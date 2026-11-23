Titel im Aufwärtstrend setzen diesen häufig fort. Welche trendstarken Aktien aus Europa und den USA gerade besonders attraktiv erscheinen, wo die Unterschiede zwischen beiden Seiten des Atlantiks liegen - und was das mit Nvidia zu tun hat. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); Über Jahre gehörte Nvidia zu den Spitzenreitern der Momentum-Ranglisten. Der Chipkonzern war das Symbol des KI-Booms. Heute zählt die Aktie zu den schwächsten Werten im S&P 500. Der Rücktritt von CEO Jensen Huang hat den Abwärtstrend verschärft, begonnen hat er aber schon vorher. Die Relative Stärke nach Levy (RSL) liegt inzwischen bei 0,77, der Kurs also knapp ein Viertel unter seinem Durchschnitt der vergangenen 130 Handelstage. Der Relative-Stärke-Index (RSI) von 25 zeigt sogar einen überverkauften Zustand an. Nvidia ist kein Einzelfall. Am Ende der US-Rangliste stehen fast ausschließlich die Lieferanten der KI-Infrastruktur: Hersteller von Chips, Speichermedien und Netzwerktechnik wie Intel, Western Digital und Ciena. Anleger zweifeln zunehmend, ob sich die gewaltigen Investitionen in Rechenzentren auszahlen und wie sie finanziert werden. Strengere Auflagen aus Washington könnten den Druck verstärken. In Europa trifft es ASML, BE Semiconductor und Aixtron. Das Muster ist aus unserem ersten Teil zur Trendfolge bekannt - mit Infineon und Siemens Energy, die von Börsenlieblingen zu Verlierern wurden. Gefragt sind stattdessen Gesundheitswerte und Software, diesseits wie jenseits des Atlantiks. Wer der Trendfolge treu bleiben will, findet in Europa auf den ersten Blick sogar mehr Auswahl als in den USA. Für Euro-Anleger relativiert der starke US-Dollar das allerdings. Europa breiter, Dollar als Rückenwind Im Stoxx 600 notieren in Lokalwährung gerechnet 68% der Aktien über ihrem 130-Tage-Durchschnitt, im S&P 500 sind es 64%. Auch bei der Kursentwicklung liegt Europa vorn. Der Median der vergangenen sechs Monate beträgt dort 10%, in den USA nur 6%. Und das bei geringeren Schwankungen. Der Aufwärtstrend in Europa ist damit breiter und ruhiger. Anders als in den vergangenen Jahren tragen nicht mehr wenige US-Technologieriesen den Markt. Die Verlierer: KI-Hardware ohne Schwung Von den Magnificent 7 haben nur noch zwei einen starken Trend: Microsoft (RSL 1,13) und Apple (1,11). ...

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