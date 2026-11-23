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Chengdu strebt die Rolle als Zentrum für Gehirn-Computer-Schnittstellen in Westchina an



23.11.2026 / 08:45 CET/CEST

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CHENGDU, China, 23. November 2026 /PRNewswire/ -- Chengdu, die Hauptstadt der Provinz Sichuan, treibt seine Bemühungen voran, sich zu einem führenden Zentrum für die Gehirn-Computer-Schnittstellen-Branche (BCI) in Westchina zu entwickeln. Zu diesem Zweck wurde eine Innovationsallianz zwischen Hochschulen und Unternehmen ins Leben gerufen, deren Ziel der Aufbau eines umfassenden industriellen Ökosystems ist. Die Allianz wurde am 20. November im Rahmen einer vom Wissenschafts- und Technologieministerium von Chengdu organisierten Kontaktbörse ins Leben gerufen, an der Universitäten, Forschungsinstitute, Krankenhäuser, Unternehmen der BCI-Branche sowie Regierungsbehörden teilnahmen. Auf Initiative von Yao Dezhong, Professor an der Chinesischen Universität für Elektronikwissenschaft und -technologie und Direktor des chinesisch-kubanischen "Belt-and-Road"-Gemeinschaftslabors für Neurotechnologie und Gehirn-Gerät-Kommunikation, strebt die Allianz die Schaffung einer geschlossenen Kette an, die die originären Innovationen der Hochschulen, die industrielle Kommerzialisierung durch Unternehmen, die klinische Validierung durch Krankenhäuser und die Unterstützung des Ökosystems durch die Regierung miteinander verbindet. Dem Vorschlag zufolge wird sich die Allianz auf Kernforschung in den Bereichen Gehirnsignalanalyse und BCI-Modellierung konzentrieren sowie Innovationen mit eigenständigen Rechten an geistigem Eigentum und wettbewerbsfähigen Verbraucherprodukten entwickeln. Zudem wird sie Forschungsgeräte, Versuchsdaten, Innovationsressourcen und politische Kanäle zugänglich machen, interdisziplinäre Fachkräfte ausbilden und die Zusammenarbeit innerhalb der Industriekette fördern. Yao erklärte, Chengdu verfüge über eine solide Grundlage für die Entwicklung von BCI, da die Stadt über einen großen Talentpool in den Gehirnwissenschaften, starke Kompetenzen in der Materialwissenschaft sowie vielfältige klinische Anwendungsszenarien verfüge. "Die Allianz wird allen Beteiligten helfen, ihre Rollen zu finden und zusammenzuarbeiten. Durch politische Unterstützung der Regierung und die Koordination mit Behörden wie dem Gesundheitswesen und der Marktaufsicht werden die Engpässe zwischen Technologie und klinischer Anwendung beseitigt", sagte er. Ein bei der Veranstaltung veröffentlichtes Weißbuch über Chengdus aufstrebende BCI-Branche zeigte, dass die Stadt mittlerweile über 60 BCI-Unternehmen beheimatet. Lu Jing, stellvertretender Direktor des chinesisch-kubanischen Gemeinschaftslabors, erklärte, die Komponenten des Labors hätten ein führendes Leistungsniveau im Inland erreicht und das Labor habe mehrere technologieintensive Unternehmen hervorgebracht. Produkte zur Schlafregulierung und zur Autismus-Intervention stünden kurz vor der Markteinführung, so Lu. Drei Krankenhäuser stellten ihre klinischen Anwendungsszenarien vor und bekundeten ihre Bereitschaft, die Zusammenarbeit mit Universitäten und Unternehmen zu vertiefen, in der Hoffnung, die klinische Anwendung der BCI-Technologie durch die Bereitstellung klinischer Forschungsressourcen sowie die Durchführung von Prototypenvalidierungen und Produkttests zu beschleunigen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden über ein Dutzend BCI- und zugehörige Produkte vorgestellt. Chengdu Wabo Technology demonstrierte ein Stirnband, mit dem Nutzer Drohnen durch ihre Gedanken steuern können, während Sichuan Jinhong Traditional Chinese Medicine Technology ein nicht-invasives Schlaf-Stirnband präsentierte, das auf der Grundlage von Forschungsarbeiten des Teams um Yao entwickelt wurde. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/chengdu-strebt-die-rolle-als-zentrum-fur-gehirn-computer-schnittstellen-in-westchina-an-302948016.html



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