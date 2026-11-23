NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete 92,29 US-Dollar und damit 0,30 Prozent weniger als am Freitag.

Obwohl es zuletzt mehrfach Angriffe auf Tankschiffe in der Straße von Hormus gegeben hatte, sprechen Marktbeobachter von fortlaufenden Rohöllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf. "Die derzeitigen Ölströme aus dem Nahen Osten dürften zu einem Anstieg der weltweiten Ölvorräte führen", sagte Analyst John Oh von der Commonwealth Bank of Australia.

Nach Einschätzung des Experten Oh gibt es bei den Ölpreisen trotz der Rückgänge im Monatsverlauf weiter eine Risikoprämie von 25 bis 30 Dollar pro Barrel. Er begründete dies mit der Sorge, dass sich die Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran weiter zuspitzen könnten.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende dem Fernsehsender Fox News gesagt, dass die USA ihre Angriffe auf den Iran nach dem Jahreswechsel möglicherweise wieder aufnehmen könnten, sollten beide Länder keine Einigung auf ein Friedensabkommen erzielen./jkr/zb