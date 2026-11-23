ZÜRICH (awp) - Das Schweizer Technologieunternehmen ABB expandiert in Deutschland. Der deutsche Ventilatoren- und Motorenhersteller Ziehl-Abegg soll für einen Unternehmenswert von 2,65 Milliarden Dollar übernommen werden, teilte ABB am Montag in Zürich mit. Der Konzern erweitert damit sein Angebot für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie industrielle Kühlsysteme. Die ABB-Aktie legte im vorbörslichen Handel gut ein Prozent zu.

Ziehl-Abegg stellt energieeffiziente Ventilatoren, integrierte Elektromotoren, Lüftungs- und Steuerungstechnik her und beschäftigt rund 6300 Mitarbeiter. Der Eigenkapitalwert des Unternehmens mit Sitz im baden-württembergischen Künzelsau wird auf 2,22 Milliarden Dollar (2 Mrd Euro) beziffert.

Das Familienunternehmen dürfte 2026 einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Dollar und eine operative Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) im mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen. ABB geht davon aus, dass innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion eine operative Marge erreicht wird, die weitgehend dem Durchschnitt des Geschäftsbereichs Antriebstechnik von ABB entspricht.

Die Transaktion impliziert auf Basis der 2026er-Zahlen ein Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz von 1,9. Auf Basis des erwarteten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde das Unternehmen mit dem 18,6-fachen bewertet.

Letzteres dürfte sich gemäss ABB unter Berücksichtigung der geschätzten "erheblichen" mittelfristigen Synergien deutlich auf einen Wert im niedrigen zweistelligen Bereich reduzieren. Die sich ergänzenden Stärken von ABB und Ziehl-Abegg dürften die operative Performance verbessern.

ABB beabsichtigt, den Hauptsitz von Ziehl-Abegg in Künzelsau beizubehalten. Deutschland sei gemessen am Umsatz der drittgrößte Markt von ABB, wobei hier rund 8.300 Mitarbeitende an 35 Standorten beschäftigt werden.

ABB zeigt sich der starken Verwurzelung von Ziehl-Abegg in Deutschland bewusst und will nach Abschluss der Transaktion eng mit dem Managementteam von Ziehl-Abegg zusammenarbeiten und für Kontinuität in der Unternehmensführung sorgen.

Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Hälfte 2027 erwartet. Voraussetzung sind behördliche Genehmigungen und weitere übliche Vollzugsbedingungen./cf/rw/AWP/lew