Der DAX hat eine schwarze Woche hinter sich. Unter dem Strich büßte das größte deutsche Börsenbarometer fast 1.950 Punkte ein und schloss -7,29% tiefer mit 24.801 Punkten. Die größten Verlustbringer waren die Aktien von Deutsche Bank und SAP, Vonovia war bester DAX-Wert. Gehen die Korrekturen in der neuen Handelswoche weiter oder kehren die Bullen an den Markt zurück? Die Bären machen kurzen Prozess Zum Wochenauftakt gab es moderate Verluste, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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