittag solche aus den USA.

Rückblick: Sehr schwach - Im Handel war von einer breiten Marktkrise die Rede. Anthropic habe es nicht geschafft, die Märkte zu beruhigen, was deren Zweifel am KI-Boom betrifft. Die nächste Verkaufswelle laufe, und längst würden nicht mehr nur Technologieaktien verkauft, sagte Marktkenner Thomas Altmann von QC Partners. Sämtliche Bewertungen würden hinterfragt und man habe es mit einer regelrechten Flucht aus Aktien zu tun. Zusätzlicher Verkaufsdruck komme von der Geldpolitik mit global steigenden Zinserhöhungserwartungen. Aus Deutschland waren dazu passend extrem hohe Erzeugerpreise für Oktober gemeldet worden. Am Anleihemarkt stiegen die Kurse deutlich, was als klarer Beleg gewertet wurde, dass Anleger aus Aktien in Anleihen umschichteten. Klar am Ende lagen Technologieaktien, der Stoxx-Subindex brach um 5,3 Prozent ein. Einzelwerte wie BE Semiconductor, ASML, STMicroelectronics, Infineon und Aixtron sackten bis zu 10,8 Prozent ab. Aktien von Anbietern von Energieinfrastruktur für Rechenzentren wie Siemens Energy, Schneider Electric und ABB gaben bis zu 6,6 Prozent nach. Nach Geschäftszahlen, die einen deutlichen operativen Gewinnrückgang zeigten, stürzten Vallourec um 14,6 Prozent ab. Höhere Logistikkosten infolge des Iran-Konflikts und Produktionsstörungen in den USA belasteten das Ergebnis. Andere Stahlaktien wie Salzgitter, Thyssenkrupp und Arcelormittal verloren im Sog bis zu 8 Prozent. Am besten hielten sich Aktien aus defensiven Branchen wie Pharma, Versorgung oder Nahrungsmittel. Der Index der Nahrungsmitteltitel stieg sogar um 0,8 Prozent. Auch Immobilienaktien kamen mit einem Minus von 0,6 Prozent glimpflich davon. Stützend wirkten hier deutlich gesunkene Marktzinsen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr schwach - Gegen den Markt gewannen Fresenius Medical Care (FMC) 2,4 Prozent. Hier stützte laut Marktteilnehmern, dass der FMC-CEO Aktien im Wert von rund 500.000 Dollar erworben hat. Käufe von Vorstandsmitgliedern würden oft als Vertrauensbeweis in das eigene Unternehmen gewertet. Deutz verloren weitere 0,6 Prozent, obwohl der Motorenbauer, dessen Aktie zuletzt durch einen Leerverkäufer-Bericht stark unter Druck geraten war, hatte zu den Vorwürfen Stellung bezogen und zentrale Schlussfolgerungen als unbegründet zurückgewiesen. Für Dermapharm ging es um 2,1 Prozent nach unten. Die Finanzaufsicht Bafin hält den Konzernabschluss für 2025 für fehlerhaft. Flatexdegiro stiegen dagegen mit der Mitteilung eines Aktienrückkaufs um 2,5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Thyssenkrupp Nucera verloren auf Tradegate nach Börsenschluss nach am Abend gemeldeten schwachen Geschäftszahlen weitere 1,6 Prozent. Im Xetra-Handel hatte der Kurs bereits gut 7 Prozent eingebüßt. Takkt wurden auf Tradegate rund 5 Prozent tiefer gesehen bei 1,97 Euro nach einer Gewinnwarnung.

