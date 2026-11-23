Anthropics Rekord-Börsengang gibt dem KI-Boom einen neuen Maßstab. Nvidia schwächelt trotz starker Zahlen. Und der Geldkreislauf hinter den Kulissen zeigt, warum selbst Technologieführer an der Börse scheitern können. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); Umsatz und Gewinn mehr als verdoppelt - und trotzdem notiert die Aktie von Nvidia fast 40% unter ihrem Rekordhoch von Anfang Oktober. Am Dienstag (17.11.) legte der Chipkonzern seine Q3-Zahlen vor. Zwei Tage später wagte Anthropic in einem schwierigen Marktumfeld den Sprung an die Nasdaq. Der Claude-Entwickler platzierte 980 Mio. Aktien zu 83 US-Dollar, oberhalb der Preisspanne. Die Aktie eröffnete dann sogar bei 111,50 Dollar, ein Drittel über dem Ausgabepreis. Die Rekorde werfen eine gemeinsame Frage auf: Wer finanziert den KI-Boom, und wer verdient am Ende daran? Anthropic zeigt, dass KI bereits ein echtes Geschäft ist. In den ersten neun Monaten 2026 setzte der Claude-Entwickler 33,24 Mrd. Dollar um. Die annualisierte Umsatzrate (Run-Rate Revenue) lag zum 31. Oktober bei etwa 81?Mrd.?US-Dollar. Mit mehr als 11.900 Kunden erzielte Anthropic binnen zwölf Monaten jeweils mindestens 100.000 Dollar Umsatz. Der operative Cashflow war in den ersten neun Monaten mit 6,6 Mrd. Dollar positiv. Der hohe Nettoverlust resultiert vor allem aus Bewertungsänderungen. Hohe Bewertung, offene Gewinnfrage Der Börsenpreis unterstellt allerdings einen außergewöhnlichen Erfolg. Voll verwässert wird Anthropic mit rund 1,5 Bio. Dollar bewertet. Das entspricht dem 18,5-fachen der jüngsten annualisierten Umsatzrate und etwa dem 42-fachen des tatsächlich erzielten Zwölfmonatsumsatzes. Zudem waren 79% der Erlöse in den ersten neun Monaten verbrauchsabhängig. Zwar vereinbaren immer mehr Kunden Mindestabnahmen, doch KI-Leistungen stehen unter Preis- und Wettbewerbsdruck. Im dritten Quartal verschlangen Rechenkosten 58% des Umsatzes, nach 48% im Vorquartal. Sie umfassen auch Modelltraining, nicht nur die Bedienung zahlender Kunden. Trotz 17 Mrd. Dollar Quartalsumsatz entstand ein operativer Verlust von 567 Mio. Dollar. Anthropic muss beweisen, dass wachsende Nutzung dauerhaft zu steigenden Gewinnen führt. Entscheidend wird dabei sein, ob Claude für Unternehmen zu einem schwer austauschbaren Arbeitswerkzeug wird. Das halten wir für durchaus realistisch. Auf der anderen Seite der Rechnung steht Nvidia. Der Konzern erwirtschaftete zuletzt 43,8 Mrd. Dollar freien Cashflow. Zugleich gehört er zu den sieben Technologiekonzernen, die Anthropic zusammen 26 Mrd. Dollar zusätzliches Eigenkapital zugesagt haben. Anthropic kauft Rechenleistung bei Cloud-Anbietern, die wiederum Nvidia-Chips ...

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