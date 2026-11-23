DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAG +

MONTAG: In Japan wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

TAGESTHEMA

Das australische Geschäftsklima ist im November so schnell geschrumpft wie seit fünf Jahren nicht mehr. Dies verstärkt die Sorgen über eine deutliche Verlangsamung der Wirtschaft infolge von fünf Zinserhöhungen seit Anfang 2026. Der saisonbereinigte Gesamtindex der Industrieproduktion des S&P Global Flash Australia PMI lag im November den zweiten Monat in Folge unter der neutralen Marke von 50,0 Punkten. Mit 46,1 Punkten - nach 48,2 Punkten im Vormonat - erreichte der Wert den tiefsten Stand seit August 2021. Der Rückgang ist auf stärkere Produktionseinbußen sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor zurückzuführen. Die Rückgangsraten waren dabei die stärksten seit 25 beziehungsweise 36 Monaten. Zuvor hatten in der vergangenen Woche veröffentlichte Daten gezeigt, dass die Arbeitslosigkeit im Oktober auf 4,9 Prozent gestiegen war. Ökonomen erwarten, dass die RBA die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember unverändert lassen wird.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: k.A. zuvor: 56,1 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: k.A. zuvor: 54,9

ÜBERSICHT INDIZES

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FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Im Sog der Baisse an der Wall Street geht es an den ostasiatischen Börsen abwärts. Allerdings zeigen sich auch erste Stabilisierungstendenzen, denn durchweg haben die Indizes ihre Tagestiefs deutlicher hinter sich gelassen. Dabei hilft, dass die Futures auf die US-Aktienindizes aktuell eine deutliche Erholung anzeigen. In Tokio wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Hauptbelastungsthema sind weiter die inzwischen verbreiteten Zweifel an der Rentabilität der gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz. Weder die starken Nvidia-Zahlen noch der Börsengang von Anthropic hätten diese Skepsis zerstreuen können. Zusätzlich belastet die hartnäckig hohe Inflation, die global Zinserhöhungserwartungen schürt. In der Folge verkaufen Anleger Aktien - nicht nur im Technologiesektor - und wechseln vielfach in den vermeintlich sichereren Anleihehafen. Mehrere Regierungen und Aufsichtsbehörden versuchen inzwischen, den Kursverfall einzudämmen. Taiwan verschärfte die Regeln für Leerverkäufe und kaufte zudem selbst Aktien. Südkorea bereitet die Aktivierung eines Stabilisierungsfonds vor, der zuletzt 2008 eingesetzt worden war und bei Bedarf kurzfristig zum Einsatz kommen soll. Außerdem werden die täglichen Grenzen für Aktienrückkäufe börsennotierter Unternehmen ab dem 24. November für drei Monate gelockert und die Kontrollen gegen illegale Leerverkäufe verstärkt. In China senken die Börsen bis zum 30. November die Mindestanforderungen für den Einsatz geliehener Mittel beim Aktienkauf. Die erforderliche Sicherheitsleistung wird von 100 auf 80 Prozent reduziert.

WALL STREET

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 48.147,33 -1,9 -949,73 49.097,06 S&P-500 6.910,39 -3,7 -265,44 7.175,83 NASDAQ Comp 22.617,73 -5,3 -1261,47 22.617,73 NASDAQ 100 25.028,98 -5,6 -1488,07 25.028,98 Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,668 Mrd 1,335 Mrd Gewinner 541 488 Verlierer 2.197 2.232 unverändert 4 67

Baisse - Marktteilnehmer werteten den massiven Kursrutsch vor allem weiter als Ausdruck wachsender Zweifel an der Rentabilität der gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz. Weder die starken Nvidia-Zahlen noch der Börsengang von Anthropic hätten diese Skepsis zerstreuen können. Es dränge sich der Eindruck auf, dass der KI-Boom mit dem Abgang von Jensen Huang bei Nvidia seinen Höhepunkt erreicht habe, hieß es. Zusätzlich belasteten hartnäckige Inflationssorgen und zunehmende Zinserhöhungserwartungen die Stimmung. Die Verkaufswelle erfasste zunehmend auch andere Branchen, so dass sich die Korrektur bei Technologieaktien zu einem breiten Ausverkauf am Aktienmarkt entwickelte. "Wir haben praktisch das gesamte Jahr ohne eine 10- oder 20-prozentige Korrektur verbracht, wie wir sie normalerweise erleben. Je länger man ohne eine solche auskommt, desto schneller und heftiger kann sie ausfallen, wenn sie eintritt, und sie kann genau die Werte treffen, die am stärksten gestiegen sind", sagte Eric Marshall, Präsident der in Dallas ansässigen Fondsgesellschaft Hodges Capital. Der Nasdaq-Composite weist nun seit Jahresbeginn ein minus von gut 2 Prozent auf. Der Dow und der S&P-500 liegen noch minimal im Plus. Nvidia sackten um weitere 14 Prozent ab. Händler verwiesen auf einen Bericht über eine Untersuchung der Bilanzierungspraktiken durch die US-Börsenaufsicht SEC. Zudem habe Kaliforniens Generalstaatsanwalt dem Unternehmen einen Fragenkatalog zu möglichen Lieferungen leistungsstarker Chips oder vertraulicher Informationen nach China zugestellt. Auch das Argument, Anleger veräußerten Aktien aus ihren Portfolios, um Anthropic-Aktien zu kaufen, zog kaum. Die Anthopic-Aktie stürzte um 8,5 Prozent ab und lag zuletzt noch 7,1 Prozent über ihren Ausgabekurs vom Donnerstag. Belastet wurde die Aktie auch von Apple. Der iPhone-Hersteller entwickelt laut einem Bericht einen neuen KI-Agenten, der mit den Angeboten von OpenAI und Anthropic konkurrieren soll. Apple zeigten relative Stärke und verloren nur 1,9 Prozent. AMD brachen um weitere 13,2 Prozent ein. Im Handel wurde auf einen negativen Bericht des Leerverkäufers Hunterbrook verwiesen. Nach positiven Drittquartalszahlen machten Gap einen Satz bum 11,4 Prozent nach oben.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- 2 Jahre 4,62 -0,17 10 Jahre 4,91 -0,15

