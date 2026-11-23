WIESBADEN (ots) -- Die Spendensumme lag laut Steuerklärungen 2022 bei 9,53 Milliarden Euro- Der mittlere Spendenbetrag lag bei 160 Euro- Spendenbereitschaft im Saarland am höchstenWeihnachtszeit ist Spendenzeit: Im Jahr 2022 haben 12,5 Millionen Steuerpflichtige in Deutschland Spenden in Höhe von insgesamt 9,53 Milliarden Euro geleistet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, erreichte damit sowohl die Zahl der Steuerpflichtigen, die Spenden in ihrer Steuererklärung angaben, als auch das Spendenaufkommen insgesamt einen neuen Höchstwert. Im Vergleich zum Jahr 2021 stieg die Spendensumme um 14,7 %. Im Jahr 2021 hatten 12,2 Millionen Steuerpflichtige insgesamt 8,31 Milliarden Euro an Spenden geleistet. Die tatsächliche Zahl der Spenderinnen und Spender war noch höher, da steuerlich zusammen veranlagte Paare als ein Steuerpflichtiger gezählt werden.Bundesweit gaben damit 39,9 % der Steuerpflichtigen Spenden in ihrer Steuererklärung an. Der mittlere Spendenbetrag (Median) lag bei 160 Euro. Das heißt, dass die eine Hälfte der Steuerpflichtigen weniger oder genau diesen Betrag spendete, während die andere Hälfte mehr spendete. Im Jahr 2021 hatte der mittlere Spendenbetrag noch bei 150 Euro gelegen.Spendenanteil und Spendenhöhe regional sehr unterschiedlichDie Spendenbereitschaft war regional sehr unterschiedlich. Am höchsten war sie 2022 im Saarland: Dort gaben 67,6 % der Steuerpflichtigen eine Spende in ihrer Steuererklärung an. Dahinter folgte Bayern mit 54,5 % und Baden-Württemberg mit 45,2 %. In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt machte nur rund ein Fünftel der Steuerpflichtigen (22,5 %) eine Spende in ihrer Steuererklärung geltend.Auch die Spendenhöhe variierte regional stark. Am höchsten war der mittlere Spendenbeitrag in Hamburg mit 218 Euro, gefolgt von Berlin und Bremen mit mittleren Spendenbeträgen von 200 Euro. Im Saarland lag der mittlere Spendenbetrag mit 102 Euro am niedrigsten.Zu den Spenden im steuerrechtlichen Sinn zählen Spenden zur Förderung steuerbegünstigender Zwecke, also zum Beispiel zur Förderung von Wissenschaft, Forschung, Religion oder Umweltschutz. Es kann sich aber auch um Spenden in den Vermögensstock einer Stiftung oder um Spenden an politische Parteien und unabhängige Wählervereinigungen handeln. Die Spenden zur Förderung steuerbegünstigender Zwecke machten im Jahr 2022 mit 8,92 Milliarden Euro den größten Anteil aus (93,6 %). In den Vermögensstock einer Stiftung wurden 0,36 Milliarden Euro (3,7 %) gespendet. An Parteien und Wählervereinigungen gingen 0,26 Milliarden Euro beziehungsweise 2,7 %.Methodische Hinweise:Die Berechnungen basieren auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2022. Diese Statistik ist aufgrund der langen Fristen zur Steuerveranlagung erst etwa dreieinhalb Jahre nach Ende des Veranlagungsjahres verfügbar.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse und Erläuterungen stehen in der Publikation "Statistischer Bericht - Lohn- und Einkommensteuer - Geleistete Spenden, geltend gemachte und abzugsfähige Zuwendungen - 2022" sowie in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 73111) zur Verfügung.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Lohn- und EinkommensteuerTelefon: +49 611 75 4315www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6395602