Nach den kräftigen Kursverlusten der vergangenen Handelstage zeichnet sich zum Start in die neue Woche eine erste Stabilisierung im DAX ab. Zwar setzte sich der Ausverkauf bei den Halbleiterwerten an den asiatischen Börsen fort, doch Europas Börsen scheinen sich von den negativen Vorgaben zumindest teilweise abkoppeln zu können. Erste Schnäppchenjäger nutzen die deutlich niedrigeren Kurse für neue Engagements. Ein erneuter Angriff des DAX auf die runde Marke von 25 000 Punkten dürfte deshalb bereits zum Wochenauftakt auf der Tagesordnung stehen.

Von einer vollständigen Kapitulation der Anleger kann bislang keine Rede sein. Zwar werden die zuvor hoch bewerteten KI- und Halbleiterunternehmen weiterhin verkauft, doch in anderen Branchen wächst bereits wieder das Kaufinteresse. Die Investoren unterscheiden zunehmend zwischen Unternehmen, deren Bewertungen noch immer hohe Wachstumserwartungen widerspiegeln, und solchen, die nach der jüngsten Korrektur wieder attraktiv erscheinen. Diese selektive Rückkehr der Käufer könnte ein erstes Zeichen dafür sein, dass sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt allmählich stabilisiert.

Besonders im Technologiesektor rächt sich jetzt die enorme Marktmacht, die sich die großen Halbleiterunternehmen in den vergangenen Monaten erarbeitet haben. Ihre kräftigen Kurssteigerungen hatten die internationalen Aktienindizes lange Zeit nach oben getragen. Nun entfaltet sich derselbe Effekt in die entgegengesetzte Richtung. Was besonders stark gestiegen ist, kann auch besonders schnell und tief fallen. Diese schmerzhafte Erfahrung müssen derzeit zahlreiche Investoren machen.

In der neuen Handelswoche dürfte sich der Blick der Investoren wieder stärker auf die makroökonomischen Rahmenbedingungen richten. Nach den zuletzt überraschend hohen Inflationsdaten steht insbesondere die Frage im Mittelpunkt, wie stark die erneute Teuerungsdynamik bereits auf den privaten Konsum und die wirtschaftliche Aktivität durchschlägt. Besondere Aufmerksamkeit gilt deshalb heute den Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den Vereinigten Staaten. Als wichtige Frühindikatoren liefern sie Hinweise darauf, wie die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage, die Auftragsentwicklung und die weiteren wirtschaftlichen Perspektiven einschätzen.

Für den deutschen Leitindex zeichnet sich zum Wochenauftakt eine Handelsspanne zwischen 24 750 und 25 150 Punkten ab. Ein erneuter Test der Marke von 25 000 Punkten dürfte dabei beinahe eine Formsache sein. Schwieriger wird es allerdings, diese Schwelle anschließend nachhaltig zurückzuerobern. Dafür braucht es neben der Rückkehr der Schnäppchenjäger eine zeitnahe Beruhigung im Technologiesektor.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