Am Rentenmarkt sanken die Renditen stark, laut Teilnehmern als Folge von Umschichtungen aus Risikopapieren, vornehmlich Aktien, in den sicheren Anleihehafen - ungeachtet der zuletzt gestiegenen Zinserhöhungserwartungen. Gegen Zinserhöhungen sprach derweil, dass die Verbraucherstimmung für November nach unten revidiert wurde und schwächer als erwartet ausfiel. Am Zinsterminmarkt gingen die Zinserhöhungserwartungen zurück. Teilnehmer sahen eine mögliche Ursache dafür in der Baisse am Aktienmarkt: Der Kurseinbruch könnte die Konjunktur zusätzlich belasten und damit den Inflationsdruck verringern, was der US-Notenbank Spielraum geben würde, auf weitere Zinserhöhungen zu verzichten, so die Überlegung.

DEVISENMARKT

R:\A - CC Märkte\KAPER Devisen-Tabelle

Der Dollar tendierte unter dem Strich seitwärts, nachdem sowohl in den USA wie auch in der Eurozone die Zinserhöhungserwartungen zuletzt gestiegen waren. Der Euro kostete zuletzt 1,0968 Dollar.

ROHSTOFFE

METALLE

R:\A - CC Märkte\KAPER Devisen-Tabelle

Gold und Silber fielen auf die tiefsten Stände seit über einem Jahr. Mit der Erwartung steigender Zinsen wurde Gold weiter verkauft. Auch ein breiter Ausverkauf bei Rohstoffen habe belastet, hieß es. Die Feinunze verbilligte sich um 1,9 Prozent auf 3.533 Dollar im späten US-Handel. Dass Anleger aus Aktie flüchteten und sichere Häfen aufsuchten, zu denen grundsätzlich auch Gold zählt, stützte in dem Umfeld nicht.

R:\A - CC Märkte\KAPER Devisen-Tabelle

Die Ölpreise gaben zunächst nach, erholten sich aber im Verlauf wieder und gingen wenig verändert aus dem US-Handel. Brent kostete zuletzt 92,60 Dollar. Laut Raymond James haben sich die Ölmärkte an periodische Spannungen im Nahen Osten gewöhnt, solange diese nicht in einen größeren Konflikt eskalieren.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

SINGAPUR - Inflation

Singapurs Inflation hat sich im Oktober verlangsamt. Grund waren insbesondere niedrigere Stromtarife für private Haushalte. Der Verbraucherpreisindex stieg zum Vorjahr um 1,9 Prozent, nach 2,2 Prozent im September. Der Anstieg entsprach der Prognose von Ökonomen. Die Kerninflation verlangsamte sich von 2,0 Prozent im September auf 1,5 Prozent.

LOCKHEED MARTIN

hat eine Auftragserweiterung von der US-Marine über bis zu 1,53 Milliarden Dollar zur Herstellung von Flugkörpern erhalten.

MALAYAN BANKING (MAYBANK)

hat im dritten Quartal einen Nettogewinn von 2,74 Milliarden Ringgit (666,2 Millionen Dollar) erzielt, ein Anstieg um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit übertraf das Institut die Konsenserwartung der Analysten von Visible Alpha (2,71 Milliarden Ringgit). Der Zinsüberschuss sank auf 3,13 (Vorjahr: 3,27) Milliarden Ringgit, während das zinsunabhängige Ergebnis auf 2,38 (Vorjahr: 2,46) Milliarden Ringgit nachgab.

TATA STEEL

hat den Erwerb einer Beteiligung von 26,6 Prozent an APL Apollo Tubes für 1,67 Milliarden Dollar vereinbart. Dies ebnet dem Konzern den Weg zur Übernahme der Kontrolle über den kleineren indischen Stahlrohrhersteller. Tata Steel wird 2.100 Indische Rupien, umgerechnet 22,67 Dollar, je Aktie für den von den Gründungsaktionären von APL Apollo gehaltenen Anteil zahlen und ein öffentliches Übernahmeangebot für weitere 26 Prozent der Anteile zu einem Preis von 2.301,40 Rupien je Aktie unterbreiten.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 23, 2026 01:44 ET (06:44 GMT)

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