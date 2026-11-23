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Nasdaq nach dem KI-Crash: PCE & Tech-Zahlen entscheiden über die Gegenbewegung

Nach dem heftigsten Technologie-Ausverkauf seit Jahren startet die Börse in eine verkürzte, aber möglicherweise richtungsentscheidende Thanksgiving-Woche. Der Nasdaq verlor in der vergangenen Woche rund 10 Prozent - der stärkste Wochenverlust seit 2020, während der S&P 500 um 8,6 Prozent einbrach und inzwischen offiziell in einer Korrektur steckt. Besonders hart traf es erneut KI- und Halbleiteraktien: Nvidia verlor allein am Freitag rund 14 Prozent, der Philadelphia Semiconductor Index mehr als 10 Prozent. Selbst außergewöhnlich starke Nvidia-Zahlen konnten die Stimmung nicht nachhaltig drehen. Anleger hinterfragen inzwischen immer stärker, ob die hunderte Milliarden Dollar schweren Investitionen in KI-Rechenzentren schnell genug entsprechende Gewinne und Cashflows erzeugen. Zusätzliche Unsicherheit liefern die jüngsten Turbulenzen rund um Nvidia und der schwache Börsenstart von Anthropic. Zum Wochenstart versuchen die US-Futures zwar eine Gegenbewegung - doch die zentrale Frage lautet: War das bereits die große Bereinigung der KI-Rallye oder folgt die nächste Verkaufswelle?

Die vielleicht wichtigste Antwort liefert ausgerechnet die Inflation. Am Mittwoch um 14:30 Uhr werden die US-PCE-Daten für Oktober veröffentlicht - das bevorzugte Inflationsmaß der Fed. Im September war die PCE-Jahresrate bereits auf 3,6 Prozent gestiegen, die Kernrate lag bei 3,1 Prozent. Für Oktober erwartet der Markt nun einen weiteren Anstieg auf etwa 3,8 Prozent bei der Gesamtinflation und 3,2 Prozent bei der Kernrate. Damit wäre die Inflation wieder deutlich weiter vom Zwei-Prozent-Ziel der Fed entfernt. Gleichzeitig wird eine weitere Zinserhöhung im Dezember mittlerweile mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eingepreist. Ein überraschend hoher PCE könnte die Renditen deshalb erneut nach oben treiben und ausgerechnet die hoch bewerteten Technologieaktien weiter belasten. Fällt die Inflation dagegen schwächer aus, könnte genau das der Auslöser für eine kräftigere Gegenbewegung an Nasdaq und S&P 500 werden.

Und der Mittwoch liefert noch deutlich mehr. Gleichzeitig erscheint die zweite Schätzung des US-BIP für das dritte Quartal. In der ersten Schätzung war die US-Wirtschaft annualisiert um starke 3,4 Prozent gewachsen; erwartet wird bislang keine große Revision. Hinzu kommen die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter, bei denen nach +1,9 Prozent im September für Oktober nur noch ungefähr +0,5 Prozent erwartet werden, neue Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Verkäufe neuer Häuser. Am Abend veröffentlicht die Fed außerdem ihr neues Beige Book mit aktuellen Einschätzungen zur wirtschaftlichen Lage in den zwölf Fed-Distrikten. Bereits am Dienstag liefert das Verbrauchervertrauen des Conference Board einen ersten wichtigen Hinweis darauf, wie stark die jüngsten Börsenturbulenzen, hohe Preise und Zinsen inzwischen auf die Stimmung der US-Haushalte drücken.

Auch bei den Unternehmen bleibt der KI-Investitionsboom das zentrale Thema. Bereits am Montagabend berichtet Hewlett Packard Enterprise. Am Dienstag folgt dann mit Dell Technologies einer der wichtigsten Gradmesser für den Ausbau der globalen KI-Infrastruktur. Dell hatte im vergangenen Quartal einen Rekordumsatz von 47 Milliarden Dollar gemeldet und die Jahresprognose auf 192 Milliarden Dollar angehoben. Jetzt wird entscheidend sein, ob die Nachfrage nach AI-Servern trotz der jüngsten Diskussion um Überinvestitionen weiterhin so stark bleibt. Ebenfalls am Dienstag veröffentlicht Analog Devices seine Zahlen und liefert damit einen weiteren wichtigen Blick auf den Halbleiterzyklus. Workday, Autodesk und HP berichten am selben Abend und zeigen, ob Unternehmen ihre Investitionen in Software, Cloud und KI-Anwendungen trotz steigender Finanzierungskosten fortsetzen.

Gleichzeitig rückt der US-Konsument erneut in den Mittelpunkt. Am Dienstag berichten unter anderem Best Buy und Dollar Tree - zwei Unternehmen, die sehr unterschiedliche Kundengruppen abdecken und damit interessante Hinweise auf das Kaufverhalten vor dem Weihnachtsgeschäft liefern können. Am Mittwoch folgt mit Deere außerdem ein wichtiger Gradmesser für Landwirtschaft, Maschinenbau und Investitionsbereitschaft. Danach wird es ruhiger: Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving komplett geschlossen, am Freitag endet der Aktienhandel bereits um 19:00 Uhr unserer Zeit. Gerade in einer solchen verkürzten Woche können dünnere Handelsvolumina allerdings größere Kursausschläge begünstigen.

Auch außerhalb der Aktienmärkte hat sich das Bild deutlich verändert. Gold erholt sich zum Wochenstart nach dem stärksten Wochenverlust seit März, während Bitcoin nach seinem jüngsten Einbruch ebenfalls einen Stabilisierungsversuch startet. Gleichzeitig ist der Ölpreis im November deutlich gefallen, nachdem sich die Versorgungslage im Nahen Osten verbessert hat. Damit lässt zumindest der unmittelbare Energiepreisdruck nach - ein wichtiger Faktor für die weitere Inflationsentwicklung.

Im Webinar "Wochenausblick Börse" ordnen wir deshalb ein, ob DAX, Dow, S&P 500 und Nasdaq nach dem jüngsten KI-Ausverkauf vor einer kräftigen Gegenbewegung stehen - oder ob PCE-Inflation, weitere Fed-Zinserhöhungen und die Zweifel am AI-Capex-Boom die nächste Verkaufswelle auslösen. Wir analysieren die entscheidenden US-Konjunkturdaten, die Zahlen von Dell, HPE, Analog Devices und Workday und schauen, welche Rückschlüsse sich daraus für Nvidia und den gesamten KI- und Halbleitersektor ziehen lassen. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf Gold, Öl und Bitcoin, besprechen zentrale Unterstützungen und Widerstände und zeigen, wo Trader und Anleger in dieser verkürzten, aber hochspannenden Handelswoche Chancen und Risiken besonders genau beobachten sollten. Zusätzlich analysieren wir wie gewohnt die Wunschaktien der Teilnehmer.

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Termin: Montag, 23.11.2026, 10:30 Uhr

Über den Autor

Roland Jegen - Trading- und Kapitalmarktexperte bei WH SelfInvest Roland Jegen ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv und seit 2016 als Analyst und Trading-Experte bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Aktienanalysen, technischen Marktanalysen und dem aktiven Trading. In Marktanalysen, Webinaren und Videos ordnet er aktuelle Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten ein.

Weiterführende Informationen

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