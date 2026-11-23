Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um Claude als Coach für die Arbeit, ein Tool, das prüft ob Ideen von KI erstellt wurden, Claude Office, welche Branchen GTA 6 verändern könnte und einen Linux-Minicomputer Morgens in die Gänge zu kommen kann durchaus schwierig sein. Besonders dann, wenn es etliche Dinge gleichzeitig zu tun gibt - oder man zumindest den Eindruck hat, dass es so geht. ...

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