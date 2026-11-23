NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 170 schwedischen Kronen belassen. Im Modeeinzelhandel auf dem europäischen Festland habe er zuletzt eine beschleunigte Verlagerung hin zum Online-Handel beobachtet, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Er hält es für möglich, dass die stärkeren Ketten die Erwartungen hinsichtlich Umsatz und Cashflow übertreffen, fürchtet jedoch aufgrund höherer Kosten und Werbeaktivitäten Margendruck in der Branche. Zu seinen Top-Empfehlungen gehört Zalando, während ihm die Bewertung unter anderem von H&M auf dem aktuellen Niveau als recht hoch erscheint./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 21:35 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:45 / EST



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