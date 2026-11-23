Die AMD-Aktie ist am Freitag um -13,25% eingebrochen und bei 424,39 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Damit wurde eine wichtige Unterstützung unterschritten und die große Kurslücke darunter rückt in den Fokus. Fällt AMD nun bis an deren Unterkante bei 362,00 US-Dollar oder startet der nächste Angriff auf das Rekordhoch? Chartanalyse zur AMD-Aktie Die AMD-Aktie ist nach dem Rekordhoch bei 660,00 US-Dollar in eine volatile Korrektur übergegangen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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