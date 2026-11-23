Der DAX hat eine schwarze Woche hinter sich. Unter dem Strich büßte das größte deutsche Börsenbarometer fast 1.950 Punkte ein und schloss -7,29% tiefer mit 24.801 Punkten. Die größten Verlustbringer waren die Aktien von Deutsche Bank und SAP, Vonovia war bester DAX-Wert. Gehen die Korrekturen in der neuen Handelswoche weiter oder kehren die Bullen an den Markt zurück? Die Bären machen kurzen Prozess Zum Wochenauftakt gab es moderate Verluste, die ...

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