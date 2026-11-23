Die Nel-Aktie ist erneut massiv eingebrochen. Auf Wochensicht verlor der Wasserstoff-Titel -20,28% und schloss bei 1,59 NOK. Dabei fiel der Kurs unter eine langjährige Unterstützungszone. Bullische Divergenzen liefern zwar erste Hoffnung, doch der übergeordnete Abwärtstrend bleibt klar bestimmend. Chartanalyse zur Nel-Aktie Die Nel ASA-Aktie hat die wichtige Unterstützungszone zwischen etwa 1,75 und 2,10 NOK nach unten durchbrochen. Damit wurde ein ...

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