USA - AKTIEN

Baisse - Marktteilnehmer werteten den massiven Kursrutsch vor allem weiter als Ausdruck wachsender Zweifel an der Rentabilität der gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz. Weder die starken Nvidia-Zahlen noch der Börsengang von Anthropic hätten diese Skepsis zerstreuen können. Es dränge sich der Eindruck auf, dass der KI-Boom mit dem Abgang von Jensen Huang bei Nvidia seinen Höhepunkt erreicht habe, hieß es. Zusätzlich belasteten hartnäckige Inflationssorgen und zunehmende Zinserhöhungserwartungen die Stimmung. Die Verkaufswelle erfasste zunehmend auch andere Branchen, so dass sich die Korrektur bei Technologieaktien zu einem breiten Ausverkauf am Aktienmarkt entwickelte. "Wir haben praktisch das gesamte Jahr ohne eine 10- oder 20-prozentige Korrektur verbracht, wie wir sie normalerweise erleben. Je länger man ohne eine solche auskommt, desto schneller und heftiger kann sie ausfallen, wenn sie eintritt, und sie kann genau die Werte treffen, die am stärksten gestiegen sind", sagte Eric Marshall, Präsident der in Dallas ansässigen Fondsgesellschaft Hodges Capital. Der Nasdaq-Composite weist nun seit Jahresbeginn ein minus von gut 2 Prozent auf. Der Dow und der S&P-500 liegen noch minimal im Plus. Nvidia sackten um weitere 14 Prozent ab. Händler verwiesen auf einen Bericht über eine Untersuchung der Bilanzierungspraktiken durch die US-Börsenaufsicht SEC. Zudem habe Kaliforniens Generalstaatsanwalt dem Unternehmen einen Fragenkatalog zu

möglichen Lieferungen leistungsstarker Chips oder vertraulicher Informationen nach China zugestellt. Auch das Argument, Anleger veräußerten Aktien aus ihren Portfolios, um Anthropic-Aktien zu kaufen, zog kaum. Die Anthopic-Aktie stürzte um 8,5 Prozent ab und lag zuletzt noch 7,1 Prozent über ihren Ausgabekurs vom Donnerstag. Belastet wurde die Aktie auch von Apple. Der iPhone-Hersteller entwickelt laut einem Bericht einen neuen KI-Agenten, der mit den Angeboten von OpenAI und Anthropic konkurrieren soll. Apple zeigten relative Stärke und verloren nur 1,9 Prozent. AMD brachen um weitere 13,2 Prozent ein. Im Handel wurde auf einen negativen Bericht des Leerverkäufers Hunterbrook verwiesen. Nach positiven Drittquartalszahlen machten Gap einen Satz bum 11,4 Prozent nach oben.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- 2 Jahre 4,62 -0,17 10 Jahre 4,91 -0,15

Am Rentenmarkt sanken die Renditen stark, laut Teilnehmern als Folge von Umschichtungen aus Risikopapieren, vornehmlich Aktien, in den sicheren Anleihehafen - ungeachtet der zuletzt gestiegenen Zinserhöhungserwartungen. Gegen Zinserhöhungen sprach derweil, dass die Verbraucherstimmung für November nach unten revidiert wurde und schwächer als erwartet ausfiel. Am Zinsterminmarkt gingen die Zinserhöhungserwartungen zurück. Teilnehmer sahen eine mögliche Ursache dafür in der Baisse am Aktienmarkt: Der Kurseinbruch könnte die Konjunktur zusätzlich belasten und damit den Inflationsdruck verringern, was der US-Notenbank Spielraum geben würde, auf weitere Zinserhöhungen zu verzichten, so die Überlegung.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:29 EUR/USD 1,0995 +0,3 0,0028 1,0967 1,0981 EUR/JPY 174,73 +0,5 0,8700 173,8600 174,3000 EUR/CHF 0,9221 +0,1 0,0010 0,9211 0,9215 EUR/GBP 0,8377 -0,1 -0,0006 0,8383 0,8382 USD/JPY 158,91 +0,2 0,3800 158,5300 158,7200 GBP/USD 1,3123 +0,3 0,0042 1,3081 1,3098 USD/CNY 6,6687 -0,1 -0,0083 6,6770 6,6770 USD/CNH 6,6706 -0,1 -0,0031 6,6737 6,6749 AUS/USD 0,6645 +0,5 0,0030 0,6615 0,6641 Bitcoin/USD 61.510,66 +1,1 640,64 60.870,02 59.231,78

Der Dollar tendierte unter dem Strich seitwärts, nachdem sowohl in den USA wie auch in der Eurozone die Zinserhöhungserwartungen zuletzt gestiegen waren. Der Euro kostete zuletzt 1,0968 Dollar.

