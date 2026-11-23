Für die NAGA-Aktie könnte sich die Ausgangslage allmählich wieder verbessern. Während der Kurs in den vergangenen Wochen unter Druck stand, liefern die jüngsten operativen Kennzahlen Hinweise darauf, dass das Geschäft zum Jahresende deutlich an Dynamik gewinnt. Besonders interessant ist dabei, dass sich die Handelsaktivität der Kunden nicht nur auf einem hohen Niveau stabilisiert hat, sondern in wichtigen Bereichen sogar kräftig zulegt.

So erreichte das über die Plattform abgewickelte Handelsvolumen im Oktober 22,7 Mrd. Euro und lag damit nur knapp unter dem Septemberwert von 23,3 Mrd. Euro - der die Basis darstellte für einen Umsatz von 7 Mio. Euro, das war der höchste Monatswert in diesem Jahr. Noch auffälliger entwickelte sich im Oktober die Nutzungsintensität: Die durchschnittliche Zahl der Trades pro Kunde erhöhte sich binnen Monatsfrist von 0,95 auf 1,23, während sich die Anzahl der kopierten Trades von 49,3 auf 112,2 Tsd. mehr als verdoppelte. Gerade diese Kennzahlen sprechen dafür, dass NAGA von einer steigenden Aktivität seiner Kunden profitiert und die Maßnahmen zur Belebung des Geschäfts zunehmend Wirkung zeigen.

Auf den Rekord-September könnte daher ein starker Oktober folgen - und auch ein guter November, denn die hilfreiche Marktvolatilität ist weiter hoch. Solange sich daran nichts Grundlegendes ändert - und danach sieht es derzeit nicht aus - könnte NAGA im Schlussquartal tatsächlich eine deutliche Umsatzbeschleunigung und ein Schub in Richtung Prognose (Umsatz 68 bis 75 Mio. Euro, EBITDA zwischen 10 und 15 Mio. Euro) gelingen. Das wäre eine gute Nachricht auch für die Aktie.

(aktien-global.de, erstellt 23.11.26, 7:38 Uhr, veröffentlicht 23.11.26, 8:05 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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