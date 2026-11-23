Der französische Vermögensverwalter gewinnt Kundengelder schneller, als Unicredit sie abzieht. Analysten trauen ihm kaum Wachstum zu. Diese niedrige Messlatte dürfte Amundi überspringen. Dazu lockt eine üppige Dividende. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); Amundi steuert auf ein Rekordjahr zu: Erstmals in der Firmengeschichte sammelte der Asset Manager in den ersten neun Monaten eines Jahres mehr als 100 Mrd. Euro neue Kundengelder ein. Der Gewinn stieg um 22%. Die Ziele für 2028 dürfte der Konzern schon in diesem Jahr übertreffen. Die Aktie notiert knapp unter ihrem Rekordhoch. Nach 2027 erwarten die Analysten dennoch kaum noch Wachstum, denn dann endet die lukrative Partnerschaft mit Unicredit. Wir halten die Sorge für übertrieben. Insgesamt waren es 102 Mrd. Euro. Nicht mitgezählt ist ein umgeschichtetes indisches Mandat über 39 Mrd. Euro, das kaum Gebühren abwarf. Allein im dritten Quartal kamen 46 Mrd. Euro hinzu. Der bereinigte Nettogewinn erreichte 409 Mio. Euro. Die Erträge wuchsen um 11%, die Kosten nur um 4%. Obwohl Amundi kräftig investiert, liegen die Ausgaben seit Ende 2025 praktisch unverändert bei rund 455 Mio. Euro je Quartal. Die erfolgsabhängigen Gebühren fielen im Sommerquartal saisonüblich mager aus. Über neun Monate liegen sie dank eines starken Jahresauftakts aber 57% über Vorjahr. Auch die Anlageergebnisse stimmen. 78% der Fonds schlagen über fünf Jahre ihren Vergleichsindex, sagt Vizechef Nicolas Calcoen. Für das Gesamtjahr zeichnet sich ein bereinigter Gewinn je Aktie von knapp 8 Euro ab. Das Ziel für 2028 lautet: mehr als 7 Euro. Dafür braucht Amundi im Schlussquartal gerade einmal 1,19 Euro je Aktie. Im Vorjahresquartal waren es 1,82 Euro. Ende September verwaltete Amundi rund 2,6 Bio. Euro (2,9 Bio. US-Dollar). Auf Konzernebene ist das Platz 4 in Europa und Platz 11 weltweit. Gut die Hälfte des Vermögens ist aktiv gemanagt, knapp ein Drittel steckt in der Sparte ETF & Index Solutions. Anleihen und Aktien halten sich ungefähr die Waage. Mehrheitsaktionär ist Crédit Agricole mit 70,15%. Deren Anteil ist zuletzt gestiegen, weil Amundi zurückgekaufte Aktien eingezogen hat. Die Mitarbeiter halten 2,48%. Das Frankreich-Risiko ist überschaubar: Französische Anlagen machen 16% des Vermögens aus, französische Staatsanleihen weniger als 3,5%. Drei Wachstumsmotoren Der stärkste Treiber sind börsengehandelte Indexfonds. Mit 432 Mrd. Euro hält Amundi rund 13% des europäischen ETF-Markts. Dieser sammelte allein im Oktober 40,8 Mrd. Euro ein. Den Boom befeuern Privatanleger, die über digitale Plattformen sparen. Amundi hat gerade die Partnerschaften mit BoursoBank, einer Tochter der Société ...

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