ROHSTOFFE

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.617,95 +2,4 85,66 3.532,29 Silber 42,61 +3,5 1,43 41,18 Platin 1.312,02 +1,0 12,87 1.299,15

Gold und Silber fielen auf die tiefsten Stände seit über einem Jahr. Mit der Erwartung steigender Zinsen wurde Gold weiter verkauft. Auch ein breiter Ausverkauf bei Rohstoffen habe belastet, hieß es. Die Feinunze verbilligte sich um 1,9 Prozent auf 3.533 Dollar im späten US-Handel. Dass Anleger aus Aktie flüchteten und sichere Häfen aufsuchten, zu denen grundsätzlich auch Gold zählt, stützte in dem Umfeld nicht.

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 83,42 +0,0 0,01 83,41 Brent/ICE 92,42 -0,2 -0,15 92,57

Die Ölpreise gaben zunächst nach, erholten sich aber im Verlauf wieder und gingen wenig verändert aus dem US-Handel. Brent kostete zuletzt 92,60 Dollar. Laut Raymond James haben sich die Ölmärkte an periodische Spannungen im Nahen Osten gewöhnt, solange diese nicht in einen größeren Konflikt eskalieren.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

EU / Indonesien

Die EU hat ehrgeizige Abkommen mit Indonesien unterzeichnet. Diese schaffen die meisten Zölle auf Waren zwischen beiden Seiten ab und sollen wirtschaftliche Vorteile in Milliardenhöhe bringen.

UNGARN - Rating

Moody's Ratings hat den Ausblick für Ungarn von negativ auf stabil angehoben und das Rating Baa2 bestätigt.

TAKKT

hat nach dem Cyberangriff im Oktober die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt. Der Vorstand rechnet nun mit einer organischen Umsatzentwicklung von rund minus 7 (ursprünglich: -7 bis +3) Prozent und einer bereinigten EBITDA-Marge leicht unterhalb von 2 (ursprünglich: 2 bis 5) Prozent. Aufgrund des schwächeren operativen Ergebnisses und ins Jahr 2027 verschobener Zahlungseingänge erwartet Takkt nun einen negativen ferien Cashflow zwischen minus 30 und minus 10 Millionen Euro, wobei ein Wert im unteren Bereich als wahrscheinlicher gilt. Ursprünglich war ein positiver freier Cashflow angestrebt worden.

THYSSENKRUPP NUCERA

hat beim operativen Ergebnis die eigene Prognose verfehlt. Das EBIT brach auf minus 136 von plus 2 Millionen Euro im Vorjahr ein. Nucera hatte einen Verlust von 105 bis 75 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Im Gesamtjahr fielen Einmalbelastungen von 110 Millionen Euro an, die Nucera mit zusätzlichen Aufwendungen bei Neubauprojekten und einer Wertberichtigung auf eine Pilotanlage für die Hochtemperatur-Elektrolyse begründete. Der Umsatz lag bei 450 Millionen Euro und damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 845 Millionen Euro und am unteren Ende der hauseigenen Prognose von 450 bis 500 Millionen Euro. Unter dem Strich betrug der Verlust 2025/26 auf vorläufiger Basis 145 Millionen Euro nach einem Gewinn von 5 Millionen. Der Cashflow war mit 16 Millionen Euro positiv und stieg damit um 5 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Der Auftragseingang kletterte um rund 60 Prozent auf 559 Millionen Euro, womit Thyssenkrupp Nucera seine Prognose erfüllte.

ABB

übernimmt Ziehl-Abegg, einen deutschen Hersteller von Ventilatoren, Motoren und Lüftungssystemen, für 2,22 Milliarden Dollar. Ziehl-Abegg dürfte im Jahr 2026 einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Dollar erwirtschaften. Die Produkte des Unternehmens kommen unter anderem in der Lüftungs- und Klimatechnik, in Rechenzentren, Reinräumen, in der Medizintechnik sowie bei Aufzugsantrieben zum Einsatz.

PARTRNERS GROUP

hat den Erwerb eines neuseeländischen Transportunternehmens von Morgan Stanley Infrastructure Partners vereinbart. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.