Die AMD-Aktie ist am Freitag um -13,25% eingebrochen und bei 424,39 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Damit wurde eine wichtige Unterstützung unterschritten und die große Kurslücke darunter rückt in den Fokus. Fällt AMD nun bis an deren Unterkante bei 362,00 US-Dollar oder startet der nächste Angriff auf das Rekordhoch? Chartanalyse zur AMD-Aktie Die AMD-Aktie ist nach dem Rekordhoch bei 660,00 US-Dollar in eine volatile Korrektur übergegangen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.